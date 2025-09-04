El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La nueva señalización que limita la velocidad a 100 km/h.

La nueva señalización que limita la velocidad a 100 km/h. Javier Cotera

El radar de tramo de Saltacaballo comenzará a multar este próximo sábado

Agosto ha servido de periodo de prueba para enviar notificaciones a los conductores que rebasaron los 100 km/h permitidos

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:15

Algunos conductores habrán recibido en agosto una carta amigable de la Dirección General de Tráfico (DGT). Una notificación en la que se les informa de que han rebasado la velocidad de 100 kilómetros por hora ... (Km/h) que establece el límite en el nuevo radar de tramo de Saltacaballo. A partir de este próximo sábado, esa carta no será tan amigable porque llegará en forma de sanción. Tráfico comenzará a multar a las matrículas que fotografíe la nueva instalación que limita la velocidad en los seis kilómetros que ocupa el segmento vigilado entre Castro Urdiales y Ontón.

