Idom, una firma especializada en estadios

El Racing ha encargado su proyecto de remodelación a Idom, estudio de arquitectura especializado, entre otros aspectos, en la construcción y reforma de estadios y ... autor, entre otros, de la reforma del Camp Nou. Como ejemplo más cercano, esta también la firma a la que el Athletic encomendó el diseño del nuevo San Mamés, si bien Idom no trabaja solo en España, sino también en toda Europa y América.

La reforma del estadio fue uno de los primeros objetivos que Sebastián Ceria y Manolo Higuera se plantearon a su llegada al Racing, y de ahí que encomendaran unos trabajos que Idom entregó ya el año pasado y que han tenido un coste de unos 120.000 euros, incluyendo todo el estudio técnico, arquitectónico y de ingeniería.

Lo que se ha mostrado esta mañana de martes ha sido solo la presentación, pero el plan integral incluye todos los estudios y trabajos técnicos con los planos y estudio de estructutral. Es decir, todo lo necesario para poner en marcha la obra.

Idom es una empresa de diseño arquitectótico y estructural con presencia en multitud de sectores, caso de centros de datos, ITS, transporte, metalurgia y otros, pero a estos efectos lo que se ha buscado es, como resulta el caso, una firma especializada asimismo en estadios deportivos.

Se define como «Somos una firma global e independiente de consultoría, ingeniería y arquitectura, al servicio de nuestros clientes, cuya propiedad está totalmente repartida entre un amplio número de personas que trabajan en la firma», está presidida por Luis Rodríguez Llopis y tiene como CEO a Ignacio Rey Gómez.

En la presentación de este martes por la mañana ha estado representada por el responsable de diseños deportivos de la firma, César Azcárate, encargado de la exposición, y otros dos asrquitectos que han llevado a cabo el proyecto: la cántabra Elena Quintana y Diego Rodríguez.