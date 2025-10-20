El Parlamento muestra su oposición al proyecto eólico de Briesa

El Parlamento de Cantabria ha acordado en la sesión plenaria de este lunes oponerse al proyecto de construcción del polígono eólico de Briesa que, aunque ... se desarrolla en terreno burgalés, acoge en suelo cántabro toda la vía de evacuación eléctrica, afectando de esta manera a los municipios de Vega de Pas, Villacarriedo, Saro, Santa María de Cayón, Penagos, Villaescusa y El Astillero. La moción, presentada por el PRC, que ha contado con la única abstención del Partido Popular, ha contado con el voto a favor también de PSOE y Vox.

Lo que buscaba la iniciativa regionalista era dar respaldo a las más de cinco mil alegaciones que se han presentado para la futura obra que impulsa la compañía Tesera Energía. El parque, con una potencia de generación de 90 megavatios, tendrá su principal ubicación en los términos municipales de Espinosa de los Monteros y Merindad de Montija. Sin embargo, el punto de discordia es la vía de evacuación, que transcurre prácticamente en su integridad por Cantabria. Los grupos que han apoyado la moción han acusado al Gobierno regional de María José Sáenz de Buruaga de «falta de planificación energética, ya que la discutida actuación no supondría, consideran, ningún beneficio para la región. Sin embargo el PP, en boca de su diputado Alejandro Liz, ha pedido al resto de la Cámara que espere a tener »los informes técnicos« antes de apoyarse »en las movilizaciones«.

El objetivo regionalista, tras salir adelante su moción, es que el Parlamento inste al Ejecutivo a que muestre su disconformidad tanto a la solicitud de autorización administrativa previo, como a la declaración del impacto ambiental del parque, para así conseguir que el mismo no obtenga la autorización administrativa final.

A juicio de Pedro Hernado, defensor por parte del PRC de la moción, el parque eólico de Briesa no traerá «ni beneficios económicos, ni fiscales, ni laborales (...) ni siquiera colaborará en la autosuficiencia energética de Cantabria, ya que se encuentra en Burgos». En la misma línea se ha manifestado el PSOE. «Ni un solo kilovatio es para el consumo cántabro, ni hay retorno económico para nuestros ayuntamientos», ha apostillado Pablo Zuloaga. Por su parte, Vox ha afirmado que «no puede empezarse la casa por el tejado». En este sentido, Natividad Pérez ha pedido que al Gobierno que valore como «imprescindible definir dónde sí y dónde no se van a permitir los parques eólicos».

El PP ha pedido paciencia, ya que ha asegurado que no se pronunciará sobre las críticas hasta que no estén resueltas las alegaciones y los técnicos no hayan estudio todos los informes. «Ahora no es momento. Nosotros no queremos decidir antes de tener una opinión fundada», ha subrayado Liz.