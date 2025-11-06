El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El Hotel Escuela 'Las Carolinas', sede de la Asociación de Hostelería, está en la calle General Dávila de Santander. DM

Estos son los nueve premiados de la gala de Hostelería de Cantabria

La Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria celebrará su 42º gran noche el 25 de noviembre en el Hotel Real

Ana Gil Zaratiegui

Ana Gil Zaratiegui

Santander

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:15

La puesta de largo de la hostelería cántabra vuelve el próximo 25 de noviembre con la que ya es la gala número 42 de la ... mano de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC). Será a partir de las 20 horas en el Hotel Real de Santander. El encuentro reunirá una vez más a profesionales, representantes del sector y premiados en un encuentro que ya es tradición para reconocer el tesón, la trayectoria y el compromiso de los empleados y empresarios que hacen que el engranaje de la hostelería en la región gire y siga girando por muchos años más.

