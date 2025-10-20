El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El regionalista Pedro Hernando ha defendido la moción. Daniel Pedriza

El Parlamento muestra su oposición al proyecto eólico de Briesa

El Pleno de la Cámara, con la única abstención del Partido Popular, acuerda trasladar al Gobierno regional su rechazo a la ejecución de una obra que, aunque se desarrolla en suelo burgalés, acoge su vía de evacuación eléctrica por terrenos de varios municipios cántabros

T. P.

Santander

Lunes, 20 de octubre 2025, 17:15

El Parlamento de Cantabria ha acordado en la sesión plenaria de este lunes oponerse al proyecto de construcción del polígono eólico de Briesa que, aunque ... se desarrolla en terreno burgalés, acoge en suelo cántabro toda la vía de evacuación eléctrica, afectando de esta manera a los municipios de Vega de Pas, Villacarriedo, Saro, Santa María de Cayón, Penagos, Villaescusa y El Astillero. La moción, presentada por el PRC, que ha contado con la única abstención del Partido Popular, ha contado con el voto a favor también de PSOE y Vox.

