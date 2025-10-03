El Sardinero regresa a la pugna política

La doble petición pública que el miércoles hizo el Racing al Ayuntamiento de Santander -la ejecución del convenio y que responda a la propuesta ... presentada hace un año- ha abierto un intenso debate no solo en la sociedad santanderina -y cántabra-, sino también en la propia Casona, donde los portavoces de todos los grupos municipales han estudiado la situación.

El grupo popular mantiene a través de su portavoz, Margarita Rojo, que el Ayuntamiento ha cumplido con los compromisos establecidos, y que si aún no se han ejecutado todas las actuaciones a las que obliga el contrato es por los trámites y plazos de ejecución que se deben respetar en las instituciones públicas. Insiste además en que se mantiene «buena» relación con el club y que la documentación que se presentó hace un año a la alcaldesa era solo unas «ideas preliminares en las que no se precisaban análisis de costes, estudios de viabilidad económica, planos de detalle ni plazos de ejecución». Destaca además que el Racing es conocedor de los trámites que se llevan a cabo «conforme a la normativa de contratación pública.

Los cuatro grupos de la oposición, por su parte, demandan que se cumplan las obligaciones asumidas por el Ayuntamiento y que se busque un entendimiento entre las dos partes, tanto para la ejecución de unas obras que acumulan retraso como para abordar el proyecto verdiblanco, independientemente de la decisión que se tome al respecto.

Coinciden con el equipo de gobierno en la necesidad de que cualquier remodelación del estadio redunde en beneficio para la ciudad a la vez que ponen de relieve, en líneas generales, el activo que el Racing supone para Santander y la mala imagen que se transmite de todo el Ayuntamiento con los incumplimientos que denuncian. Siempre en líneas generales y con diferentes percepciones, coinciden en lo conveniente de haber respondido en su momento al club, independientemente de cuál fuera la decisión tomada, recuerdan que no se informó al resto de la corporación e inciden en la necesidad de terminar con los problemas que arrastra el estadio.

«Las actuaciones deben desarrollarse de manera ordenada» Margarita Rojo (Partido Popular) La portavoz del Partido Popular, Margarita Rojo, niega a través de un comunicado, que se haya incumplido con lo pactado y añade que el equipo de Gobierno «está tramitando los procedimientos administrativos correspondientes conforme a la normativa de contratación pública», de lo que el Racing es «conocedor». «El objetivo prioritario de este Ayuntamiento es que las actuaciones relacionadas con el estadio se desarrollen de manera ordenada, eficiente y en beneficio tanto del club como de la ciudadanía, cumpliendo el convenio establecido», añade. Insiste además en que la documentación entregada por el Racing era «únicamente de unas ideas preliminares en las que no se precisaban análisis de costes, estudios de viabilidad económica, planos de detalle ni plazos de ejecución, como sí confirmó ayer –por el miércoles– el Racing, aparecen en el documento en el que ha estado trabajando con la empresa consultora», además de recalcar de nuevo que las relaciones del club son «buenas».

«La propuesta del Racing no sustituye al convenio» Daniel Fernández (PSOE) El portavoz del PSOE, Daniel Fernández solicita a la alcaldesa que «deje de escudarse en excusas absurdas» y asuma «de una vez» la responsabilidad institucional. «No estamos hablando de un capricho ni de un favor al Racing. Estamos hablando del cumplimiento de un convenio firmado», insiste el portavoz socialista. «La alcaldesa está intentando confundir a la ciudadanía. Una cosa es el futuro del estadio y otra es que hoy, en 2025, sigue lloviendo dentro de un edificio municipal sin que nadie del PP mueva un dedo». Por último, respecto al proyecto presentado por el Racing, lamenta que se siga afirmando que «solo ha presentado ideas preliminares», cuando el club ha dejado constancia pública de la documentación entregada». Respecto a ese proyecto de ampliación, destaca que, «aunque el Racing ha presentado un anteproyecto de reforma integral, esa propuesta no sustituye ni modifica el convenio de mantenimiento firmado en 2022, y no puede usarse como coartada».

«La necesidad de ampliar el aforo está avalada» Vicente Nieto (PRC) Vicente Nieto considera que «estamos ante una oportunidad histórica» para «mejorar un estadio que presenta unas carencias importantes» y también «su entorno». «Plantear su inclusión en un futuro PGOU –añade– es una patada hacia adelante que nos situaría en el horizonte de 2029-2030 cuando la necesidad de ampliar su aforo está avalada. Solo en lo que llevamos de 2025 el estadio ha tenido una afluencia de más de 300.000 personas». Lamenta que «se han dado muchos pasos en falso» y hecho «muchos anuncios que solo han quedado en eso, en anuncios». Recuerda cuando «en febrero de 2023 esta misma alcaldesa presentó un proyecto, junto con la anterior propiedad, bajo el lema 'Un nuevo Sardinero'» y el compromiso pendiente de impermeabilizar las cubiertas «con la misma excusa utilizada en este momento: los plazos de la Administración». «Llegados aquí, sólo cabe que todos vayamos de la mano para un horizonte de realidades, un mejor y digno hogar para el Racing», concluye.

«Hay que analizarlos retornos para Santander y actuar» Laura Velasco (Vox) «En Vox nos enteramos de la existencia del anteproyecto, como los demás, por los medios de comunicación y el Pleno, y nos preguntamos por qué no se ha hecho nada en un año después de que el Racing se molestara en presentar una propuesta valorable sin que la alcaldesa se digne a contestar», señala Laura Velasco. «Hablamos de una ampliación que no sería barata y toda aportación económica sería importante», por lo que lamenta que tampoco se haya traslado al Gobierno de Cantabria. Recuerda además que «Ayuntamiento y Racing tenemos un convenio por concluir y hay que analizar si lo mejor para la ciudad es terminar esas obras y esperar años o analizar el proyecto del Racing y su retorno, porque de esperar al nuevo PGOU de 2029, que visto lo visto puede ser más tarde, puede lastrar al equipo». Matiza que «hay que valorar los retornos que pueda tener para Santander y actuar, ya que si el actual campo no cumple los requisitos para jugar en Primera, no hacerlo sería dar la espalda al equipo».