Gema Igual descarta ampliar el estadio de El Sardinero y cierra la puerta a la petición del Racing

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha contestado al Racing que el Ayuntamiento descarta ahora la ampliación de los Campos de Sport y lo remite ... a incluirlo al futuro Plan General de Ordenación de Santander, que no tiene fecha de aprobación. En declaraciones a la cadena Ser, ha insistido en las buenas relaciones entre el club cántabro y la institución municipal, reafirmando su compromiso con las obras de mejora de El Sardinero. El Consistorio ha emitido un comunicado en respuesta a la propuesta del Racing de ampliación de los Campos de Sport. En el texto, la Casona «agradece al club que en el comunicado hecho público este miércoles haya aclarado que no ha presentado oficialmente al Consistorio el anteproyecto para la reforma y ampliación del estadio».

Se refiere al anteproyecto de restauración integral y reforma que, según afirma el Racing en el comunicado emitido en la mañana de este miércoles, el máximo accionista, Sebastián Ceria, entregó hace un año a la alcaldesa, Gema Igual, sin haber recibido respuesta.

En un debate semántico, indica que «el material que se manejó en reuniones con la alcaldesa se trataba únicamente de unas ideas preliminares en las que no se precisaban análisis de costes, estudios de viabilidad económica, planos de detalle ni plazos de ejecución». Así lo define el equipo de Gobierno de Santander. El Racing, como un «anteproyecto».

En cuanto a la inquietud mostrada por el club por el hecho de que, a menos de un año para la finalización del convenio de uso, no se hayan llevado a cabo buena parte de las actuaciones a la que el municipio está obligado, indica que «el Ayuntamiento continúa volcado en llevar a cabo las actuaciones previstas en el convenio, que se están desarrollando en coordinación con el propio club y se están materializando en notables mejoras en beneficio del equipo y de los aficionados racinguistas».

«El Consistorio -continúa- está completamente implicado en la mejora del estadio mediante un convenio en el que, en un principio, la inversión municipal estaba cuantificada en 2,5 millones de euros y del que se han ejecutado ya alrededor de 1,6 con actuaciones como la reforma de los baños, renovación de la red de distribución de agua a los aseos, nueva iluminación, sustitución del alumbrado de emergencia adecuación de las instalaciones de alta y baja tensión. Además, están comprometidos otros 1,7 millones para la reparación de la cubierta, a los que se sumará próximamente la mejora de la accesibilidad».

Insiste, eso, sí, y en esto ambas partes coinciden, en que no se ha presentado ninguna propuesta de modo oficial o formal, por ejemplo vía Registro. Lo hace después de que en el último Pleno la concejala de Deportes, Beatriz Pellón, respondiera a una batería de preguntas al respecto del PRC que no existía «ningún proyecto» y solo «unas infografías» e «ideas». «En esas conversaciones, el material que se manejó se trataba únicamente de unas ideas preliminares en las que no se precisaban análisis de costes, estudios de viabilidad económica, planos de detalle ni plazos de ejecución, como sí, según ha confirmado hoy el Racing, aparecen en el documento en el que ha estado trabajando con la empresa consultora», insiste el comunicado de la Casona.