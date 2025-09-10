El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El PP acusa a Casares de usar la Delegación para su campaña de 2027

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 02:00

A la espera de que el Parlamento de Cantabria comience oficialmente el periodo de sesiones el próximo 22 de septiembre -como suele ocurrir en la ... comunidad autónoma, se retrasa hasta después de la celebración de la Bien Aparecida-, los partidos han comenzado han comenzado a preparar sus estrategias de cara al nuevo curso político. Una de las ideas en la que van a insistir en el PP es que el líder del PSOE y probable candidato a Peña Herbosa en 2027, Pedro Casares, está utilizando la Delegación del Gobierno para hacer campaña de cara a las elecciones autonómicas de dentro de dos años. Para ello y «no para mejorar la vida de los cántabros, que es para lo que le pagamos el sueldo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mar Flores: «Lo que me ha dado pena es que mi madre se avergonzara de mí»
  2. 2

    Nuevo golpe a la pesca furtiva: Se incautan otros 400 metros de redes ilegales en el Parque Natural de las Marismas de Santoña
  3. 3

    «Le pusimos el desfibrilador y a la segunda descarga volvió en sí. Le habíamos salvado»
  4. 4

    Adjudicados los dos últimos locales del Mercado del Este
  5. 5

    Las ofertas técnicas de PreZero y FCC-Copsesa para el contrato de Basuras son las mejor valoradas
  6. 6

    El segundo día de huelga en colegios mantiene el apoyo docente
  7. 7

    «Ni iguales, ni dependientes», ni pegadas a la tele: Unate traza el perfil de las 145.400 personas mayores de Cantabria
  8. 8

    Tráfico volverá a instalar el radar de Barreda que se retiró con las obras
  9. 9 Santander también acogerá el miércoles una protesta para reclamar la reducción de jornada
  10. 10

    El Gobierno central autoriza la firma del convenio para cubrir las vías en Maliaño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El PP acusa a Casares de usar la Delegación para su campaña de 2027