Piña respalda a Diestro en el arranque de campaña mientras Fernández se reúne con Juventudes

Pablo Diestro ha querido empezar la campaña de primarias en el PRC con un golpe de efecto. El alcalde de Reocín había elegido la Casa ... de Juntas de Puente San Miguel para presentar su proyecto a un grupo de militantes de su pueblo, pero el acto acabó convertido en una demostración de fuerza al que asistieron alcaldes y dirigentes destacados del partido. Entre ellos se encontraba Felipe Piña, secretario general del partido en Santander, una de las plazas con más militantes regionalistas, llamados a las urnas el próximo 4 de mayo para elegir al sucesor de Miguel Ángel Revilla en las elecciones autonómicas de 2027. El concejal de Santander no se había posicionado hasta ahora públicamente por Pablo Diestro o Paula Fernández, pero, sin duda, su presencia ayer en Puente San Miguel, en el arranque de campaña, supone un fuerte espaldarazo a la candidatura del expresidente de la Federación de Municipios.

Pero no solo Piña y varios militantes de Santander aplaudieron ayer a Diestro. Junto a él se sentaron antiguos dirigentes del partido como Jesús Oria, exconsejero de Desarrollo Rural; Francisco Martín, exconsejero de Industria; el exsenador José Miguel Fernández Viadero, y Jesús Gutiérrez, de Castro Urdiales. También alcaldes actuales como Óscar Villegas (Puente Viesgo), Ángel Llano (Guriezo), Leoncio Carrascal (Arredondo) y Sara Izquierdo (Santillana del Mar).

Bajo el lema 'Valentía para cambiar y corazón para unir', Diestro adelantó ayer cambios importantes en la configuración de la Ejecutiva del PRC para que las comarcas tengan un papel más protagonista. «Hay que cambiar la estructura del partido. Debe ser mucho más participativo», señaló.

Ampliar Con Juventudes. Paula Fernández empezó la campaña reuniéndose con los más jóvenes del partido en Santander. DM

Mientras tanto, en Santander, Paula Fernández prefirió iniciar la campaña con un acto más íntimo con las Juventudes del PRC, con quienes se fue después a tomar unas cañas. «Vivo con la ilusión de ser la primera mujer candidata a la Presidencia de Cantabria que es militante de base y nace de la enseñanza de un ayuntamiento rural», dijo la vicesecretaria de Organización. «No concibo otra cosa que la política de equipos, porque he trabajado así siempre y así voy a seguir haciendo», añadió.

Peso de Torrelavega

Pero al margen de ese apoyo de Piña, y lo que simboliza Santander en esta campaña, también Torrelavega tuvo su protagonismo en los mensajes lanzados ayer por los candidatos. De los 8.000 militantes que el PRC dice tener, una parte muy importante (1.238) se concentra en Torrelavega, según el último censo electoral del partido. Por eso, cuando Javier López Estrada, su alcalde y secretario general del comité local, se quedó fuera de la carrera sucesoria, todas las miradas se dirigieron a la capital del Besaya. Muchos en el partido opinan que lo que suceda en Torrelavega el próximo 4 de mayo, día de la cita con las urnas, será determinante en el resultado. Y aunque haya libertad de voto, nadie duda de la capacidad de influencia que puede tener allí Javier Marcano, padre del regidor e histórico del partido, para inclinar la balanza a uno u otro lado.

Ampliar En casa. Pablo Diestro arrancó su campaña en la Casa de Juntas de Puente San Miguel con un grupo de militantes, exdirigentes como Francisco Martín y Jesús Oria y alcaldes. Luis Palomeque

Los dos candidatos son muy conscientes del peso de la capital del Besaya, pero no con la misma intensidad. Pablo Diestro fue ayer mucho más vehemente con la importancia del papel que jugará Torrelavega. Y, de hecho, ya ha hablado con López Estrada para que el acto de cierre de su campaña, el viernes 2 de mayo, sea allí. «Él sabe que, al margen de si me apoya directa o indirectamente, y del resultado del proceso, mi propuesta es de unión. El regionalista de Torrelavega tiene un peso muy importante en el partido y la estructura del comité local tiene que integrarse, por supuesto, en el futuro PRC. Eso no me cabe ninguna duda». Además, el alcalde de Reocín destacó la «muy buena sintonía» personal que tiene con López Estrada. «Él sabe que las puertas de mi proyecto las tiene totalmente abiertas», subrayó.

Las frases Alcalde de Reocín Pablo Diestro «Torrelavega tiene un peso muy importante, López Estrada tiene abiertas las puertas de mi proyecto» Vicesecretaria del PRC y diputada Paula Fernández «Vale lo mismo el voto de un militante de Herrerías o de Arenas de Iguña que el de Torrelavega» ​

«Un militante, un voto»

Paula Fernández, evidentemente, reconoció ayer que en Torrelavega hay «muchísimo militante del PRC porque es uno de los lugares donde se fraguó este partido», y, de hecho, ella vive en Sierrapando y celebrará allí un acto de campaña el viernes 25 de mayo, pero no quiso darle más importancia que al resto de comités locales. «Esto es un militante un voto, no perdamos esa perspectiva. Vale lo mismo el voto de un militante de Herrerías o de Arenas de Iguña que el de Torrelavega. Allí hay muchos militantes, pero también en Santander, en Castro...», destacó.

Por eso, su primer impulso en esta campaña de primarias ha sido lanzarse a por el voto rural. «Soy una persona que confía en los pueblos porque hay mucho militante histórico, de siempre, de base, de ADIC, del PRC, y hay que estar con ellos. Ya he recibido muchas llamadas de afiliados que llevan muchos años con el carné del PRC, y también quiero hablar con ellos porque son importantes», adelantó Fernández, que cerrará su campaña el viernes 2 de mayo en Bárcena de Pie de Concha, en el valle de Iguña, su pueblo.