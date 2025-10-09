La polémica por el concurso de Molleda en Cartes abre desavenencias en el PSOE

La dirección del PSOE cántabro defendió ayer sin fisuras a su secretario de Organización, Agustín Molleda, quien siendo alcalde de Cartes convocó un concurso para ganar su plaza fija ... de encargado de Mantenimiento en el Ayuntamiento. El exregidor, que en ese momento contaba con mayoría absoluta, eligió a los miembros del jurado y sacó la máxima nota como único candidato a estabilizar esa plaza. «Estaba en pleno derecho de hacer lo que hizo conforme a la legislación vigente en ese momento. Tengo absoluta confianza en él», aseguró ayer la portavoz socialista, Ainoa Quiñones.

Pero no todos en el PSOE se mostraron tan seguros de la limpieza del proceso. La actual diputada nacional Noelia Cobo, predecesora en el cargo orgánico de Molleda, reprodujo en sus redes sociales la noticia publicada en este periódico acompañada de un mensaje: «La responsabilidad, la transparencia y la ejemplaridad son valores esenciales que deben guiar la acción política de quienes servimos este proyecto de progreso». Además, el exsenador y exeurodiputado Jesús Cabezón consideró que «después de leer los hechos, el tema tiene mala pinta», en una línea similar a lo expresado por la exalcaldesa de Laredo, Charo Losa: «Pinta feo. Esto deja a nuestro secretario de Organización en muy mala situación».

Las frases Ainoa Quiñones | Portavoz del PSOE «Molleda estaba en pleno derecho de hacerlo que hizo conformea la legislación vigente en ese momento»

Noelia Cobo | Diputada del PSOE «La responsabilidad, la transparencia y la ejemplaridad deben ser valores esenciales para quienes servimos al PSOE»

Juan José Alonso | Portavoz del PP «Al margen de la legalidad o no del proceso, lo que sí nos parece es que, como mínimo, es poco ético»

Leticia Díaz | Portavoz de Vox «Es obvio que quien participa en una selección no puede intervenir en la designación del tribunal que lo va a evaluar»

Jesús Cabezón | Exeurodiputado del PSOE «El tema, después de leer los hechos, tiene mala pinta»

Charo Losa | Exalcaldesa de Laredo (PSOE) «Pinta feo. Es muy grave y le deja en muy mala situación»

Si existe división de opiniones dentro del propio PSOE, en el resto de partidos hay pocas dudas sobre la actuación de Molleda. Menos el PRC -que no quiso valorar la información-, PP y Vox comparten críticas. El portavoz de los populares, Juan José Alonso, opinó que «al margen de la legalidad o no del proceso, lo que sí nos parece es que, como mínimo, es poco ético». Más duros fueron en Vox. Su diputada y portavoz Leticia Díaz considera «obvio» que quien participa en una prueba selectiva «no puede intervenir en la designación del tribunal que lo va a evaluar, ni en la redacción de los méritos exigidos».

«De ser cierta la información publicada sobre este extremo, el procedimiento sería nulo y el entonces alcalde podría haber incurrido en un ilícito penal, por adoptar decisiones que le favorecen. Un proceso puede cumplir con la legislación, pero utilizarse torticeramente para beneficio propio, en cuyo caso deja de ser limpio», destacó Díaz, quien recordó la iniciativa de su partido en el Parlamento para obligar a la Administración a reforzar los controles, pero que, «lamentablemente», todos los demás grupos políticos votaron en contra.

La responsable de Vox en Cartes, Pilar Regueira, exigió la apertura inmediata de una investigación. «El exalcalde manipuló el concurso a su conveniencia. Un comportamiento inadmisible, una traición a los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir toda contratación pública», señaló.

Tal y como había expresado en este periódico el día anterior, Molleda defendió ayer su actuación en una entrevista en la Cadena Ser, en la que reconoció que el proceso y su papel en él como alcalde y beneficiado al mismo tiempo «empezó a ser incompatible» en algún momento, por lo que fue la primera teniente alcalde la que continuó firmando los expedientes. «La línea entre la ética y lo legal es muy fina», señaló.

El secretario de Organización considera que este asunto se trata de «una polémica fabricada», que él lo único que hizo fue cumplir la ley de estabilidad y que sus actos no cuentan con reparos ni de la Intervención ni de la Secretaría municipales.

Fue hace tres años, según la documentación a la que ha tenido acceso El Diario Montañés, meses antes de las elecciones de 2023, cuando el dirigente socialista convocó un concurso de méritos para hacer fijo ese puesto de trabajo como responsable de Mantenimiento, además de los de encargado de Aguas y de Obras del Consistorio. Un proceso que, como alcalde, decidió que se resolviera por méritos y no por oposición libre, además de establecer él mismo a los miembros del jurado, que le dieron la máxima nota posible como único candidato presentado y, por tanto, la propiedad de la plaza al que era el regidor en ese momento. Molleda renunció a la Alcaldía más tarde, en 2025, para dedicarse por completo a sus nuevas obligaciones en el PSOE, pero para entonces ya había dejado resuelto su futuro profesional al margen de la política.