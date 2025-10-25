El 'caso Molleda' reabre la división en el PSOE

El 'caso Molleda' no solo ha abierto un frente entre PSOE y PP con la denuncia del secretario de Organización a la presidenta de ... Cantabria, también ha desenterrado la división interna en el partido socialista que aún no había cicatrizado tras las primarias del pasado mes de febrero. Un grupo de dirigentes y altos cargos públicos del PSOE, todos ellos vinculados a Pablo Zuloaga, no acudirán hoy al Comité Regional -máximo órgano del partido entre congresos- al entender que se convoca con el único fin de respaldar a Agustín Molleda, según han confirmado a El Diario Montañés los propios críticos.

Además de Zuloaga, actual diputado autonómico y exsecretario general del PSOE, tampoco asistirán al Comité la diputada nacional y exsecretaria de Organización, Noelia Cobo; el diputado regional y expresidente del Parlamento, Joaquín Gómez; el exalcalde de Torrelavega y presidente de la Agrupación de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero, y el diputado regional Jorge Gutiérrez.

El Comité del PSOE está controlado por mayoría de afines a Pedro Casares, evidentemente, pero cuenta con algo más de un tercio de miembros que respaldan a Zuloaga. De hecho, después del Congreso, se llegó a pactar una lista única para completar las vacantes que habían quedado en el Comité Regional, pero los críticos corrigieron de inmediato la interpretación que quiso hacer Casares de este movimiento: «Que haya una lista única no significa que haya integración».

Así que, aunque estos cinco altos cargos del partido no acudan, sí está previsto que otros críticos con la defensa del partido a Molleda pidan la palabra durante el acto.

«Un Comité Regional es para encauzar y debatir estrategias políticas y para hablar de los intereses de Cantabria, no está pensado para lo que lo van a usar: un acto de defensa del secretario de Organización», señalaron desde el sector zuloaguista.

La convocatoria oficial del encuentro consta de ocho puntos en el orden del día, entre ellos el informe económico y político, la elección de la comisión autonómica de listas y otro centrado en la Fundación Matilde de La Torre, pero no se menciona a Molleda. Sí se espera que, como mínimo, Casares hable del tema durante su intervención.

Precedentes

Pese a que Casares y la Ejecutiva del PSOE ha defendido públicamente a Molleda, algunos dirigentes del PSOE cántabro ya habían dejado claro que no estaban tan seguros de la limpieza del concurso de Cartes, en la que el exalcalde y su hermana consiguieron plaza fija en el Ayuntamiento.

La actual diputada nacional Noelia Cobo, predecesora en el cargo orgánico de Molleda, reprodujo en sus redes sociales la noticia publicada en este periódico acompañada de un mensaje: «La responsabilidad, la transparencia y la ejemplaridad son valores esenciales que deben guiar la acción política de quienes servimos este proyecto de progreso». Además, el exsenador y exeurodiputado Jesús Cabezón consideró que «después de leer los hechos, el tema tiene mala pinta», en una línea similar a lo expresado por la exalcaldesa de Laredo Charo Losa: «Pinta feo. Esto deja a nuestro secretario de Organización en muy mala situación».

El último Comité Regional, celebrado el pasado mes de julio, solo cuatro meses después del Congreso, también fue tenso y también tuvo a Molleda como protagonista. Además de acusaciones de afiliaciones masivas y dirigidas en Torrelavega y Laredo, el blanco de las críticas fue el secretario de Organización, cuyas insinuaciones sobre los vínculos entres Santos Cerdán y Zuloaga recibieron muchas críticas internas y obligaron a intervenir a la Comisión de Ética, que finalmente falló a su favor.

Ya en ese momento, Roberto García Porras, vicesecretario de Torrelavega, exigió la dimisión de Molleda. Y también le acusó de trasladarse desde la agrupación de Cartes a la de la capital del Besaya para preparar su candidatura a la Alcaldía de Torrelavega.