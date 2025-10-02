Los Campos de Sport, cuarenta años en el debate político y del club

Por uno u otro motivo, los Campos de Sport siempre han estado sometidos a debate y al juego político. Construidos en 1988, forman parte ... del acuerdo por el que el Racing vendió al Ayuntamiento de Santander el anterior estadio, de su propiedad. A cambio recibió la condonación de la deuda, que el Consistorio asumiera la que el club tenía con terceros y la construcción de un estadio que podría utilizar a perpetuidad, pero de titularidad municipal.

Así fue como se gestó el actual campo, cuya cesión se habilitó a través de un intencionadamente difuso contrato que con el paso de los años y las décadas llevó a que, con excepciones, ni Racing ni Ayuntamiento asumieran el correcto mantenimiento y adecuación a los tiempos de la estructura, cuya última gran actuación data de la época en la que Ascán era propietaria del club, de la etapa en que se abandonó la sede social del Paseo Pereda para trasladar al propio estado las oficinas.

Antecedentes Cesión El uso del actual campo forma parte del pagode la Casona por la compra del anterior, en el Parque de Mesones Primer intento Santiago Díaz ya propuso en la primera década del siglo construir un centro de ocio y recibió la negativa del Ayuntamiento

Idea frustrada Seop llegó a plantearse antes de su proceso concursal construir un nuevo estadio privadoen Las Llamas Humo Alfredo Pérezanunció un estadio completamente remodelado para 2025

En la primera década del siglo, también con Santiago Díaz como propietario, el club presentó un proyecto para construir un gran centro de ocio en el estadio con el que generar ingresos atípicos, y crear una zona comercial. Sin embargo, se topó con la negativa del Ayuntamiento a que se llevaran a cabo estas actuaciones en un edificio y terrenos sufragados con capital público y de titularidad municipal. Fue de hecho uno de los detonantes que provocó su posterior salida del club.

Pocos años más tarde, también antes de la gran crisis financiera de 2008, Silver Eagle, que tras la breve etapa puente de titularidad del Gobierno de Cantabria sucedió al Grupo Sadisa como accionista mayoritario, valoró abandonar los Campos de Sport, al no ver forma de explotarlos más allá de los partidos cada dos semanas, y construir un nuevo estadio en la zona de Las Llamas, para lo que llegó incluso a adquirir algún terreno. De hecho, cuando el equipo se clasificó para la competición, apenas se hizo algún maquillaje a un estadio ya obsoleto para que la UEFA permitiera su participación.

Era la etapa de Francisco Pernía como presidente y todo se quedó en eso, en un proyecto en un cajón, después de que la sociedad matriz entrara en proceso concursal y el club lo hiciera acto seguido. Después, el abandono de la Era Okupa y la autarquía que siguió a un proceso de reconstrucción aun pendiente de culminar.