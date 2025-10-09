El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Pedro Hernando, Javier López Marcano, Miguel Ángel Revilla y Paula Fernández, este jueves, en la Ejecutiva del PRC celebrada en Santander. Javier Cotera

El PRC, muy crítico con el Gobierno, deja «la puerta abierta» a negociar el Presupuesto

La Ejecutiva regionalista aprueba por unanimidad dialogar con el PP pese a denunciar los incumplimientos de los pactos anteriores

Santander

Jueves, 9 de octubre 2025, 22:43

El PRC más crítico de la legislatura con el Gobierno de Cantabria se volverá a sentar con el PP para negociar el Presupuesto por tercera ... vez consecutiva. El peso de algunos alcaldes del partido, más proclives a vivir en paz y armonía con el Ejecutivo para seguir recibiendo inversiones autonómicas, ha equilibrado el rechazo a seguir poniendo una alfombra roja al PP que existe en el sector liderado por la candidata Paula Fernández. Precisamente, fue ella la que este jueves anunció que el PRC «abre la puerta» a intentar llegar a un acuerdo con los populares después de que la Ejecutiva lo decidiera «por unanimidad» tras una reunión de dos horas.

