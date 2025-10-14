El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Elena Quintana, Diego Rodríguez y César Azcárate. Javier Cotera
Fútbol | Racing

Idom, una firma especializada en estadios

El estudio diseñó los nuevos San Mamés y Camp Nou, por citar dos ejemplos

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Martes, 14 de octubre 2025, 14:28

El Racing ha encargado su proyecto de remodelación a Idom, estudio de arquitectura especializado, entre otros aspectos, en la construcción y reforma de estadios y ... autor, entre otros, de la reforma del Camp Nou. Como ejemplo más cercano, esta también la firma a la que el Athletic encomendó el diseño del nuevo San Mamés, si bien Idom no trabaja solo en España, sino también en toda Europa y América.

