Idom, una firma especializada en estadios
El estudio diseñó los nuevos San Mamés y Camp Nou, por citar dos ejemplos
Santander
Martes, 14 de octubre 2025, 14:28
El Racing ha encargado su proyecto de remodelación a Idom, estudio de arquitectura especializado, entre otros aspectos, en la construcción y reforma de estadios y ... autor, entre otros, de la reforma del Camp Nou. Como ejemplo más cercano, esta también la firma a la que el Athletic encomendó el diseño del nuevo San Mamés, si bien Idom no trabaja solo en España, sino también en toda Europa y América.
MÁS INFORMACIÓN
- Un nuevo estadio para un nuevo Sardinero
- Así hemos contado en directo la presentación del proyecto de los Campos de Sport
- Gema Igual: «Es un proyecto unilateral del Racing»
- «No podemos permitirnos, ni el Racing, ni Santander ni Cantabria conformarnos con seguir como siempre»
- El proyecto de reforma, en infografías
-
La reforma del estadio fue uno de los primeros objetivos que Sebastián Ceria y Manolo Higuera se plantearon a su llegada al Racing, y de ahí que encomendaran unos trabajos que Idom entregó ya el año pasado y que han tenido un coste de unos 120.000 euros, incluyendo todo el estudio técnico, arquitectónico y de ingeniería.
Lo que se ha mostrado esta mañana de martes ha sido solo la presentación, pero el plan integral incluye todos los estudios y trabajos técnicos con los planos y estudio de estructutral. Es decir, todo lo necesario para poner en marcha la obra.
Idom es una empresa de diseño arquitectótico y estructural con presencia en multitud de sectores, caso de centros de datos, ITS, transporte, metalurgia y otros, pero a estos efectos lo que se ha buscado es, como resulta el caso, una firma especializada asimismo en estadios deportivos.
Se define como «Somos una firma global e independiente de consultoría, ingeniería y arquitectura, al servicio de nuestros clientes, cuya propiedad está totalmente repartida entre un amplio número de personas que trabajan en la firma», está presidida por Luis Rodríguez Llopis y tiene como CEO a Ignacio Rey Gómez.
En la presentación de este martes por la mañana ha estado representada por el responsable de diseños deportivos de la firma, César Azcárate, encargado de la exposición, y otros dos asrquitectos que han llevado a cabo el proyecto: la cántabra Elena Quintana y Diego Rodríguez.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión