El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Ministerio alega contra el Plan del Lobo de Cantabria disconforme con el cupo de extracciones

N.G.U.

Santander

Martes, 16 de septiembre 2025, 19:00

El Gobierno de Cantabria ha anunciado que el futuro Plan de Gestión del Lobo que está elaborando actualmente la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación ha recibido durante su periodo de exposición pública un total de 164 alegaciones, entre las que destacan las observaciones remitidas por las distintas organizaciones ecologistas, «muchas de ellas con un contenido común», y una del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) mostrando su disconformidad con la cifra de extracciones prevista.

En concreto, el Ministerio alega contra el cupo máximo anual de extracción de esta especie permitido por el Plan, un 20%, que esta temporada ha supuesto el sacrificio de hasta 41 ejemplares, u otras cuestiones relativas a lo que considera «falta de estudios científicos actualizados o datos sobre mortalidad».

En este punto, la titular del departamento, María Jesús Susinos, se mostró «sorprendida» por la alegación presentada por el Miteco en la que se pide que el Ejecutivo cántabro «revise en profundidad el contenido del plan», alegando «lo que llevan diciendo todo este tiempo desde que el lobo ha salido del Lespre y con el único objetivo de que vuelva a incorporarse a ese listado de especies protegidas».

Según indicó Susinos al respecto, todas las alegaciones se presentarán a la Mesa del Lobo que se celebrará en el mes de octubre mientras, paralelamente, se elabora una memoria técnica justificativa, paso previo al inicio de la tramitación administrativa, con el objetivo de aprobar el decreto para finales de 2025 o principios de 2026.

Una vez concluida la fase de participación pública, el Gobierno regional procederá a cerrar el documento definitivo e iniciar el procedimiento administrativo para su aprobación por decreto con la idea de que entre en vigor antes de que acabe el año.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El juez rectifica y rebaja a 75.000 euros la fianza al fiscal general después de que García Ortiz depositara los 150.000 iniciales
  2. 2

    Fallece el copiloto del accidente del sábado en Suances
  3. 3

    Altercado sin consecuencias en el colegio Divina Pastora de San Felices
  4. 4

    El Gobierno de Cantabria pide máxima prevención ante llamadas telefónicas desconocidas
  5. 5

    La Sala Kaya de Santander se estrena el día 26 y programa 18 conciertos hasta fin de año
  6. 6 Ensalada de alcachofas, un entrante sencillo a la par que exquisito
  7. 7

    Luces y sombras en el inicio de la caza en la Reserva
  8. 8

    Santoña da su último adiós a Agustín Ibáñez
  9. 9 Incendio sin daños personales en Cementos Alfa, en Mataporquera
  10. 10

    Vela pone a Cantabria en la élite de la raza limusín con su triunfo en Salamanca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Ministerio alega contra el Plan del Lobo de Cantabria disconforme con el cupo de extracciones