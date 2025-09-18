Media anuncia nuevas rutas a Sofía (Bulgaria), Lanzarote y Almería desde el Seve Ballesteros

Desde octubre de 2022 no se estrenaba una nueva ruta internacional en el Seve Ballesteros. Fue Birmingham (Inglaterra). Después hubo anuncios, como el de Oporto, ... pero no llegaron a concretarse. Por esto, esta mañana el consejero Roberto Media, más que anunciar nuevas conexiones ha hecho pública la licitación de varios contratos de promoción. Sin pillarse las manos por si no se presenta nadie, pero con «garantías» de que habrá compañías interesadas (con las que ya, obviamente, se ha negociado). ¿A dónde se podrá volar? Pues hoy mismo ha salido a licitación el pliego para promocionar una ruta con Sofía (Bulgaria), con dos vuelos semanales para la temporada de verano (de abril a finales de octubre). Sería la primera novedad en el extranjero desde el arranque de los vuelos a la ciudad inglesa. Y no es la única noticia. Para el lunes está previsto sacar a licitación otro contrato vinculado a una ruta a Lanzarote, también con dos vuelos semanales en la campaña de verano. Y, para mediados de octubre, otro más. Un lote que, junto a Jerez y Vigo (ya presentes en la programación), incluirá Almería. En este caso para el «pico del verano» (el periodo de más actividad entre julio y agosto). En total, cuantificó Media, «40.000 nuevas plazas adicionales». Todo, en mitad del temporal por la retirada de cuatro rutas de Ryanair para este invierno (Viena, Milán, París y Roma) por la guerra con Aena por las tasas.

El atractivo de Sofía, según Media, viene por ser un «destino turístico emergente» y por el hecho de que la capital búlgara no está presente en los aeropuertos del norte de España. El Seve Ballesteros tendría la exclusividad de una conexión en la que estarían disponibles unas 20.000 plazas durante la campaña veraniega de 2026. Todo apunta (al concurso puede presentarse cualquiera, claro) a que sería Wizz Air la encargada de las operaciones. Más que nada porque, más allá de Ryanair, es la única compañía que va a operar este año vuelos internacionales desde Cantabria (a Bucarest desde este otoño).

El caso de Lanzarote es especial. Es una novedad a medias. Ya se pudo volar a la isla desde aquí, pero esa conexión se perdió en 2018. Supone un importante avance para establecer una conectividad fluida con las Canarias. Ya se vuela a Tenerife y Gran Canaria, y con Lanzarote se conseguiría esa comunicación casi diaria. Son más de 15.000 asientos y todo apunta (lo contrario sería una sorpresa) a Binter como compañía encargada de los viajes.

Y queda Almería. Nunca ha habido vuelo hasta allí desde el Seve. La ciudad andaluza entraría en un lote para conectar durante el pico del verano con Jerez y Vigo (antes en esa lista estaba Granada, para la que se consiguió un contrato ampliado a toda la campaña estival y varias semanas de invierno). Hasta el momento, Air Nostrum se ocupaba de estas conexiones (y lo normal es que siga haciéndolo).

Media repasó la actualidad de un aeropuerto que, «pese a los mensajes catastrofistas», goza, dijo, de «buena salud». «Trabajamos con el objetivo de terminar la legislatura con más frecuencias y más pasajeros que cuando empezó». Reconoció, en todo caso, la «delicada situación» por la cancelación de las cuatro rutas de Ryanair, y cargó contra el Gobierno central (y especialmente contra el ministro Óscar Puente) por unas políticas tarifarias «que perjudican a los aeropuertos regionales en beneficio de los grandes». En este sentido, aseguró que están en contacto con Ryanair y con el resto de compañías. Para «recuperar las rutas perdidas» o anunciar «otras nuevas», además de mejorar la oferta de vuelos con Madrid y Barcelona.

Para la campaña de invierno que arrancará a finales de octubre el Seve Ballesteros mantiene conexiones con 16 destinos pero con menos vuelos.