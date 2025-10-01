El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El Racing confirma que presentó al Ayuntamiento un anteproyecto para la reforma y ampliación del estadio

El club contrató a la empresa Idom, responsable de diseños como los de San Mamés, el Camp Nou o River Plate, entre otros | La entidad desmiente las palabras de la concejala de Deportes, Beatriz Pellón, quien afirmó en el pleno que sólo había infografías

Aser Falagán
Sergio Herrero

Aser Falagán y Sergio Herrero

Santander

Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:31

El Racing se acaba de plantar respecto al cumplimiento del convenio de los Campos de Sport con las reformas aún pendientes de efectuar en el ... estadio a menos de un año para que expire el documento y la afirmación del Ayuntamiento, en concreto de la concejala de Deportes, Beatriz Pellón, de que «no existe» ningún proyecto de restauración, sino sólo «alguna infografía» e «ideas generales».

