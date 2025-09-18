El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Media anuncia nuevas rutas a Sofía (Bulgaria), Lanzarote y Almería desde el Seve Ballesteros

Entrarán en servicio el próximo verano si se presentan ofertas a la licitación de los contratos

Álvaro Machín

Álvaro Machín

Santander

Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:20

Desde octubre de 2022 no se estrenaba una nueva ruta internacional en el Seve Ballesteros. Fue Birmingham (Inglaterra). Después hubo anuncios, como el de Oporto, ... pero no llegaron a concretarse. Por esto, esta mañana el consejero Roberto Media, más que anunciar nuevas conexiones ha hecho pública la licitación de varios contratos de promoción. Sin pillarse las manos por si no se presenta nadie, pero con «garantías» de que habrá compañías interesadas (con las que ya, obviamente, se ha negociado). ¿A dónde se podrá volar? Pues hoy mismo ha salido a licitación el pliego para promocionar una ruta con Sofía (Bulgaria), con dos vuelos semanales para la temporada de verano (de abril a finales de octubre). Sería la primera novedad en el extranjero desde el arranque de los vuelos a la ciudad inglesa. Y no es la única noticia. Para el lunes está previsto sacar a licitación otro contrato vinculado a una ruta a Lanzarote, también con dos vuelos semanales en la campaña de verano. Y, para mediados de octubre, otro más. Un lote que, junto a Jerez y Vigo (ya presentes en la programación), incluirá Almería. En este caso para el «pico del verano» (el periodo de más actividad entre julio y agosto). En total, cuantificó Media, «40.000 nuevas plazas adicionales». Todo, en mitad del temporal por la retirada de cuatro rutas de Ryanair para este invierno (Viena, Milán, París y Roma) por la guerra con Aena por las tasas.

