El Ministerio notifica a Cantabria la llegada inmediata de dos menores migrantes El Gobierno regional ha recibido 13 expedientes de los cuales tres tienen resolución de traslado, aunque un joven ya no podrá llegar al ser mayor de edad

Cantabria ha recibido notificación de otros cuatro expedientes de menores migrantes no acompañados, que se unen a los nueve ya conocidos y, como se hizo con éstos, también la comunidad autónoma presentará alegaciones.

Así lo ha anunciado este jueves, a preguntas de la prensa, la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, que ha detallado que son ya 13 los expedientes notificados a la región, de los que hay resolución de traslado de tres.

Sin embargo, ha indicado que el Gobierno autonómico (PP) ha conocido «extraoficialmente» que uno de estos menores sobre los que había resolución de traslado -procedente de Melilla- no llegará a Cantabria porque es mayor de edad.

Y de los otros dos, el Ejecutivo «no sabe nada más» pese a que el plazo establecido para el traslado de los menores es, según la consejera, de cinco días desde las resoluciones de traslado (que fueron dictadas el 2 y 3 de octubre).

A juicio de la consejera esto demuestra la «descoordinación, falta de planificación y absoluta falta de transparencia» por parte del Gobierno central.

Respecto a los cuatro nuevos expedientes notificados, la comunidad autónoma ha pedido información sobre la edad de esos menores y su itinerario de vida.

«No es lo mismo tener que cuidar, proteger a un menor de 12 años que de 17. No es lo mismo proteger a un menor que sabe leer y escribir, que sabe el idioma, a que no lo sepa. Estos aspectos que creemos fundamentales al Gobierno de Sánchez no le importan en absoluto, no nos dice nada», ha dicho Gómez del Río.

El plazo

Sobre la normativa de traslado que fija el plazo en cinco días, la consejera ve un «claro incumplimiento» porque «no sabemos nada más y no han trasladado» a los menores de las resoluciones de los días 2 y 3 de octubre.

La titular de Inclusión Social ha remarcado que esta normativa ha sido «aprobado» por el presidente Pedro Sánchez, pero «la desconoce», ya que esa regulación -ha afirmado- «indica que esos menores tienen que venir trasladados con una persona que les acompañe, por lo que se necesita planificación».

En esta línea, ha reiterado que «no sabemos nada más y puede suceder, como ocurrió con la resolución que llegó el día 11, que nunca se traslade a ese menor».