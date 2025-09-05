Las multas de Tráfico caen en Cantabria un 36% en 2024 arrastradas por los radares fijos

En lo que se refiere a sanciones por infracciones de Tráfico, Cantabria ha ido a la contra de España el pasado año. Mientras la ... media nacional ha sido incrementar las sanciones un 5%, en la región han caído un 36,15%. «Es un dato que nos ha llamado especialmente la atención, pero que está ahí y tenemos que valorarlo como un buen dato», informa Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que ha elaborado el estudio a partir de los datos publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Caen sustancialmente (53,4%) las sanciones documentadas por los radares fijos, que pasan de las 77.680 en 2023 a las 36.193 de 2024. También cayeron las de radar móvil, un 16%, de las 13.449 de 2023 a las 11.240 de 2024. Descendieron también un 12% las sanciones por no llevar puesto el cinturón, de las 1.325 (2023) a las 1.158 (2024); y las que tienen que ver con incumplir la distancia de seguridad, que se redujeron un 31,4%, de las 229 (2023) a las 157 (2024).

«Al final aquí cabe pensar varias cosas. Por un lado, que el conductor cántabro se ha moderado y que es mucho más responsable que antes, algo que iría en contra de la tendencia nacional. También cabría pensar que ha habido una menor actividad sancionadora por parte de las autoridades, cosa que también pudiera darse», indica Arnaldo.

Para aclarar el entuerto está José Miguel Tolosa, responsable de la DGT en Cantabria. «Al final, lo que tenemos que hacer es atender a las sanciones de los pórticos, esto es, de los radares fijos, que son las más cuantiosas y las que modifican las cifras globales de forma sustancial», informa para discriminar así esas sanciones de otras menores cuyos porcentajes vienen condicionados por cantidades más reducidas.

Por ejemplo, no tiene sentido poner especial atención en que las sanciones a ciclistas cayeron un 36,3% si se tiene en cuenta que se pasó de los once casos de 2023 a los siete de 2024. «Son números que no cambian sustancialmente el cómputo global. Lo que ha caído mucho son las sanciones por radar fijo, y esto tiene que ver con que estas instalaciones no están operativas las 24 horas del día los 365 días del año. Son tecnologías que tienen que pasar revisiones, que sufren averías y que no siempre están operativas por diferentes circunstancias», aclara Tolosa.

Cifras normalizadas

Por otro lado, las cifras de multas contrastan con las de 2023 pero se asemejan a las registradas en los años prepandemia. «En el fondo, no son números tan reducidos, lo que ocurre es que en 2023 también es cierto que fueron mucho más numerosos de lo habitual y de ahí este contraste». Se regresa, por tanto, a unas cifras más acordes con lo que ha venido siendo la tónica general de los últimos años.