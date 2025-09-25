Pellón dice que «no existe» un proyecto de remodelación integral de los Campos de Sport La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Santander afirma que lo que el propietario del Racing, Sebastián Ceria, ha presentado al equipo de Gobierno son «ideas e infografías»

Sergio Herrero Santander Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:05

El estado del convenio de colaboración firmado por Ayuntamiento de Santander y Racing para la mejora de los Campos de Sport llegó este jueves al pleno del Consistorio a través de una serie de preguntas formuladas por el PRC, a raíz de las declaraciones del propietario del club, Sebastián Ceria, en las que afirmó haber entregado en mano un proyecto de remodelación integral del estadio a la alcaldesa, Gema Igual, y no haber recibido respuesta un año después. La concejada de Deportes, Beatriz Pellón, respondió que «no existe tal proyecto, sino ideas e infografías» y que, al tratarse de un objetivo «ambicioso» y «pendiente de valorar», que se sale de los límites del inmueble actual, debe sujetarse al Plan General de Ordenación Urbana.

Pellón afirmó que «el grado de cumplimiento del convenio es positivo» y destacó que «tanto el club como el Ayuntamiento han venido trabajando de manera coordinada». En cuanto a las obras de la cubierta y accesibilidad, dijo que el Consistorio «está tramitando los procesos administrativos correspondientes y el Racing es conocedor». Por otro lado, sobre el estudio de accesibilidad del estadio, se propusieron «tres alternativas; en abril se recibió el proyecto y se están preparando los pliegos del proyecto que el club eligió». La edil hizo hincapié en los tiempos de la administración. «El objetivo prioritario de este Ayuntamiento es que las actuaciones se lleven a cabo de manera ordenada y eficiente», justificó.

Por último, sobre la posible ampliación de las Instalaciones Nando Yosu hacia el norte, Pellón comentó que, «no existe ningún expediente de expropiación abierto».