Nueva estafa: le llaman del banco para que devuelva los 5.000 euros que le han ingresado por error

Violeta Santiago Santander Jueves, 3 de abril 2025, 09:40 Comenta Compartir

El más difícil todavía en el campo de las ciberestafas. La Guardia Civil de Cantabria tiene conocimiento de tentativas de una nueva modalidad (aunque aún no constan denuncias al respecto en la región) y acaba de alertar del modus operandi para poner sobre aviso a la población. La última ocurrencia de los estafadores es llamar a alguna posible víctima, a la que tratan de sacar 5.000 euros con la excusa de que, previamente, han enviado por error esta cantidad a su cuenta bancaria.

Según ha explicado la Benemérita, este timo empieza con la recepción de un llamada telefónica en la que los delincuentes se identifican como miembros de una entidad financiera que estaría vinculada con una conocida cadena internacional de hipermercados.

En esa llamada se le cuenta a la potencial víctima que le han enviado por error a su cuenta un crédito por valor de 5.000 euros. Una vez que el estafador se gana la confianza de la persona le piden que transfieran esa cantidad de dinero a una cuenta que le facilitan y así poder anular dicho crédito ingresado por error. Todo el proceso adquiere mayor credibilidad cuando la persona contactada cuenta con la tarjeta de cliente de la marca de hipermercados en cuestión.

Desde la Guardia Civil se aconseja que no se dé ninguna credibilidad a este tipo de comunicaciones y, por supuesto, que no se faciliten datos o contraseñas de la banca digital a nadie que llame por teléfono. Además, se pide que no se transfiera dinero a otra cuenta bancaria porque alguien lo pida por mucho que lo haga en nombre de una gran entidad.