El radar de tramo de Saltacaballo comenzará a multar este próximo sábado

Algunos conductores habrán recibido en agosto una carta amigable de la Dirección General de Tráfico (DGT). Una notificación en la que se les informa de que han rebasado la velocidad de 100 kilómetros por hora ... (Km/h) que establece el límite en el nuevo radar de tramo de Saltacaballo. A partir de este próximo sábado, esa carta no será tan amigable porque llegará en forma de sanción. Tráfico comenzará a multar a las matrículas que fotografíe la nueva instalación que limita la velocidad en los seis kilómetros que ocupa el segmento vigilado entre Castro Urdiales y Ontón.

Es el final de un proyecto que ha estado marcado por la espera, pues para verlo operativo ha tenido que transcurrir un año y medio desde que finalizasen las obras. Los problemas técnicos marcaron el retraso en su puesta a punto debido a una de las piezas de la estructura, que estaba defectuosa. El conocido técnicamente como inversor de corriente, parte fundamental para la transformación de la energía solar en energía eléctrica, algo fundamental en unos postes que están provistos de paneles de energía fotovoltaica para asegurar su independencia energética. «La Dirección General de Tráfico no podía recibir la obra hasta que no estuviera solucionado el problema y por eso ha habido que esperar este tiempo», explicó en su momento José Miguel Tolosa, responsable de la DGT en Cantabria.

El radar comenzó a operar en pruebas el 5 de agosto. «Siempre hay un periodo informativo en el que se comunica a los usuarios que esta instalación está operativa y que será un nuevo punto de control de velocidad;pero este sábado comenzará a funcionar el periodo sancionador propiamente dicho», cuenta Tolosa.

Este arranque ha estado envuelto en polémica, aunque es una controversia que viene de lejos. Muchos conductores opinan que no tiene sentido controlar la siniestralidad en un lugar incrementando el límite de velocidad, pues así como antiguamente era un tramo limitado a 80 km/h, ahora esa cifra se ha elevado a los 100 km/h; aunque tiene explicación. «Lo que hemos hecho ha sido subir la velocidad para evitar los mayores accidentes que se daban en el lugar y que tenían que ver con la reducción repentina de la velocidad que llevaba a siniestros de alcance, que si bien tenían pocas consecuencias en daños personales, pues solían ser siniestros de chapa y pintura, sí causaban un grave trastorno para la circulación de una vía que es muy transitada», defiende Tolosa.

Ampliar

El segmento vigilado

Si se conduce desde Santander hacia Vizcaya, dos tótems se pueden observar en ambos sentidos en el kilómetro 147, unos metros antes de la salida hacia el término municipal de Castro Urdiales; y los otros dos controlarán también ambas direcciones, en el kilómetro 140,5, tras el paso del viaducto de Ontón.

«Para la puesta a punto de este radar se ha esperado al arranque de otros tantos que estaban pendientes de comenzar a multar en todo el país. En total son 32 los radares, 7 fijos y 25 de tramo, que comenzarán a sancionar a partir de este próximo sábado», aclaró ayer el responsable de la DGT en la región.

Es el segundo radar de tramo que existe en Cantabria después del que comenzó a funcionar en marzo de 2018 en el punto negro de la N-629 donde se registraban numerosos accidentes con víctimas. «En ese caso se ha demostrado una medida muy eficaz para frenar la siniestralidad de la vía y por eso confiamos en que suceda lo mismo en este caso de Saltacaballo».