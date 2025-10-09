«No me parece bien que suban los precios de los viajes del Imserso, somos pensionistas»

María Luisa Araújo quiere viajar con su marido y un matrimonio amigo a Andalucía, pero, según les han dicho en la agencia, deberán tener paciencia. « ... Siempre nos ponen excusas», se queja. «En los diez años que lleva jubilado mi marido, solo hemos podido viajar una vez con el Imserso. Es difícil elegir destino y, cuando por fin lo hacemos, ya está todo completo». Este año, por primera vez, entra en vigor una medida que penaliza con 100 euros por persona y trayecto adicional a quienes reserven más de un viaje por temporada, lo que podría aliviar la saturación y dar más oportunidades a quienes, como María Luisa, esperan turno desde hace tiempo.

Otra perspectiva muy distinta es la de María Teresa Sánchez e Isidoro Álvarez, una pareja de viajeros veteranos del programa. A sus espaldas cuentan con décadas de experiencia recorriendo España. Desde que él se jubiló con 60 años, han participado en múltiples viajes, combinando los organizados por el Imserso con otros gestionados por su cuenta. «Desde 1994 empezamos a ir a Benidorm y estas Navidades iremos otra vez», comenta María Teresa. Eso sí, reconocen que, pese a lo que les gusta viajar, la subida de precios es notable: «Ha subido todo una barbaridad, pero no solo los hoteles; en general, la vida en todos los sitios es más cara». En su caso, ya han realizado la reserva del próximo viaje con el Imserso: el 30 de mayo a Lloret de Mar. Repetirán su estancia en el Hotel Don Juan, el mismo en el que se hospedaron hace treinta años: «Está muy bien para la gente mayor y hay actuaciones por las noches».

Las frases Usuaria del Imserso María Luisa Araújo «En los diez años que lleva jubilado mi marido, solo hemos podido viajar una vez con el Imserso» Usuaria del Imserso María José Rodríguez «Es mejor reservar antes desde casa, porque hoy, a las once de la mañana, ya no queda nada disponible»

María José Rodríguez, también usuaria del programa, comenta que lleva tiempo participando en los viajes. Este año, señala, la gestión de las reservas ha cambiado: cada persona debe realizar su solicitud de manera individual, preferiblemente desde casa, para tener más posibilidades ante la gran demanda. «Si estás aquí esperando, a las once de la mañana ya no queda nada», expone. María José ya recibió su carta en junio y eligió como prioridad algún lugar costero; ahora falta que concrete el destino.

Las islas y la costa

La campaña de comercialización de la temporada 2025/26 comenzó ayer en Cantabria con el turno de los usuarios preferentes, mientras que hoy y mañana continúa la venta del resto de plazas. Laura Santamaría, de Nautalia Viajes, explica que los destinos preferidos son las islas Canarias, Baleares y diversas zonas de costa, como Murcia, Almería, Barcelona, Girona, Oropesa del Mar, Cádiz y Huelva. Los precios oscilan entre 170 euros sin transporte y 390 euros con transporte incluido en temporada alta.

Este año, también se ha incorporado la posibilidad de viajar con mascota, aunque los primeros en reservar aún no la están teniendo en cuenta.

En Halcón Viajes, otra de las agencias que trabaja con el Imserso, Mar Santamaría confirma que, a pesar de las críticas, el incremento de precios no está afectando al número de reservas.