El proyecto que Santiago Díaz, entonces máximo accionista del Racing, presentó para crear un centro de ocio.

Los Campos de Sport, cuarenta años en el debate político y del club

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00

Por uno u otro motivo, los Campos de Sport siempre han estado sometidos a debate y al juego político. Construidos en 1988, forman parte ... del acuerdo por el que el Racing vendió al Ayuntamiento de Santander el anterior estadio, de su propiedad. A cambio recibió la condonación de la deuda, que el Consistorio asumiera la que el club tenía con terceros y la construcción de un estadio que podría utilizar a perpetuidad, pero de titularidad municipal.

