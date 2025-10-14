Ceria e Higuera comparten «la ilusión» que les persigue

«He visto muchas caras de satisfacción ante una iniciativa como esta, que presenta una idea», revelaba a los medios Sebastián Ceria, después de la ... presentación del proyecto de remodelación integral de los Campos de Sport. Esa ilusión que persigue al argentino y a su fiel escudero, Manolo Higuera. Porque el copropietario del club no escondió que la puesta de largo de sus ambiciones con el estadio buscan, entre otras cosas, «que el público general se entusiasme y meta presión a los partidos políticos». «Hace falta que todos estén de acuerdo para transformar la realidad», agregó. Todos, los que estaban y los que no.

Porque los asistentes se iban acomodando en las sillas del auditorio del Centro Botín, pero el principal morbillo era saber si la alcaldesa de Santander, Gema Igual, iba a estar presente. Invitada estaba, pero declinó la propuesta, según ella misma, para no quitarle protagonismo al Racing. Seguramente no era un acto cómodo para la regidora, a nivel político hablando, después del enfrentamiento -aunque ambas partes quieran vender cordialidad- entre club y Consistorio a cuenta del proyecto «inexistente» que en los Campos de Sport se han apresurado a mostrar. Tampoco estuvo la concejala de Deportes, Beatriz Pellón. Ni nadie en representación del equipo de Gobierno de La Casona. De «dimes y diretes», habló Manolo Higuera.

Otros partidos políticos de Santander, pero de la oposición, sí acudieron a la llamada del club, o el delegado de Gobierno en Cantabria, Pedro Casares. Quienes sí tenían intención de estar en el Centro Botín, pero finalmente no acudieron por la celebración de un pleno extraordinario fueron los consejeros del Gobierno. Al final, la única 'popular' presente fue la directora general de Deportes, Susana Ruiz. La presidenta de Cantabria, María José Saenz de Buruaga, conocía ya el proyecto de primera mano desde que a principios de este mes de octubre se lo mostró el presidente verdiblanco, Manolo Higuera, aunque no estuviera presente en la sala.

El Racing, como tiene claro que debe involucrar a todos los estratos de la sociedad santanderina y cántabra, cursó invitación a representantes de la Cultura, del deporte y del racinguismo. Las peñas verdiblancas también fueron citadas para conocer, de primera mano, el proyecto para la que es su casa. Estaban invitadas personas de cualquier sector que pudiese verse afectado por la reforma del estadio. Desde arquitectos hasta ecologistas.

Y para dar fuerza al acto, miembros de la mayor parte de las parcelas del club. El equipo descansaba ayer, pero a los capitanes, Íñigo Sainz-Maza y Álvaro Mantilla, les tocó respaldar la iniciativa. Lo mismo que al míster, José Alberto, que llegó al Centro Botín acompañado del director deportivo, Chema Aragón.

Los asistentes escucharon a Ceria y a Higuera. No fueron discursos largos, pero la gente andaba impaciente, no por oír sino por ver. Cuando César Azcárate, arquitecto de Idom, tomó la palabra, parecía que se iba a desvelar el secreto. Pero el contexto del proyecto iba a alargar un poco más la espera. Incluso gente del club que llegó a la cita sin conocer la propuesta. Por aquello de mantener la intriga.

Aparecieron en la pantalla las primeras infografías. Algunas de esas, dijeron desde el Consistorio, que sí habían visto en el Ayuntamiento. Los asistentes podían al fin ver la idea, pese a que la preciosa estampa de la Bahía a través de la cristalera se convertía en incómodo contraluz para adivinar la pantalla del proyector.

El club ni siquiera emitió en streaming el evento (sí se grabó) pese a ser técnicamente posible, en un intento por dar mayor empaque e institucionalidad a la presentación y, sobre todo, permitir que todos los actores, de una u otra forma, incluso tangencialmente, implicados, lo conocieran en primer lugar, inmediatamente después de la información privada a Igual y Buruaga.

La elección del Centro Botín tampoco fue casual. El club lo pone como ejemplo de nueva equipación que se adaptó al PGOU y cuya construcción revitalizó económica y culturalmente una zona, por una parte, y abrió un nuevo y mejorado espacio urbano público para la ciudad, por otra. El mismo concreto con el que el club aborda la remodelación y ampliación de su estadio.