El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El debate sobre la ampliación de los Campos de Sport está en la calle: «¡Qué se pongan de acuerdo!»
Héctor Díaz

El debate sobre la ampliación de los Campos de Sport está en la calle: «¡Qué se pongan de acuerdo!»

Los racinguistas piden al Ayuntamiento que cumpla con el convenio firmado

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Jueves, 2 de octubre 2025, 18:14

Comenta

Racing y Ayuntamiento comparten una instalación, los unos como inquilinos y los otros como propietarios, que hace tiempo que dejó de estar al día y necesita una buena mano de casi todo. Con un Convenio de Colaboración firmado por medio para repartirse las actuaciones, El Diario Montañés ha salido a la calle a pulsar la opinión de los vecinos y aficionados que ven desde la distancia, aunque muy cerca, como el tiempo pasa y la casa no la barre nadie. Los campos de Sport necesitan una remodelación acorde a su uso y por el momento… Agua.

Noticias relacionadas

Los Campos de Sport, cuarenta años en el debate político y del club

Los Campos de Sport, cuarenta años en el debate político y del club

Gema Igual descarta ampliar el estadio de El Sardinero y cierra la puerta a la petición del Racing

Gema Igual descarta ampliar el estadio de El Sardinero y cierra la puerta a la petición del Racing

El Gobierno de Cantabria indica que estudiará el proyecto cuando se le presente

El Gobierno de Cantabria indica que estudiará el proyecto cuando se le presente

El Racing confirma que presentó al Ayuntamiento un anteproyecto para la reforma y ampliación del estadio

El Racing confirma que presentó al Ayuntamiento un anteproyecto para la reforma y ampliación del estadio

El Racing quiere presentar en octubre su proyecto a las instituciones y los medios

El Racing quiere presentar en octubre su proyecto a las instituciones y los medios

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mujer que Valdecilla dio por muerta
  2. 2

    Adiós a Raúl Ramírez, el líder silencioso
  3. 3

    Multitudinaria despedida a Raúl Ramírez en Santoña
  4. 4

    El tráfico vuelve a las temidas Hoces de Bárcena
  5. 5

    Gema Igual descarta ampliar el estadio de El Sardinero y cierra la puerta a la petición del Racing
  6. 6 Una trifulca familiar acaba con un matrimonio y su hijo de 17 años detenidos en Santander
  7. 7

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  8. 8 La cocina griega se estrena en el centro de Santander
  9. 9

    Los sindicatos amenazan con una huelga indefinida en Educación
  10. 10 Bimani, la firma que arrasa en la moda española, nació en Comillas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El debate sobre la ampliación de los Campos de Sport está en la calle: «¡Qué se pongan de acuerdo!»