El debate sobre la ampliación de los Campos de Sport está en la calle: «¡Qué se pongan de acuerdo!»

Marcos Menocal Santander Jueves, 2 de octubre 2025, 18:14

Racing y Ayuntamiento comparten una instalación, los unos como inquilinos y los otros como propietarios, que hace tiempo que dejó de estar al día y necesita una buena mano de casi todo. Con un Convenio de Colaboración firmado por medio para repartirse las actuaciones, El Diario Montañés ha salido a la calle a pulsar la opinión de los vecinos y aficionados que ven desde la distancia, aunque muy cerca, como el tiempo pasa y la casa no la barre nadie. Los campos de Sport necesitan una remodelación acorde a su uso y por el momento… Agua.