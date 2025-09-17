La posibilidad de que Revilla siga como secretario general agita al PRC

Después de cuarenta años de liderazgo indiscutible de Miguel Ángel Revilla, el PRC inició el año pasado un camino desconocido hacia su renovación. La ... Asamblea de Dirigentes celebrada en la primavera de 2024 marcó una hoja de ruta y abrió la puerta a la bicefalia. Sin apenas contestación, en esa cita se planteó separar por primera vez el liderazgo de la formación de la candidatura a presidir Cantabria, al estilo del PNV. Una sucesión en dos partes que comenzó el pasado mes de mayo con la elección de Paula Fernández -Javier López Estrada y Guillermo Blanco no pasaron el primer filtro y luego se impuso a Pablo Diestro en primarias- como cabeza de lista para las elecciones de 2027 y que tiene que concluir el año que viene con la elección del secretario general, que no necesariamente tiene que ser la misma persona, porque por primera vez los estatutos recogerán esa posibilidad. En el tablero interno había -y hay- muchos asuntos por aclarar, pero también parecía seguro que Miguel Ángel Revilla daría un paso atrás. Hasta el pasado fin de semana, cuando el expresidente de Cantabria, en una entrevista en RNE, confirmó que valora presentarse a la reelección y apoyar la campaña electoral de Fernández como líder del PRC.

Aunque ayer, antes de la celebración de un Comité Ejecutivo ordinario del partido, había quien restaba relevancia a la noticia y señalaba que esta posibilidad siempre ha estado sobre la mesa, las aparentemente nada inocentes declaraciones de Revilla suponen una revisión del proceso de renovación ya iniciado. Hasta ahora, su posición pasaba por dejar la primera línea de la política al final de esta legislatura y «no mangonear nada en el partido». «Por razones biológicas yo ya no me vuelvo a presentar a ningún tipo de elección y hay una cierta preocupación e interés, con lo cual se puede ver que el partido está muy vivo», dijo Revilla en febrero. En ese momento, el máximo dirigente sí insistió en que su intención era mantenerse en la Secretaría General en esta transición, pero con fecha límite: «Se va a votar al candidato a las próximas elecciones autonómicas. No se va a votar al secretario general porque todo el mundo está de acuerdo en que debo agotar mi mandato -en 2026- hasta que toque el congreso ordinario». Agotarlo, sí. La novedad ahora es que no descarta prolongarlo. Teniendo en cuenta que duran cuatro años, como una legislatura, hasta 2030.

Las frases Vicesecretario general y diputado Javier López Marcano «Ahora no toca hablar de ese tema. Miguel Ángel tiene abierta la puerta a presentarse, igual que todos los militantes» Vicesecretario general y diputado Guillermo Blanco «Tiene todo el derecho a seguir siendo secretario general si él quiere, por supuesto. Se puede presentar quien quiera»

Alcaldesa de Polanco y diputada Rosa Díaz «Nunca dijo que no iba a seguir al frente del PRC. Sí dijo que apoyaría al candidato, fuera quien fuera, y lo está haciendo» Alcalde de Villaescusa Constantino Fernández «No veo descabellado que siga. Es mejor opción que hacer otro proceso interno a un año de las elecciones»

Alcaldesa de Medio Cudeyo María Higuera «Reconozco que no sabía que esa era la intención del secretario general. Ha sido una sorpresa» Alcalde de Reocín Pablo Diestro «Vamos camino a la bicefalia. El partido ha iniciado un proceso y habrá que continuarlo»

Lo que no ha dicho es a qué se debe este viraje. Tampoco ayer durante la celebración de la Ejecutiva regionalista. Ni Revilla sacó a relucir ese tema, ni nadie se lo preguntó. «No está en el orden del día, pero se tiene que hablar. Algo nos dirá él durante la presentación del informe de gestión y si no, seguro que sale en el turno de ruegos y preguntas», contaba uno de los asistentes durante la mañana. Se equivocó.

Los cargos con asiento en el Comité dirigieron la sorpresa y se centraron en la estrategia de negociación de los Presupuestos de Cantabria para 2026 con el PP. Nada nuevo. Esperar a que se reúna la comisión de seguimiento del pacto que se creó tras el acuerdo del año pasado, comprobar el grado de cumplimiento de los acuerdos -el PRC ya viene advirtiendo de que es bajo y que no están para nada conformes- y, a partir de ahí, celebrar otra nueva Ejecutiva para tomar una determinación. A falta de que Revilla materialice -o no- sus intenciones y de que se convoque el congreso, guste más o guste menos y rompa mucho o poco con los esquemas iniciales, a día de hoy parece complicado que ningún cargo dé el paso para dar la batalla si es él quien está al otro lado.

Ayer, al ser preguntadas por esas declaraciones, las dos personas que junto con Paula Fernández han ejercido en los últimos años como principales pilares de la formación, Javier López Marcano y Guillermo Blanco, salían por la tangente y se limitaban a subrayar lo evidente, que el PRC es un partido democrático y que la persona elegida lo será porque lo decida la militancia.

«Tiene todo el derecho del mundo a seguir siendo secretario general si él quiere. Por supuesto. Una vez que se ha decidido que se va a separar de la candidatura a la Presidencia de Cantabria, se puede presentar él o quien quiera», subrayaba Blanco, al que no le cabe duda de que Revilla ha recibido llamadas para que siga como líder. «Todos los militantes tienen abierta esa puerta», afirmaba Marcano, que también añadía esa idea de que ese debate «ahora no toca». Otras voces autorizadas, como el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, y el portavoz en Santander, Felipe Piña, prefirieron no entrar en el asunto.

Una expresión casi idéntica esa del «ahora no toca» a la que utilizó el lunes Fernández en los actos de la Bien Aparecida, donde a la regionalista no se le vio especialmente cómoda al ser preguntada por este asunto. Tocará hablar cuando se convoque el congreso, dijo una dirigente que siempre se ha mostrada respetuosa con los tiempos y con la decisión de apostar por la bicefalia. Pero también es cierto que algunos de sus defensores apuestan abiertamente por simplificar las cosas y que la elegida como candidata electoral -ella, Paula Fernández- asuma también las riendas del partido.

También por simplificar, hay quien plantea otros escenarios. Que lo mejor sería que Revilla cumpliera su 'amenaza' y siguiera al frente del PRC. «No me parece una idea descabellada. Creo que sería la mejor opción a estas alturas. Hacer ahora otro proceso interno, a un año de las elecciones autonómicas, puede suponer lo que ya pasó cuando lo de Paula». Era la opinión de Constantino Fernández, alcalde de Villaescusa.

Con independencia de que guste más o menos hacer ya la sucesión en la Secretaría General del PRC o esperar a otro momento, en esa clave interpretan muchos en el partido las palabras de Revilla. En una intención de dar certidumbre en un momento en el que, lejos de cerrarse las heridas de las primarias de mayo, las posiciones están más enconadas.

Las voces críticas

«Quien apoyó a Paula la apoya más, y quien no la apoyó, cada vez tiene más dudas», una forma concreta de expresar una idea que se extiende. Las voces críticas manifiestan su descontento con el rumbo del partido, entienden que el PRC está desaparecido a nivel autonómico y superado por el PSOE a la hora de hacer oposición y defienden que hay que hacer algo para reactivar el partido si quieren tener opciones en las próximas elecciones municipales y autonómicas.

La Ejecutiva de ayer también aprobó la entrada de Francisco Martín, Mónica Berrazueta y Jezabel Morán para cubrir las vacantes que, por uno u otro motivo, han ido surgiendo. Del proceso sucesorio, nada. «Será cuando yo diga, cuando yo quiera. Tengo todo pensado y me merezco esa confianza», decía Revilla en mayo de 2024, cuando no tenía las «dudas» actuales.