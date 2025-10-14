Gema Igual: «Es un proyecto unilateral del Racing» La alcaldesa, que no acudió a la presentación por «prudencia», dice que aún no conoce el plan y por lo tanto no puede decir «ni que sí, ni que no»

C. G. Santander Martes, 14 de octubre 2025, 12:12 | Actualizado 12:37h. Comenta Compartir

«Es un proyecto unilateral del Racing, que ha sido quien lo ha encargado, pagado y presentado», reaccionó la alcaldesa de Santander, Gema Igual, a ... la presentación realizada por los propietarios del Racing del proyecto de ampliación de los Campos de Sport. Igual, que a la misma hora estaba presentado la nueva ordenanza de terrazas de Santander, explicó que sí fue invitada al acto del Racing, pero que declinó acudir «por prudencia» y «para no restar protagonismo» al club.

La regidora insistió en que «no conozco» el proyecto y por lo tanto eludió contestar sobre su opinión al respecto, aunque hace un par de semanas ya manifestó su oposición a una ampliación, ahora, del estadio. Recordó, además, que «cuando el Ayuntamiento quiere desarrollar algún proyecto en suelo municipal lo normal es que lo haga mediante una licitación pública, con libre concurrencia, con publicidad» y esto, apostilló. «Es una idea de un particular». «No puedo decir que me parece bien si no miro las implicaciones urbanísticas, económicas.... me parecía más prudente no estar», resumió. «Insisto: Primero, prudencia, reiterar mi compromiso total con el Racing, pero no puedo contestar ni que sí, ni que no. No lo conozco, no sé que implicaciones tiene, no sé cuanto cuesta...»

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión