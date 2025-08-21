La ola de calor elevó las temperaturas hasta siete grados por encima de la media histórica

Rafa Torre Poo Jueves, 21 de agosto 2025, 07:17 Comenta Compartir

España se ha abrasado durante dieciséis días seguidos hasta que este pasado martes la tercera ola de calor más larga desde que hay registros decidió dar un respiro. Cantabria tampoco se ha librado de los rigores del verano. Las altísimas temperaturas se han cebado con los municipios del sur y del centro –especialmente, Valderredible y la comarca de Campoo–, mientras que con el resto han sido más benévolas. Eso sí, el bochorno llegó incluso hasta las playas el pasado viernes, el día más caluroso en lo que va de año, con el mercurio de los termómetros rozando los 40º en la franja costera. Pasado el sofoco y bajo los efectos de una borrasca cuya cola está rozando la comunidad hacia el este de la península –hoy está activado el aviso amarillo por lluvias en el litoral–, es el momento de hacer balance. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha detectado anomalías térmicas: hasta siete grados por encima de la media habitual de todos los agostos.

Además, las máximas de cuatro comarcas –Valderredible, Campoo, Liébana y el valle de Buelna– han establecido un nuevo récord y la localidad de Terán de Cabuérniga volvió a marcar los 43,5º de hace tres años, que sigue siendo el registro más alto en la historia de la región.

A dos velocidades

Se podría decir sin temor a equívoco que Cantabria ha recibido el calor a dos velocidades. La zona sur, la denominada Cantabria del Ebro, ha estado prácticamente dos semanas con temperaturas rozando los 40º, mientras que en el litoral sólo ha ocurrido en momentos puntuales.

Cuadrícula de Mapas Las temperaturas de la ola de calor por localidades



El día 10, por ejemplo, las estaciones de la Aemet en Valderredible, ubicadas en Polientes y Cubillo del Ebro, marcaron, respectivamente, 40,4º y 39,4º. Reinosa llegó a los 37,6º y en Fuente Dé, a prácticamente 1.100 metros de altitud, el mercurio llegó a los 36,4º. Las consecuencias han sido notorias. La agencia estatal estima que los valores han estado de media estos días hasta siete grados por encima de lo que es habitual. «Hubo un primer día aislado pero destacado, el 4 de agosto, en el que la temperatura subió 5,5º por encima de lo normal. Luego destacan las jornadas del 10 al 12, con registros hasta 9º superiores», explica Ángel Gómez Peláez, portavoz estos días de la delegación cántabra de la Aemet. Aunque lo más llamativo fue el pasado viernes, jornada en la que toda la comunidad estuvo en alerta roja. «Ese día las temperaturas fueron 13º mayores de lo normal», subraya.

El día más festivo del año en todo el país también fue el más caluroso en Cantabria en lo que va de 2024. La región, que hasta el momento se había librado de los rigores del calor en la zona centro y en la costa, se achicharró. El viento sur arrastró y desplazó una masa de viento marítimo y eso provocó que los termómetros estallasen. Cantabria se convirtió en un horno con una sensación de bochorno a la que no están acostumbrados sus habitantes. Tama (Cillorigo de Liébana) llegó a los 43,3º, San Felices de Buelna a los 42,9º, Ramales de la Victoria a los 42,2º y Villacarriedo a los 40,2º. Torrelavega y Santander se quedaron a las puertas de los 40 grados (39,2 y 37,3, respectivamente.