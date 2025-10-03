El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Casi un siglo a vueltas con el estadio

La posibilidad de reformar los Campos de Sport, ya fuera el antiguo o el actual, o mudarse a otro lugar son una constante en la historia del Racing

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:12

La propuesta del Racing de reforma integral, ampliación y adecuación para servicios adicionales de los Campos de Sport ha reabierto un debate recurrente en Santander ... ya desde la posguerra. Se han barajado posibilidades para ampliar un estadio que conforme el club, la ciudad y el fútbol en general crecían se iba quedando pequeño. También para trasladar el recinto a otra zona e, incluso, municipio. Hasta 1988 el Racing se mantuvo en su domicilio fundacional con sucesivas reformas y ampliaciones, entre ellas la emblemática tribuna de hormigón que en los años sesenta sustituyó a la clásica de madera. Por el camino también se barajó en los años cuarenta construir un nuevo estadio, al principio en la calle Alta (entonces denominada Calzadas Altas) y después en La Gándara. En dos ocasiones, la primera en los sesenta, se sopesó hacerlo en La Albericia, sobre el solar de las actuales Instalaciones Nando Yosu –en 1982, se llegó a someter a votación de los socios compromisarios, que lo rechazaron–, e incluso el Ayuntamiento de Bezana se mostró receptivo a acoger el estadio.

