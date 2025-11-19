El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen aérea del camión volcado, tomada ayer martes por la mañana, cuando el vehículo mantenía cortados los dos carriles izquierdos de la A-8 en Ontón. DM

Ocho horas para retirar el camión volcado en el viaducto de Ontón

El dispositivo se prolongó desde las 22.30 de ayer, cuando se habilitaron los desvíos, hasta que a las seis de la mañana quedó la A-8 liberada y abierta por completo

Mariña Álvarez

Mariña Álvarez

Santander

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:42

La circulación en la autovía A-8 ha recuperado la normalidad este miércoles después de que, durante la noche, se procediera a la retirada del ... camión volcado hace dos días en el viaducto de Ontón y que mantenía los carriles izquierdos de ambos sentidos cortados desde entonces.

