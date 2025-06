Los partidos negociarán la norma en paralelo a los Presupuestos, que llegarán a la vez al Parlamento

Aunque el calendario para la aprobación de la Ley de Vivienda de Cantabria todavía está muy abierto y el consejero de Fomento, Roberto Media, no ... quiso comprometerse a dar una fecha concreta, lo más probable es que el anteproyecto llegue al Parlamento el próximo otoño. Para entonces, ya se tendrían que haber añadido las alegaciones que el Gobierno autonómico estime, las aportaciones del resto de consejerías y las conclusiones que remita el Consejo de Estado. Es decir, que hay muchas posibilidades que su tramitación en la Cámara autonómica coincida con la de los Presupuestos de 2026.

Esto implica que las negociaciones de ambos proyectos legislativos pueden hacerse en paralelo. Que cuando el Partido Popular llame a la puerta de PRC y Vox –los populares insisten en que no tienen socios preferentes y que están dispuestos a negociar todos los asuntos con todos los grupos, incluso con el PSOE si no se autoexcluye– para hablar de la Ley de Vivienda, estos le pueden pedir no solo cambios y mejoras en algunos artículos de esta norma, también que aparezcan en las Cuentas del próximo año algunas partidas que consideran relevantes. O viceversa, condicionar el Presupuesto a la Ley de Vivienda.