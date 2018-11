Podemos rechaza los recursos de los dos afines a Rosana Alonso inhabilitados para las primarias Rosana Alonso en el medio, junto a los otros dos expedientados / Celedonio Martínez Está pendiente de resolución la impugnación al expediente que pretende sacara a la secretaria general del proceso E. PRESS Santander Miércoles, 7 noviembre 2018, 17:29

El Comité de Garantías nacional de Podemos ha rechazado los recursos presentados por los consejeros cántabros David González y Belén Milán, secretarios de Organización y Feminismos, a la resolución del Comité Electoral regional que les inhabilitaba para presentarse a las primarias.

Ambos concurrían en la lista encabezada por la secretaria general del partido en la Comunidad, Rosana Alonso, aspirante a ser candidata a la Presidencia y que ha sido igualmente apartada del proceso interno.

En el caso de la líder autonómica y también diputada en el Congreso, la respuesta al recurso aún no ha llegado, algo que se espera que ocurra en las próximas horas, después de haberse comunicado la decisión a los dos miembros de su candidatura la pasada tarde-noche y al haberse remitido su queja con posterioridad a la de ellos.

Los tres han sido apartados de las primarias en base a las conclusiones del informe realizado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, a raíz de la denuncia por acoso laboral contra el diputado José Ramón Blanco -próximo a Alonso- que interpusieron tres mujeres: la portavoz parlamentaria y candidata a las primarias, Verónica Ordóñez, la líder en Santander, Lydia Alegría, y la responsable de prensa del partido.

Al parecer, y según se ha filtrado a la prensa, Alonso, González y Milán no solo no habrían cumplido el código ético de la formación, sino que habrían incluso interferido en la investigación iniciada para esclarecer los hechos imputados a Blanco, que fue el primer líder de Podemos Cantabria. Al trascender la noticia, se apartó de las primarias al tiempo que anunció que dejaba su escaño, extremo este último que no ha llevado a cabo al estar de baja.

Rosana Alonso fue elegida secretaria general hace unos meses, al ganar a Verónica Ordóñez en las urnas convocadas al efecto. De quedar ahora definitivamente inhabilitada en la nueva cita, la portavoz parlamentaria sería la única aspirante a ser candidata a la Presidencia de Cantabria.

La líder de los podemitas cántabros y diputada nacional ha censurado la postura adoptada por la dirección nacional ante la nueva crisis desatada en el seno de la formación regional, y además de acudir a la vía orgánica, ha adoptado ya medidas legales sin descartar tomar otras.