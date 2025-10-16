Nuevas imágenes del proyecto de El Sardinero explicadas por el responsable del estudio

«La zona de El Sardinero es increíble. Hay pocos estadios en el mundo tan bien ubicados como este. Esto debe revertir en beneficio de ... los propios Campos de Sport, pero también de la ciudad, y las posibilidades son muy buenas», señala César Azcárate, arquitecto responsable del proyecto de los nuevos Campos de Sport y su entorno. Un documento que también está acompañado de un estudio económico para su financiación con el objetivo de que sea exclusivamente privada, sin excluir otras posibilidades.

Los números les salen, a Idom y al Racing, y se bastan en experiencias ajenas «Hay más ejemplos de obras que se han hecho así -financiación a través de las futuras concesiones de explotación de los espacios generados- en España y el panorama internacional». A partir de esas experiencias, «hemos hecho números con un modelo de negocio y dan para financiar la obra. Hay espacio suficiente para generar la actividad que permitiría percibir esos ingresos».

Ampliar Recreación de uina de las terrazas de la zona oeste.

Lo que no se ha perfilado aún es, en caso de que la propuesta salga adelante «el uso concreto de cada espacio; eso es una segunda fase. Por el momento hemos lanzado las diferentes posibilidades que existen, que son muchas, y el siguiente paso sería ir concretando.

Respecto al proyecto en sí, resume que «lo que más crecen son las dos tribunas laterales, con nuevas cubiertas y nuevas fachadas -las de los edificios anexos-, pero nuestra idea era desde el principio que los fondos, aunque no ganen altura, tuvieran un tratamiento arquitectónico de unidad con el resto. Para salvar el escalón, que va a seguir quedando, porque cada grada tiene su cubierta, como ocurre en muchos otros estadios, habrá una unidad superior conseguida con los elementos de iluminación. Las nuevas viseras tendrán un remate que las una y circunvale todo el perímetro, además de un nuevo cerramiento que englobe todo el conjunto dando sensación de unidad».

Quizá se pueda percibir mejor el antes y el después, si finalmente se erige la nueva infraestructura, desde el interior de la zona este, donde entre la actual fachada, que, reformada, permanecerá y el nuevo edificio habrá «un espacio vestibular amplio interno que conecte el aparcamiento cubierto, el acceso al estadio y los espacios actuales».Por el contrario, el de la fachada orientada al Palacio de los Deportes estará adosado.

Con estas actuaciones, «a la vista se percibiría como un solo conjunto, aunque en la práctica lo que se ha proyectado es una nueva estructura que envuelva a la actual». Sobre la que se deben levantar, además, las nuevas gradas.