Estos son los nueve premiados de la gala de Hostelería de Cantabria

La puesta de largo de la hostelería cántabra vuelve el próximo 25 de noviembre con la que ya es la gala número 42 de la ... mano de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC). Será a partir de las 20 horas en el Hotel Real de Santander. El encuentro reunirá una vez más a profesionales, representantes del sector y premiados en un encuentro que ya es tradición para reconocer el tesón, la trayectoria y el compromiso de los empleados y empresarios que hacen que el engranaje de la hostelería en la región gire y siga girando por muchos años más.

En esta edición, los galardonados serán Begoña Casar Ontañón, del Mesón de Borleña; Pedro Guevara, del Asador El Tronki (Pedreña); Domingo Andrés Urquijo, del Mesón Marinero (Castro Urdiales); y David García Ara 'Capi', de la Escuela Cántabra de Surf (Somo - Ribamontán al Mar). La gala comenzará con el discurso inaugural del presidente de la AEHC, Eduardo Lamadrid, tras el cual los miembros de la Junta Permanente de la Asociación harán entrega de estos diplomas a la trayectoria empresarial.

Premio Empresario del Año Familia Ortiz San Emeterio (Grupo Hoteles de Cantabria)

Premio Joven Empresario Alfonso Sarabia, de Taberna de Valle- Cabuérniga

Empresa comprometida Repsol

Premio Trabajador de Hostelería Abilio Fernández Collado, del bar del Puerto

Premio Horeca Sofía Ellar

El Premio Empresario del Año será para la Familia Ortiz San Emeterio (Grupo Hoteles de Cantabria), a la que entregará el galardón el consejero de Turismo, Luis Martínez Abad. En la categoría de premio Joven Empresario el afortunado es Alfonso Sarabia, de Taberna de Valle- Cabuérniga, a quien dará el premio la alcaldesa de Santander, Gema Igual

La distinción de empresa comprometida recae este año en la empresa Repsol por «su apoyo y compromiso con el sector hostelero», el cual dará la directora de la AEHC, Bárbara Gutiérrez.

El reconocimiento al Trabajador de Hostelería es este año para Abilio Fernández Collado, del bar del Puerto.

Como ya se dio a conocer hace unas semanas, el premio Horeca-el último que se entregará en la gala- lo recogerá la cantante Sofía Ellar, por poner a Cantabria en el escaparate fuera de la comunidad, ya que esta distinción reconoce cada año a una empresa o institución que contribuya a promocionar la imagen de Cantabria en el exterior. La artista recogerá la estatua de José Cobo Calderón de manos del presidente de la AEHC, Eduardo Lamadrid y la presidenta de Cantabria, Mª José Sáenz de Buruaga.

El broche de oro de la cita será, como es habitual, el cóctel amenizado con música en directo.