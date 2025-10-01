El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Fútbol | Racing

Gema Igual descarta ampliar el estadio de El Sardinero y cierra la puerta a la petición del Racing

La Casona contesta a través de un comunicado a la solicitud pública del Racing de respuesta a una propuesta que lanzó hace un año

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:05

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha contestado al Racing que el Ayuntamiento descarta ahora la ampliación de los Campos de Sport y lo remite ... a incluirlo al futuro Plan General de Ordenación de Santander, que no tiene fecha de aprobación. En declaraciones a la cadena Ser, ha insistido en las buenas relaciones entre el club cántabro y la institución municipal, reafirmando su compromiso con las obras de mejora de El Sardinero. El Consistorio ha emitido un comunicado en respuesta a la propuesta del Racing de ampliación de los Campos de Sport. En el texto, la Casona «agradece al club que en el comunicado hecho público este miércoles haya aclarado que no ha presentado oficialmente al Consistorio el anteproyecto para la reforma y ampliación del estadio».

