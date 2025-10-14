El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Infografía del aspecto del nuevo estadio que proyecta el Racing. RRC
Fútbol | Racing

Un nuevo estadio para un nuevo Sardinero

El Racing presenta su propuesta de reforma de los Campos de Sport, estadio de propiedad municipal y ampliación que no cuenta con el respaldo del Ayuntamiento | Presupuestado en 70 millones, prevé nuevos espacios públicos y de ocio, con una gran plaza, y la ampliación y restauración del campo

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Martes, 14 de octubre 2025, 11:41

Comenta

Una inversión estimada de 68 millones de euros (aunque hay que «refinar» la cantidad) para remodelar completamente los Campos de Sport, incrementar su aforo hasta ... los 28.000 espectadores y crear una gran plaza pública junto al Parque de Mesones. Esta es la base del ambiciosísimo proyecto que el Racing acaba de presentar a la sociedad civil cántabra en el Centro Botín.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprendidos cuando se llevaban el cableado del alumbrado público en sendas operaciones en Cartes y Meruelo
  2. 2

    La Audiencia devuelve al Juzgado el caso de la sumisión química en Santander por un defecto de forma
  3. 3

    Cantabria llora el fallecimiento de José Miguel Guerra, figura clave de la cultura montañesa
  4. 4

    Una trainera cántabra conquista el Támesis
  5. 5

    Mario González será este martes alcalde de Tudanca en medio de la polémica sobre su currículo
  6. 6

    Comienza el vaciado de la sede del SCS con las 16.000 cajas del archivo
  7. 7

    La indemnización a Nocanor compromete el futuro económico del Ayuntamiento de Noja
  8. 8

    David Göttler: «Puedes encontrar tu Everest en los Pirineos o en Picos de Europa»
  9. 9 Casares, sobre la obtención de la plaza de Agustín Molleda en Cartes: «No veo polémica»
  10. 10 Cocina montañesa con parrilla y fundamento en Bodega Montaña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Un nuevo estadio para un nuevo Sardinero

Un nuevo estadio para un nuevo Sardinero