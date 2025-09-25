El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Grada oeste de los Campos de Sport. Juanjo Santamaría

Pellón dice que «no existe» un proyecto de remodelación integral de los Campos de Sport

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Santander afirma que lo que el propietario del Racing, Sebastián Ceria, ha presentado al equipo de Gobierno son «ideas e infografías»

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:05

El estado del convenio de colaboración firmado por Ayuntamiento de Santander y Racing para la mejora de los Campos de Sport llegó este jueves al pleno del Consistorio a través de una serie de preguntas formuladas por el PRC, a raíz de las declaraciones del propietario del club, Sebastián Ceria, en las que afirmó haber entregado en mano un proyecto de remodelación integral del estadio a la alcaldesa, Gema Igual, y no haber recibido respuesta un año después. La concejada de Deportes, Beatriz Pellón, respondió que «no existe tal proyecto, sino ideas e infografías» y que, al tratarse de un objetivo «ambicioso» y «pendiente de valorar», que se sale de los límites del inmueble actual, debe sujetarse al Plan General de Ordenación Urbana.

Pellón afirmó que «el grado de cumplimiento del convenio es positivo» y destacó que «tanto el club como el Ayuntamiento han venido trabajando de manera coordinada». En cuanto a las obras de la cubierta y accesibilidad, dijo que el Consistorio «está tramitando los procesos administrativos correspondientes y el Racing es conocedor». Por otro lado, sobre el estudio de accesibilidad del estadio, se propusieron «tres alternativas; en abril se recibió el proyecto y se están preparando los pliegos del proyecto que el club eligió». La edil hizo hincapié en los tiempos de la administración. «El objetivo prioritario de este Ayuntamiento es que las actuaciones se lleven a cabo de manera ordenada y eficiente», justificó.

Por último, sobre la posible ampliación de las Instalaciones Nando Yosu hacia el norte, Pellón comentó que, «no existe ningún expediente de expropiación abierto».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Surfistas de Santander despedirán este domingo a José de Diego Poza con un funeral hawaiano
  2. 2

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  3. 3 Cancelado el concierto de Medina Azahara en Reinosa por problemas de salud de su vocalista
  4. 4

    Un trabajador con sarna y seis residentes sospechosos causan alarma en el CAD de Laredo
  5. 5 La primera nevada sorprende en los Picos de Europa en pleno septiembre
  6. 6 La plantilla de DIGI en Cantabria celebra tres días de huelga por un convenio que «empeora nuestros derechos»
  7. 7

    Manuel Grande dimite por sorpresa como alcalde de Tudanca tras 24 años en el puesto
  8. 8

    Kevin Díaz, del restaurante Casa Lucita, se proclama Mejor Cocinero de Cantabria 2025
  9. 9

    Cueto despide a Uco Lastra
  10. 10

    Tráfico atribuye el accidente mortal de Lunada a una velocidad inadecuada en un vial con nieve

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Pellón dice que «no existe» un proyecto de remodelación integral de los Campos de Sport

Pellón dice que «no existe» un proyecto de remodelación integral de los Campos de Sport