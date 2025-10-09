El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Varios usuarios del Imserso realizan en una agencia de Santander las reservas de sus próximos viajes. Roberto Ruiz

«No me parece bien que suban los precios de los viajes del Imserso, somos pensionistas»

Jubilados cántabros critican los costes y la dificultad para encontrar destino en la apertura de la campaña de ventas del programa

Kevin Barquín

Kevin Barquín

Santander

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

Comenta

María Luisa Araújo quiere viajar con su marido y un matrimonio amigo a Andalucía, pero, según les han dicho en la agencia, deberán tener paciencia. « ... Siempre nos ponen excusas», se queja. «En los diez años que lleva jubilado mi marido, solo hemos podido viajar una vez con el Imserso. Es difícil elegir destino y, cuando por fin lo hacemos, ya está todo completo». Este año, por primera vez, entra en vigor una medida que penaliza con 100 euros por persona y trayecto adicional a quienes reserven más de un viaje por temporada, lo que podría aliviar la saturación y dar más oportunidades a quienes, como María Luisa, esperan turno desde hace tiempo.

