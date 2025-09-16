El Ministerio alega contra el Plan del Lobo de Cantabria disconforme con el cupo de extracciones

N.G.U. Santander Martes, 16 de septiembre 2025, 19:00 Comenta Compartir

El Gobierno de Cantabria ha anunciado que el futuro Plan de Gestión del Lobo que está elaborando actualmente la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación ha recibido durante su periodo de exposición pública un total de 164 alegaciones, entre las que destacan las observaciones remitidas por las distintas organizaciones ecologistas, «muchas de ellas con un contenido común», y una del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) mostrando su disconformidad con la cifra de extracciones prevista.

En concreto, el Ministerio alega contra el cupo máximo anual de extracción de esta especie permitido por el Plan, un 20%, que esta temporada ha supuesto el sacrificio de hasta 41 ejemplares, u otras cuestiones relativas a lo que considera «falta de estudios científicos actualizados o datos sobre mortalidad».

En este punto, la titular del departamento, María Jesús Susinos, se mostró «sorprendida» por la alegación presentada por el Miteco en la que se pide que el Ejecutivo cántabro «revise en profundidad el contenido del plan», alegando «lo que llevan diciendo todo este tiempo desde que el lobo ha salido del Lespre y con el único objetivo de que vuelva a incorporarse a ese listado de especies protegidas».

Según indicó Susinos al respecto, todas las alegaciones se presentarán a la Mesa del Lobo que se celebrará en el mes de octubre mientras, paralelamente, se elabora una memoria técnica justificativa, paso previo al inicio de la tramitación administrativa, con el objetivo de aprobar el decreto para finales de 2025 o principios de 2026.

Una vez concluida la fase de participación pública, el Gobierno regional procederá a cerrar el documento definitivo e iniciar el procedimiento administrativo para su aprobación por decreto con la idea de que entre en vigor antes de que acabe el año.