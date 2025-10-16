El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Nueva grada y terraza superior sobre uno de los dos nuevos edificios. RRC
Propuesta de ampliación de los Campos de Sport

Nuevas imágenes del proyecto de El Sardinero explicadas por el responsable del estudio

César Azcárate, de Idom, señala que «los números salen» en el análisis económico que acompaña al proyecto del estadio

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Jueves, 16 de octubre 2025, 14:05

«La zona de El Sardinero es increíble. Hay pocos estadios en el mundo tan bien ubicados como este. Esto debe revertir en beneficio de ... los propios Campos de Sport, pero también de la ciudad, y las posibilidades son muy buenas», señala César Azcárate, arquitecto responsable del proyecto de los nuevos Campos de Sport y su entorno. Un documento que también está acompañado de un estudio económico para su financiación con el objetivo de que sea exclusivamente privada, sin excluir otras posibilidades.

