Miguel Ángel Revilla interviene durante la Ejecutiva celebrada ayer en la sede del PRC de Santander. Juanjo Santamaría

La posibilidad de que Revilla siga como secretario general agita al PRC

Dirigentes del partido acogen con sorpresa sus palabras, que muchos creen que buscan evitar otro choque entre las familias regionalistas | Los miembros de la Ejecutiva, que ayer se reunió para diseñar la negociación del Presupuesto, evitaron el incómodo debate y el líder obvió el tema

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00

Después de cuarenta años de liderazgo indiscutible de Miguel Ángel Revilla, el PRC inició el año pasado un camino desconocido hacia su renovación. La ... Asamblea de Dirigentes celebrada en la primavera de 2024 marcó una hoja de ruta y abrió la puerta a la bicefalia. Sin apenas contestación, en esa cita se planteó separar por primera vez el liderazgo de la formación de la candidatura a presidir Cantabria, al estilo del PNV. Una sucesión en dos partes que comenzó el pasado mes de mayo con la elección de Paula Fernández -Javier López Estrada y Guillermo Blanco no pasaron el primer filtro y luego se impuso a Pablo Diestro en primarias- como cabeza de lista para las elecciones de 2027 y que tiene que concluir el año que viene con la elección del secretario general, que no necesariamente tiene que ser la misma persona, porque por primera vez los estatutos recogerán esa posibilidad. En el tablero interno había -y hay- muchos asuntos por aclarar, pero también parecía seguro que Miguel Ángel Revilla daría un paso atrás. Hasta el pasado fin de semana, cuando el expresidente de Cantabria, en una entrevista en RNE, confirmó que valora presentarse a la reelección y apoyar la campaña electoral de Fernández como líder del PRC.

