Un motorista es sometido a una prueba de alcoholemia durante un control de la Guardia Civil. Alberto Aja

Las multas de Tráfico caen en Cantabria un 36% en 2024 arrastradas por los radares fijos

Las averías y revisiones de estas instalaciones explican el desplome, que no se da en el resto del país, donde las sanciones crecen de media un 5%

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00

En lo que se refiere a sanciones por infracciones de Tráfico, Cantabria ha ido a la contra de España el pasado año. Mientras la ... media nacional ha sido incrementar las sanciones un 5%, en la región han caído un 36,15%. «Es un dato que nos ha llamado especialmente la atención, pero que está ahí y tenemos que valorarlo como un buen dato», informa Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que ha elaborado el estudio a partir de los datos publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT).

