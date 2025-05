El PRC busca hoy en las urnas al sucesor de Revilla

Ha pasado más de un mes desde que Paula Fernández y Pablo Diestro empezaron a buscar avales entre la Ejecutiva del PRC para poder confirmar ... su candidatura. Después llegó aquella tensa noche en la que los miembros de la dirección regionalista dieron un apoyo mayoritario a la diputada, salvaron por la mínima al alcalde de Reocín dejaron fuera de la carrera sucesoria a Javier López Estrada y Guillermo Blanco. A eso le sucedió una semana para intentar llegar a un consenso entre ambos que no pudo ser. Y, ya al final, dos semanas de campaña electoral en la que Diestro y Fernández han recorrido todas las comarcas para convencer a los militantes de que ellos son la mejor opción para relevar a Miguel Ángel Revilla como candidato electoral en 2027, después de 42 años ininterrumpidos con el de Polaciones como cabeza de cartel del PRC. Por eso, ayer, ambos descansaron antes de la cita clave de hoy con las urnas. Diestro cogió su barco y se fue a pescar con sus hijos, mientras que Fernández pasó el día en la feria ganadera de Bárcena de Pie de Concha, su pueblo, antes de que los 7.695 afiliados regionalistas declaren hoy un vencedor.

«He encontrado a los militantes ilusionados e implicados con el futuro del partido, y yo estoy comprometida con la responsabilidad de devolver la ilusión al PRC. La única alternativa real para ganar al PP en 2027 se llama Paula Fernández», destacó la diputada durante el encuentro con Pablo Diestro organizado en el parque de Las Llamas de Santander por El Diario Montañés con motivo de las primarias. «La campaña ha ido de menos a más, ha sido muy intensa y me ha permitido conocer a un montón de compañeros. Creo que he sido capaz de transmitir la ilusión que siento para que trabajemos juntos para ganar elecciones en 2027», señaló el alcalde de Reocín por su lado.

En las doce mesas electorales repartidas por las nueve comarcas el día de hoy arrancará a las 10.00 horas. En ese momento podrán empezar a votar los afiliados. Paula Fernández lo hará inmediatamente en Arenas de Iguña, una hora después será Pablo Diestro el que deposite su voto en Torrelavega, mientras que Revilla, todavía secretario general del partido hasta 2026, como mínimo, votará a las 12.00 h. en la sede del PRC de Santander.

«Estoy preocupada por la participación porque es un calendario que no beneficia. Por eso, propusimos tres días de votación en la sede del partido, con la urna custodiada por el Comité Electoral, pero no lo aceptaron. Hay que intentar que vaya todo el mundo a votar porque el partido saldrá fortalecido», explicó Fernández. Diestro también hizo un llamamiento a la participación: «Me encantaría que fuese muy alta, pero la realidad es que, quizás, no lo sea demasiado».

Resultados

Las mesas electorales cerrarán a las 16.00 y dos horas después, aproximadamente, se conocerán los resultados provisionales, a falta de que el Comité Electoral revise las actas de cada comarca. Será a las 20.00 horas, en la sede de Santander, cuando comparezcan ante los medios de comunicación los dos candidatos y Miguel Ángel Revilla.

Gane quien gane, ambos coinciden en que el PRC debe salir a ganar las elecciones de 2027, aunque todavía es muy reciente la herida por el batacazo de hace dos años, cuando pasó de catorce a ocho diputados y el PP le desalojó del Gobierno de Cantabria.

«Quiero un PRC que genere mucha ilusión, no solo a los de casa, también a todos los cántabros. Un PRC que cuente con todos y que sea para todos, con el mejor programa realista para ganar en 2027», deseó el alcalde de Reocín. La diputada y exconsejera, por su lado, ve un PRC «encabezado por una persona comprometida, trabajadora, con una trayectoria y experiencia en gobierno fundamental. Ese es el objetivo: trabajar sin descanso para volver al Gobierno».

Los cambios en el PRC no terminarán con las primarias. Con los cargos de secretario general y candidatos ya separados, el próximo 18 de mayo celebrará un congreso para confirmar al vencedor. Y dentro de año y medio, a finales de 2026, celebrará otro para elegir un nuevo secretario general, si es que Revilla no quiere seguir siéndolo.