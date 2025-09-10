El PP acusa a Casares de usar la Delegación para su campaña de 2027

A la espera de que el Parlamento de Cantabria comience oficialmente el periodo de sesiones el próximo 22 de septiembre -como suele ocurrir en la ... comunidad autónoma, se retrasa hasta después de la celebración de la Bien Aparecida-, los partidos han comenzado han comenzado a preparar sus estrategias de cara al nuevo curso político. Una de las ideas en la que van a insistir en el PP es que el líder del PSOE y probable candidato a Peña Herbosa en 2027, Pedro Casares, está utilizando la Delegación del Gobierno para hacer campaña de cara a las elecciones autonómicas de dentro de dos años. Para ello y «no para mejorar la vida de los cántabros, que es para lo que le pagamos el sueldo».

Lo explicó ayer el portavoz parlamentario de los populares, Juan José Alonso, que piensa que Casares «interfiere como nunca se ha visto hasta ahora en asuntos de ámbito municipal y regional en lugar de exigir a Pedro Sánchez lo que le debe a Cantabria». «Casares debe dejar de actuar como escudero de Sánchez, poner la Delegación del Gobierno al servicio de los cántabros y no servirse de esta institución», añadió Alonso, que pide al socialista que colabore «para avanzar en la profunda transformación que ha puesto en marcha el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga».

En cuanto a la actividad parlamentaria, el nuevo periodo de sesiones servirá para avanzar en la tramitación de cinco proyectos de ley (Control Ambiental, Voluntariado, Participación Ciudadana, Creación del Colegio de Terapeutas y Ordenación de Transporte Marítimo), tal y como acordó la Mesa la pasada semana.

El órgano rector de la Cámara dio el visto bueno también a más de 200 asuntos (preguntas, proposiciones de ley, interpelaciones, peticiones de documentación..), entre ellos la admisión a trámite el Proyecto de Ley de Ordenación del Transporte Marítimo, que se suma a las iniciativas en marcha.