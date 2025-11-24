El PP se sale con la suya y la votación de las enmiendas al Presupuesto será por separado

A escasas horas de la celebración del Pleno -tiene lugar este lunes-, se ha resuelto la forma en la que finalmente se votará la fase ... de enmiendas a la totalidad al Presupuesto. Y será como el PP quiso desde un principio: por separado y obligando a que las tres formaciones políticas de la oposición -PRC, PSOE y Vox- se pongan de acuerdo y tengan que votarse entre ellas para que las Cuentas sean devueltas y no pasen de la fase de enmiendas.

Así lo comunicó este domingo la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, a los miembros de la Mesa y Junta de Portavoces en una decisión adoptada «en función de las potestades que le confiere el Reglamento de la Cámara» y en base al informe elaborado por el Letrado-Secretario General del Parlamento.

González Revuelta ampara la resolución en el artículo 77 del Reglamento de la Cámara, por el que afirma que se le «otorga potestad para ordenar cualquier debate, así como cada votación», y en vista de la «reiterada» costumbre existente en el Parlamento, desde la octava legislatura, de votar de manera separada las enmiendas a la totalidad de los presupuestos, «por la existencia de una motivación diferente en cada una de ellas y por la necesidad de que la ciudadanía conozca de una forma adecuada y transparente la votación de cada grupo parlamentario en cada asunto».

Todo bajo un contexto de revuelo y crítica del resto de partidos ante la maniobra del PP, que se escenificó este sábado con la petición realizada por escrito de la votación conjunta de las enmiendas a la totalidad al considerar que piden lo mismo, es decir, que se devuelva el documento al Ejecutivo.

Reacciones «La ordenación del Pleno no es competencia de la Mesa y sí de la Presidencia del Parlamento» Juan José Alonso Portavoz del PP

«Es la primera vez que un presidente utiliza los resortes del sistema en beneficio propio» Pedro Hernando Portavoz del PRC

«Impedir lo que quiere la mayoría parlamentaria evidencia sus carencias democráticas» Pedro Casares Secretario general del PSOE

«Vamos a recurrir la resolución por su arbitrariedad y por vulnerar la voluntad política» Leticia Díaz Portavoz de Vox

A raíz de la resolución de la presidenta del Parlamento, las reacciones entre la oposición no se hicieron esperar. En el caso del PRC, su portavoz parlamentario, Pedro Hernando, reiteró que les parece una actitud «inadecuada» por parte de la presidenta. «El artículo del reglamento al que hace referencia para tomar la decisión, también hace referencia a que la Junta de Portavoces tiene que ser oída. Ella ha tomado una decisión contraria a la mayoría de los diputados de esta Cámara». El regionalista fue más allá y subrayó que «es la primera vez que un presidente actúa utilizando los resortes del sistema en beneficio propio». Hernando aseguró que recurrirán la decisión, pero que ya será una cuestión que se tratará «a posteriori de las votaciones».

Asimismo, esta circunstancia no hace cambiar la posición del PRC. «Lo hemos dicho con toda claridad en todo momento. Nosotros presentamos nuestra enmienda a la totalidad y apoyamos todas las que pidan lo mismo», aseguró. «Las tres enmiendas piden exactamente lo mismo, devolver el presupuesto y que el Gobierno actúe buscando el consenso, buscando el acuerdo, negociando y llegando a acuerdos».

En el caso de los socialistas, dejaron clara su posición a través de la Comisión Ejecutiva Autonómica celebrada este sábado. Su secretario, Pedro Casares, afirmó que «por responsabilidad vamos a votar a favor de todas las enmiendas a la totalidad que tienen como fin que los malos presupuestos de Buruaga no puedan salir adelante». Casares manifestó que «impedir lo que quiere la mayoría parlamentaria, que es una votación conjunta, evidencia sus carencias democráticas».

El tercero en discordia en esta ecuación, Vox, también criticó a través de su portavoz en el Parlamento, Leticia Díaz, la manera de resolver esta cuestión. «Vamos a recurrir la resolución de la presidenta del Parlamento por su arbitrariedad, por vulnerar la voluntad política mayoritaria expresada en la Mesa y en la Junta de Portavoces y por vulnerar el Reglamento de la Cámara». Díaz censuró también «la prepotencia (del PP) buscando atajos para argumentar su fracaso en la negociación de los Presupuestos».

«En base al Reglamento»

Desde el PP insistieron en que la potestad de ordenar las votaciones reside en la Presidencia del Parlamento. «No caben polémicas artificiales e interesadas como ha tratado de generar estos días la oposición. La ordenación del Pleno no es competencia de la Mesa y sí de la Presidencia del Parlamento», defendió Juan José Alonso, portavoz parlamentario del PP. «Lo que no puede hacer la oposición es retorcer el Reglamento a su antojo para camuflar un voto del que se avergüenzan porque estas enmiendas sólo son el resultado de urgencias electorales, tácticas políticas y extremismos ideológicos».

Alonso recalcó que «cada enmienda a la totalidad tiene una motivación distinta y los cántabros tienen derecho a saber qué, cómo y con quién votan sus diputados». El portavoz parlamentario recordó que «tiene que hacerse todo con transparencia y en base al Reglamento».