Los padres de los jóvenes fallecidos en Lunada celebran el proyecto de arreglo del puerto

Sonia García y Félix Moreno, los padres de Izan, uno de los cuatro jóvenes fallecidos en marzo tras despeñarse por el puerto de Lunada, celebran ... la «buena» noticia que la semana pasada recibieron de la Consejería de Fomento: el Gobierno regional hará caso a sus peticiones y pondrá barreras metálicas hasta el alto –el límite con Burgos–. El departamento que dirige Roberto Media, que además ampliará el ancho de la carretera hasta los 5 metros, está ultimando los detalles del proyecto para que la obra pueda iniciarse la próxima primavera. El tiempo de ejecución previsto es de un año, así que, si no surge ningún contratiempo, Sonia y Félix cumplirán en 2027 la promesa que hicieron a su hijo: que el puerto de Lunada sea un vial más seguro.

«Estamos contentos dentro del dolor que aún seguimos sintiendo, porque la vida de nuestro hijo y la del resto de sus amigos no nos la va a devolver nadie», afirma Sonia. «El consejero dio su palabra y ha cumplido. No le podemos reprochar nada», apostilla Félix. Sin embargo, ambos aún recuerdan «la tensa reunión» que mantuvieron. «Es curioso, todo lo que le solicitamo y nos dijo que no ese día, ahora está incluido en el proyecto», subraya Sonia. «Lo triste es que haya tenido que pasar este trágico accidente y que más de 57.000 personas hayan firmado nuestra solicitud para que el Gobierno de una comunidad autónoma arregle una carretera que debería haber sido mejorada hace años. Es una grave irresponsabilidad tanto de este como de los anteriores gobiernos», recalcan.

Una última petición

«Hay que tomar medidas ante lo que allí ha pasado y este es un Gobierno que no se aparta de tomarlas», aseguró Media la semana pasada. A los padres de los jóvenes, que piensan seguir viniendo regularmente a Lunada, les gustaría contar con «algún tipo de pequeña instalación –en el punto kilométrico donde se produjo el siniestro– para poner flores y honrar su memoria».