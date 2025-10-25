El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Comité Regional del PSOE del pasado mes de enero cuando Zuloaga aún estaba al frente de los socialistas cántabros Juanjo Santamaría

El 'caso Molleda' reabre la división en el PSOE

Diputados y dirigentes socialistas vinculados al sector de Pablo Zuloaga no acudirán al Comité Regional de hoy al entender que se convoca para respaldar al secretario de Organización

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

El 'caso Molleda' no solo ha abierto un frente entre PSOE y PP con la denuncia del secretario de Organización a la presidenta de ... Cantabria, también ha desenterrado la división interna en el partido socialista que aún no había cicatrizado tras las primarias del pasado mes de febrero. Un grupo de dirigentes y altos cargos públicos del PSOE, todos ellos vinculados a Pablo Zuloaga, no acudirán hoy al Comité Regional -máximo órgano del partido entre congresos- al entender que se convoca con el único fin de respaldar a Agustín Molleda, según han confirmado a El Diario Montañés los propios críticos.

