Agustín Molleda, actual secretario de Organización del PSOE. Daniel Pedriza

La polémica por el concurso de Molleda en Cartes abre desavenencias en el PSOE

Vox ve un posible «ilícito penal» y el PP tacha de «poco ético» que el exalcalde y secretario de Organización eligiese al jurado y sacara la máxima nota para ganar su puesto de encargado de Mantenimiento

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

La dirección del PSOE cántabro defendió ayer sin fisuras a su secretario de Organización, Agustín Molleda, quien siendo alcalde de Cartes convocó un concurso para ganar su plaza fija ... de encargado de Mantenimiento en el Ayuntamiento. El exregidor, que en ese momento contaba con mayoría absoluta, eligió a los miembros del jurado y sacó la máxima nota como único candidato a estabilizar esa plaza. «Estaba en pleno derecho de hacer lo que hizo conforme a la legislación vigente en ese momento. Tengo absoluta confianza en él», aseguró ayer la portavoz socialista, Ainoa Quiñones.

