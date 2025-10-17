El 'caso Molleda' eleva la tensión entre PP y PSOE con amenazas de ir a los tribunales

Las contundentes palabras de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, sobre el 'caso Molleda', que considera «una corrupción de libro» que ... debería empujar al secretario de Organización socialista a «coger la puerta y marcharse», ha elevado la tensión política con un PSOE que ha amenazado con llevarla a los tribunales e, incluso, ha llevado a su secretario general, Pedro Casares, a calificar a la dirigente del PP como «ignorante, incompetente y con mala fe».

Agustín Molleda, como alcalde de Cartes, firmó la convocatoria del concurso, las bases reguladoras, la composición de los miembros del tribunal, la lista provisional y definitiva de aspirantes admitidos y los anuncios de resolución de nombramiento tanto de la plaza ganada por él mismo como la de su hermana, cuando la Ley 40/2015 obliga a todo cargo público a abstenerse de un proceso en el que tenga beneficio. Además, el Tribunal Supremo, en dos sentencias de 2022 y 2024, considera ilegales las valoraciones de méritos que puntúan más alta la experiencia en un municipio sobre otro. En el caso de Cartes, haber trabajado como encargado de mantenimiento allí se puntuó cinco veces más que haberlo hecho en otro ayuntamiento.

Ayer, el vicesecretario del PP, Alejandro Liz, acusó al PSOE de actuar como un «matón político» con Buruaga. El diputado popular reprochó a Casares, Molleda y Ainoa Quiñones sus «groseras amenazas e insultos» a la presidenta cántabra por dar su opinión «de manera libre y espontánea» y censuró que el delegado del Gobierno utilice su cargo institucional para «amenazar a la máxima representación del Estado» en Cantabria.

Liz señaló que la actuación de Agustín Molleda se ajusta a la definición de 'corrupción' del diccionario de la RAE de «utilización indebida de las funciones del cargo» y opinó que podría llamase «el caso Juan Palomo, yo me lo guiso yo me lo como». «¿Qué estarían diciendo los socialistas cántabros si un alcalde del PP hubiera diseñado el proceso de estabilización de su propia plaza y de la de su hermana?», se preguntó el dirigente popular, quien recordó que el acceso al empleo público tiene que cumplir los principios de igualdad, mérito y capacidad, lo que, a su juicio, no ha ocurrido con Agustín Molleda.

Según aseguró, en este caso «lo que se ha hecho, sobrevalorar la experiencia y, con ello, favorecer con nombre y apellidos a quien ya venía ocupando esta plaza desde tiempo atrás y, repito, sin haber superado ninguna oposición, que es donde puede valorarse la capacidad y se respeta la igualdad».

Por su parte, el delegado del Gobierno y secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, cree que Buruaga traspasó una «línea roja que no se debe admitir ni tolerar en política» con sus «calumnias y mentiras» sobre el exalcalde de Cartes, que «tendrá que defender en un tribunal de justicia si es capaz de mantenerlas».

Casares cree que, con sus acusaciones, Buruaga «dio un paso inaceptable e impropio de una presidenta que actúa más como presidenta del PP que como presidenta de Cantabria». «Una presidenta que solo aparece para insultar a otras fuerzas políticas es una presidenta que no merece Cantabria», aseveró el líder de los socialistas.