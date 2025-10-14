Un nuevo estadio para un nuevo Sardinero

Una inversión estimada de 68 millones de euros (aunque hay que «refinar» la cantidad) para remodelar completamente los Campos de Sport, incrementar su aforo hasta ... los 28.000 espectadores y crear una gran plaza pública junto al Parque de Mesones. Esta es la base del ambiciosísimo proyecto que el Racing acaba de presentar a la sociedad civil cántabra en el Centro Botín.

«No solo es bueno para el Racing, sino para todos, resume Sebastián Ceria sobre una idea cuyo objetivo de máximos, en palabras de Manolo Higuera, es «que no cueste ni un duro a las «instituciones».

El que ha denominado 'Plan Director de la modernización de los Campos de Sport de El Sardinero y su entorno', elaborado por la firma Idom y en que el club ha invertido 120.000 euros, contempla el crecimiento del estadio en dos direcciones: hacia Mesones y hacia el Palacio de los Deportes, mientras que los dos fondos, junto al Palacio de Congresos y el Centro de Salud Sardinero, se mantienen del mismo modo, aunque con un nuevo cierre perimetral que aporte otra estética y dé sensación de unidad.

César Azcárate, responsable de arquitectura deportiva de Idon, explica que con su propuesta de reforma del campo «no nos estamos limitando a los muros que ciñen la huella de los estadios, sino que está abierta a su entorno urbano». Y iniste en que la zona «presenta oportunidades» más allá de los eventos puntuales que se organizan en el aparcamiento junto a Mesones (que se ha previsto que se puedan seguir organizando), con 26.000 metros cuadrados de superficie. Mayor superficie que la del estadio y su aparcamiento delantero, este último de 9.100 metros cuadrados.

Una de las grandes ventajas a corto plazo de la ampliación es que permite que el Racing siga disputando los partidos en los Campos de Sport mientras se acomete la obra, sin necesidad de trasladarse en ningún momento a otro estadio como sí ha sucedido en otros casos como los de FC Barcelona y Real Zaragoza, por citar los más recientes. Se ha tratado de adecuar además al Plan Estratégico de Santander para 2055.

68 millones Es el precio aproximado de la actuación tal y como está prevista en el proyecto, siempre susceptible de modificaciones o redimensionamiento

120.000 euros Eso ha invertido el Racing en la elaboración del plan integral, que incluye el entorno.

27.000 espectadores Es el aforo aproximado, de nuevo sujeto a potenciales adaptaciones, que se aspira a alcanzar. LA zona VIP pasaría del 3% al 7% del aforo.

Un nuevo espacio que aprovecha los actuales para un estadio que, en su interior, mostrará una tercera fila de tribunas, aunque conservando en buena parte su aspecto y estética, y completamente distinto y extremadamente más amplio en su interior.

Todo el plan está sin embargo subordinado a que el Ayuntamiento de Santander lo acepte, algo que por el momento no ha hecho. La oposición mostrada días atrás por la alcaldesa, Gema Igual, unida a su ausencia esta mañana en el acto, no invitan al optimismo.

Modo de ampliación Dos edificios anexos con las tribunas sobre ellos

La ampliación se llevará a cabo construyendo dos edificios anexos a las actuales Preferencia y Tribuna Este (frente a la playa) y Oeste (donde se encuentran las oficinas del club y accesos de futbolista, palco, medios de comunicación, etcétera. Sobre estas dos nuevas estructuras se instalará la tercera tribuna, con una capacidad para entre 2.000 y 2.500 personas en cada lateral, además de una nueva zona VIP imitando la disposición actual del estadio (boxes que separan la Preferencia Oeste de la Tribuna), pero en ambos laterales y con una zona mucho más amplia para este fin.

Los nuevos edificios y el cerramiento envolverán el actual estadio, que quedará así integrado

La obra de mayor envergadura es la del edificio este, que contempla no solo el crecimiento del estadio, sino la creación de una enorme plaza pública, la mayor de Cantabria, escalonada en cuatro niveles. El actual aparcamiento frente a Mesones tiene una superficie de 21.000 metros cuadrados que el plan contempla convertir en el estadio, por una parte, y en una enorme zona pública y de servicios, por otra.

Junto al lateral en el que se encuentra La Tasca prevé la construcción del nuevo edificio que debe sustentar la tercera tribuna este. En este caso no completamente adosado a la actual estructura, sino con un corredor interior entre ambas, que de todos modos, y dentro del mismo cerramiento, quedan completamente integradas, evitando la sensación de estadio ampliado por fases con 'parches'. Además, ambas construcciones estarán efectivamente unidas, con pasos habilitados entre ellas, en su zona superior.

Una gran plaza pública

Coronada por la nueva fachada del estadio, la plaza escalonada permite que la altura real del estadio no se perciba desde la Avenida Pontejos e integra así mejor el edificio en el espacio. La plaza escalonada, de varios miles de metros cuadrados, comienza al nivel del suelo en la avenida. Posteriomente va ganando altura y para acoger bajo ella un aparcamiento con las mismas plazas que el actual (unas 500).

De hecho, será en cierto modo el mismo aparcamiento, porque aunque quedará bajo la plaza no será estrictamente subterráneo, sino que debe mantenerse en superficie para que la estructura se construya sobre él. El único matiz radica en que el actual está ligeramente elevado y el proyecto contempla ubicarlo a la altitud de la carretera. Nunca acometer obra subterránea, para evitar problemas freáticos.

En cuanto a la plaza, enlazaría con el edificio principal también escalonado y con terrazas acristaladas al exterior. En la primera planta, los usos más deportivos y de «hospitality». En la segunda se ampliarían las zonas VIP y de sede social del club. En la tercera planta (nueva) palcos y diferentes servicios. Todo ello con espacios comerciales, de hoteles o cualquier otro tipo de equipamiento.

Ampliar César Azcárate y Sebastián Ceria.

El nuevo edificio principal (de la zona este) alberga varias plantas con locales disponibles para todo tipo de servicio o equipamiento (comercial, hostelería, cultural, etcétera). Idon estima que dadas las características y necesidades de la zona uno de los más adecuado es un hotel, pero tanto el club como las características del proyecto permiten cualquier tipo de uso: cines, restaurantes, comercio, ocio o incluso espacios a disposición de las instituciones.

El segundo edificio sí estará completamente adosado al actual estadio. Erigido en este caso sobre una superficie disponible de 9.000 metros cuadrados constituye la fachada principal del estadio, si bien la más visible es siempre la que mira a El Sardinero. En este nuevo espacio se habilitarán oficinas y equipamiento del propio club, sin que esté prevista la explotación comercial de terceros o actividad lúdico-cultural.

Un proyecto que aspira a autofinanciable

El objetivo del Racing es que la construcción del nuevo estadio sea autofinanciable. Es consciente de la dificultad y pero eso ha solicitado el apoyo de las instituciones (en el caso del Ayuntamiento de Santander necesita, además del económico, si lo hubiera, su permiso).

Para llevar a cabo el plan es imprescindible el visto bueno del Ayuntamiento, que por el momento el Racing no tiene

El modelo para sufragar los aproximadamente 70 millones de euros en los que en primera estancia se estima la inversión es la concesión de la explotación de los nuevos espacios generados en la zona este a la empresa o empresas adjudicatarias durante un periodo determinado de hasta 50 años. Los espacios de «hospitality» y para eventos y congresos son otro de los modos que se proponen para financiar el proyecto, además de recursos propios del Racing.

Ampliar El Auditorio del Centro Botín. Javier Cotera

De todos modos, y consciente de la dificultad de que por esta vía se financie por completo la obra, el club también está dispuesto a invertir recursos propios (no puede hacerlo en solitario) pese a que la titularidad del nuevo estadio continuaría siendo pública y ha solicitado ya, tanto en público como en privado, el apoyo al Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento de Santander.

El primero aún no se ha pronunciado, aunque parece haber buena disposición. En el segundo se ha encontrado con la negativa de la alcaldesa, Gema Igual, que lo subordina a que exista un nuevo PGOU en Santander que no se espera hasta, en la perspectiva más optimista, 2030.

El club siempre insiste, además, que se trata de un proyecto abierto y susceptible de cualquier cambio, mejora o redimensión que, sobre todo la Casona, propusiera o viera necesaria, incluido en este aspecto el montante de inversión. Se trata, en definitiva, de una propuesta de máximos susceptible de acotar.

Las tribunas Unas 4.000 localidades más

La estructura de los Campos de Sport no soporta un tercer anillo de graderío sobre los dos existentes. No porque se encuentre deteriorada y padezca patologías (el estudio no es solo arquitectónico, urbanístico y económico,- sino también de ingeniería), sino porque sencillamente no está diseñado para ello.

De ahí la solución de construir los nuevos edificios, que sustentarán completamente las nuevas gradas. Visual y estructuralmente conectarán con las actuales, creando una sensación de unidad. Pero arquitectónicamente todo su peso reposa sobre las nuevas estructuras.

De nuevo al tratarse de un proyecto, el número de nuevas localidades que se crearían es susceptible de modificarse, pero el punto de partida es de algo menos de 4.000, hasta llevar al estadio a rondar los 27.000 espectadores. Para ello, las nuevas tribunas y pequeñas operaciones en las ya existentes.

Cubiertas

Estas dos nuevas tribunas son las que soportan en su parte superior el nuevo techado, que también tiene una particularidad. Las viseras actuales de los dos fondos se mantienen porque no hay espacio urbanístico para que crezcan. En su caso las obras solo están encaminadas a integrarlas estética y arquitectónicamente en el nuevo espacio, algo sencillo dado que el actual estadio se mantiene para verse, por así decirlo, envuelto con dos nuevos edificios y un cerramiento conjunto.

En cuanto a las cubiertas, las nuevas cubiertas laterales (las actuales deben desaparecer necesariamente) descansas sobre los dos nuevos edificios, están diseñadas para proteger de la lluvia los tres niveles de grada y presentan además una particularidad: se sustentan en todo el estadio perimetralmente; incluidos los fondos, aunque en este caso con una mínima dimensión con finalidades estéticas y estructurales. Después, con recursos arquitectónicos, se unirían ambas cubiertas; la antigua y la moderna.

El Racing no tendría que abandonar en ningún momento el campo durante las obras

Se solucionaría así, de paso, otra de las deficiencias del actual estadio: las goteras que se sufre en varias zonas, y que tres años después de la firma del convenio el Ayuntamiento no ha comenzado a actual sobre ellas.