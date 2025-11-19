El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Concentración de sanitarios frente a Valdecilla. DM

Nueva huelga sanitaria a la vista: esta vez será de los auxiliares de enfermería el 28 de noviembre

Igual que las protestas de médicos y de técnicos sanitarios superiores, se trata de una convocatoria nacional, en este caso para reivindicar su paso del subgrupo C2 al C1

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:38

Nueva huelga a la vista en el sistema sanitario, tras las movilizaciones de los médicos y de los técnicos sanitarios superiores. Esta vez los protagonistas ... serán los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). La convocatoria, a la que están llamados más de 3.000 profesionales de Cantabria (de los hospitales y centros de salud, pero también de las residencias de mayores y otros dispositivos de apoyo de la red pública), está anunciada para el viernes 28 de noviembre en toda España. La reivindicación central es la reclasificación «inmediata» de categoría del colectivo: el paso del subgrupo C2 al C1, al que corresponde «su formación y sus funciones asistenciales», explican desde la Federación de Atención a la Ciudadanía de la Unión Sindical Obrera (FAC-USO), convocante de la huelga estatal. La organización indica en nota de prensa que asume la movilización en solitario «ante la prolongada inacción de la Administración y la falta de iniciativa del resto de sindicatos».

