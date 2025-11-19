Ocho horas para retirar el camión volcado en el viaducto de Ontón

La circulación en la autovía A-8 ha recuperado la normalidad este miércoles después de que, durante la noche, se procediera a la retirada del ... camión volcado hace dos días en el viaducto de Ontón y que mantenía los carriles izquierdos de ambos sentidos cortados desde entonces.

El dispositivo, sufragado por la compañía aseguradora del camión y que contó con el apoyo de agentes de la Guardia Civil y personal de la Demarcación de Carreteras, se prolongó durante ocho largas horas, desde que comenzaron los desvíos hasta que la calzada quedó liberada y limpia.

Comenzó a las 22.30 horas del martes, cuando se realizó el corte de la autovía en el enlace de Ontón y el tráfico se desvió por la N-634. Después, a medianoche entraron las grúas a la zona de trabajo y se consiguió retirar el camión completamente a las 02.30 horas. A continuación, y hasta las 05.00 de la madrugada, se procedió a la limpieza de los restos de vertido, se regeneró el firme y se barrió la calzada. Finalmente, a las 05.50 horas se anuló el desvío y se abrió la A-8 por completo. Desde entonces ya se circula por ambos carriles en sentido Bilbao.