Noche tropical en Cantabria, con Tama a 29,1 grados Este domingo se espera, sin embargo, un descenso notable de las temperaturas

EFE Domingo, 7 de septiembre 2025, 10:30

El calor que en el día de ayer asoló Cantabria con temperaturas que rozaron los 40 grados centígrados y viento sur, se ha notado también esta noche en la región que ha dormido con máximas que se han quedado cerca de superar la barrera de los 30ºC.

Así, Tama, en Cillorigo de Liébana, ha registrado 29,1 grados a las 3.00 horas, lo que la sitúa como la décima mayor temperatura que se ha dado durante la noche en España, y a tan solo dos grados de la mayor: 31,5ºC en el aeropuerto de San Sebastián.

También han pasado una madruga de calor en Castro Urdiales donde el mercurio de los termómetros ha alcanzado los 28,9ºC a las 4.50 horas, después de que ayer liderara en buena parte de la tarde la máxima nacional, llegando a situarse en los 38,8ºC.

Destacan otras localidades como Treto (Bárcena de Cicero) con 27,8ºC, a las 6.20 horas; Villacarriedo con 27,6ºC, a las 2.40 horas; y Ramales de la Victoria que ha amanecido con 26,9, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.

Por contra, Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa, ha marcado a primera hora de esta mañana la segunda temperatura más baja del país: 9 grados, solo superada por los 8,6 de Pradollano, en el Parque Nacional de Sierra Nevada (Granada).

Y también el viento se ha sentido en Cabaña Verónica que a las 5.10 horas ha registrado la cuarta mayor racha de España al soplar a 86 kilómetros por hora. Precisamente, Sierra Nevada ha tenido la mayor con 95 km/h.

Tras una jornada de sábado en la que el litoral cántabro y Liébana estuvieron en aviso amarillo (riesgo) por altas temperaturas, este domingo se espera un descenso notable de las máximas.