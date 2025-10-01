El Racing confirma que presentó al Ayuntamiento un anteproyecto para la reforma y ampliación del estadio

El Racing se acaba de plantar respecto al cumplimiento del convenio de los Campos de Sport con las reformas aún pendientes de efectuar en el ... estadio a menos de un año para que expire el documento y la afirmación del Ayuntamiento, en concreto de la concejala de Deportes, Beatriz Pellón, de que «no existe» ningún proyecto de restauración, sino sólo «alguna infografía» e «ideas generales».

En un comunicado, el club se muestra tan elegante como tajante y señala con ánimo «aclarativo» que «en la primavera de 2024, el Racing contrató la redacción de un anteproyecto completo que planteara soluciones a los referidos problemas a la empresa Idom», y que, «un avance del anteproyecto se hizo llegar de inmediato, con absoluta discreción, como demuestra que nadie ha sabido nada durante todo un año, de manera informal, al Consistorio con una única intención de abrir un camino para que, de la mano, trabajemos el Racing y el Ayuntamiento de Santander, incorporando también al Gobierno de Cantabria». Desmiente así lo dicho en el Pleno de la semana pasada.

La entidad verdiblanca, haciéndose cargo del coste total del anteproyecto, contrató a la empresa encargada de los diseños del nuevo San Mamés, el Camp Nou o el Monumental de River Plate, entre otros. «Se trata, como no puede ser de otra manera, de un anteproyecto, con planos de detalle, infografías, análisis de costes, estudios de viabilidad económica y plazos de ejecución», explica en el comunicado sobre un trabajo que «contempla las necesidades del club, pero fundamentalmente las de la ciudad, teniendo en cuenta que el Plan General de Ordenación Urbana de Santander ya prevé las herramientas necesarias para adaptarse a los intereses del municipio», en referencia directa a las palabras de Pellón, quien dijo que «podemos hablar de ideas de futuro por su ambición y porque afectaría a una superficie que supera al propio estadio y están pendientes de valorar por el Plan General». Herramientas que, continúa el Racing, «el Consistorio ya ha utilizado en otras ocasiones, cada vez que el desarrollo de la ciudad así lo ha hecho conveniente».

La entidad de El Sardinero cierra el texto tendiendo una mano al Ayuntamiento y al Gobierno. «Queremos asegurar que seguiremos intentando embarcar a todos los que quieran acompañarnos en un proyecto que consideramos no solo apasionante sino imprescindible para nuestro club, nuestra ciudad y Cantabria. Con 112 años de historia no parece presuntuoso considerarnos uno de los emblemas más reconocidos de Santander y de Cantabria, probablemente el más transversal. Todos somos lo mismo en nuestro estadio: racinguistas. Y así va a seguir siendo. A ser posible, con unas condiciones dignas de todos ellos. Nuestro objetivo con el anteproyecto y con este comunicado es el de trabajar de la mano de nuestro Ayuntamiento y del Gobierno en el interés de Santander, de Cantabria y, por supuesto del Real Racing Club», concluye.

«Los Campos de Sport se han quedado pequeños»

Antes, analizando los números de asistencia de la temporada pasada, el comunicado afirma que «no parece una osadía afirmar que 'los Campos de Sport se han quedado pequeños'». «Una edificación de un gran volumen, una magnífica ubicación, extraordinario valor sentimental y enorme potencial como polo generador de actividad que se utiliza apenas 21 días al año», valora, antes de enunciar los objetivos del encargo a Idom: «Ampliar el aforo del estadio; optimizar un inmueble emblemático para que genere actividad y valor a la ciudad durante los 365 días del año; ofrecer comodidad a los miles de ciudadanos que pasan por la instalación, racinguistas y visitantes, y promover la creación de la mayor plaza pública de Santander, ubicada, además, en un lugar icónico de la ciudad».

Como sutil toque de atención al equipo de Gobierno municipal, el Racing «puntualiza» que el club «ha cumplido ya el 100% de sus obligaciones e, incluso, se ha hecho cargo, debido a la urgencia imprescindible dado el mal estado de la instalación, de alguna tarea a la que se había comprometido el Consistorio, concretamente el arreglo de una parte de los asientos del estadio y la sustitución de los que ya estaban en un estado irrecuperable». Asimismo, recuerda que el Ayuntamiento «tiene pendiente de ejecución, a diez meses vista de la finalización del plazo fijado en el convenio: el arreglo de la cubierta del estadio (que provoca innumerables goteras por toda la instalación) y una solución arquitectónica que permita paliar la absoluta falta de accesibilidad para las personas con movilidad reducida».

Por ello, la petición racinguista es «que se agilicen los procedimientos y se cumplan los plazos comprometidos», porque «ambos proyectos siguen sin ser licitados». «Cada día que pasa sin una cubierta impermeabilizada y sin proporcionar un acceso digno a los Campos de Sport a todas las personas que quieren acompañarnos, es un día más en el que seguimos fallando a la ciudadanía», agrega.

El 10 de septiembre, en una entrevista en la sección 'Sonderklass' que el club emite en YouTube, el propietario del club, Sebastián Ceria, desveló, entre alguna que otra crítica al Ayuntamiento, que hace aproximadamente un año entregó una propuesta de remodelación integral de los Campos de Sport al Ayuntamiento. La respuesta desde La Casona llegó la semana pasada, en el Pleno, a preguntas del PRC. Fue entonces cuando la concejala de Deportes, Beatriz Pellón, contestó que «no existe tal proyecto. Sólo ideas e infografías». Una afirmación que no ha sentado bien en las oficinas de los Campos de Sport y por las que no han tardado en salir al paso.