El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier Cotera
Fútbol | Racing

Ceria e Higuera comparten «la ilusión» que les persigue

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Martes, 14 de octubre 2025, 14:44

Comenta

«He visto muchas caras de satisfacción ante una iniciativa como esta, que presenta una idea», revelaba a los medios Sebastián Ceria, después de la ... presentación del proyecto de remodelación integral de los Campos de Sport. Esa ilusión que persigue al argentino y a su fiel escudero, Manolo Higuera. Porque el copropietario del club no escondió que la puesta de largo de sus ambiciones con el estadio buscan, entre otras cosas, «que el público general se entusiasme y meta presión a los partidos políticos». «Hace falta que todos estén de acuerdo para transformar la realidad», agregó. Todos, los que estaban y los que no.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprendidos cuando se llevaban el cableado del alumbrado público en sendas operaciones en Cartes y Meruelo
  2. 2

    El Alvia Santander-Madrid parado por un atropello mortal cerca de Valladolid reanuda la marcha
  3. 3

    Un nuevo estadio para un nuevo Sardinero
  4. 4

    La Audiencia devuelve al Juzgado el caso de la sumisión química en Santander por un defecto de forma
  5. 5

    Cantabria llora el fallecimiento de José Miguel Guerra, figura clave de la cultura montañesa
  6. 6

    Una trainera cántabra conquista el Támesis
  7. 7

    La indemnización a Nocanor compromete el futuro económico del Ayuntamiento de Noja
  8. 8

    David Göttler: «Puedes encontrar tu Everest en los Pirineos o en Picos de Europa»
  9. 9

    Mario González será este martes alcalde de Tudanca en medio de la polémica sobre su currículo
  10. 10

    Los vecinos contrarios al parking de Mataleñas plantean otro proyecto «sin muros ni asfalto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Ceria e Higuera comparten «la ilusión» que les persigue

Ceria e Higuera comparten «la ilusión» que les persigue