Nueva huelga sanitaria a la vista: esta vez será de los auxiliares de enfermería el 28 de noviembre Igual que las protestas de médicos y de técnicos sanitarios superiores, se trata de una convocatoria nacional, en este caso para reivindicar su paso del subgrupo C2 al C1

Ana Rosa García Santander Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:38 | Actualizado 19:48h. Comenta Compartir

Nueva huelga a la vista en el sistema sanitario, tras las movilizaciones de los médicos y de los técnicos sanitarios superiores. Esta vez los protagonistas ... serán los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). La convocatoria, a la que están llamados más de 3.000 profesionales de Cantabria (de los hospitales y centros de salud, pero también de las residencias de mayores y otros dispositivos de apoyo de la red pública), está anunciada para el viernes 28 de noviembre en toda España. La reivindicación central es la reclasificación «inmediata» de categoría del colectivo: el paso del subgrupo C2 al C1, al que corresponde «su formación y sus funciones asistenciales», explican desde la Federación de Atención a la Ciudadanía de la Unión Sindical Obrera (FAC-USO), convocante de la huelga estatal. La organización indica en nota de prensa que asume la movilización en solitario «ante la prolongada inacción de la Administración y la falta de iniciativa del resto de sindicatos».

Afectados Más de 3.000 técnicos de cuidados auxiliares están llamados a la huelga convocada por FAC-USO Reivindicación El colectivo «lleva más de tres décadas» encuadrado en una categoría inferior y, por tanto, cobrando menos Desde USO apuntan que «en Cantabria trabajan más de 3.000 TCAE» –más de 100.000 en los centros sanitarios públicos del Estado– y para ejercer deben disponer del título de Técnico de Grado Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería, una cualificación que, conforme al artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), corresponde al subgrupo profesional C1. «Sin embargo, más de tres décadas después de la creación de esta categoría, el colectivo continúa encuadrado en un grupo inferior (C2, correspondiente al Graduado Escolar o ESO), generando una desigualdad retributiva y profesional injustificable, así como una falta de adecuación entre funciones reales y reconocimiento laboral». FAC-USO señala que «el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, firmado en octubre de 2022, desbloqueó la Disposición Transitoria Tercera del EBEP, habilitando a las administraciones para actualizar los grupos profesionales. Pero a fecha de hoy, ninguna de las administraciones competentes ha ejecutado esa actualización en el caso del colectivo TCAE». La organización sindical considera que «la situación actual constituye un incumplimiento normativo sostenido en el tiempo, que afecta a la dignidad profesional del colectivo y a la correcta organización de los servicios de salud. La Administración lleva años posponiendo una decisión que está amparada por la ley, y que no admite más demoras. La falta de avances y la ausencia de voluntad política para corregir esta discriminación obligan a convocar una huelga estatal». La movilización del 28 de noviembre representa el primer llamamiento de alcance estatal centrado exclusivamente en la reclasificación al subgrupo C1 para todos los TCAE.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión