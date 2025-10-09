El PRC, muy crítico con el Gobierno, deja «la puerta abierta» a negociar el Presupuesto

El PRC más crítico de la legislatura con el Gobierno de Cantabria se volverá a sentar con el PP para negociar el Presupuesto por tercera ... vez consecutiva. El peso de algunos alcaldes del partido, más proclives a vivir en paz y armonía con el Ejecutivo para seguir recibiendo inversiones autonómicas, ha equilibrado el rechazo a seguir poniendo una alfombra roja al PP que existe en el sector liderado por la candidata Paula Fernández. Precisamente, fue ella la que este jueves anunció que el PRC «abre la puerta» a intentar llegar a un acuerdo con los populares después de que la Ejecutiva lo decidiera «por unanimidad» tras una reunión de dos horas.

Sin embargo, miembros de la Ejecutiva regionalista presentes en la reunión confirmaron a El Diario Montañés que ni siquiera se llegó a votar nada. El día anterior, el núcleo cercano a Paula Fernández había reunido a 40 números uno municipales para convencerles de que en la Ejecutiva se presionara por no negociar con el PP. Pero otro grupo de alcaldes del entorno de Pablo Diestro (Reocín) y Óscar Villegas (Puente Viesgo) no estaban de acuerdo con esa postura, y en la Ejecutiva de este jueves pidieron sentarse a escuchar lo que tuviera que decir el Gobierno. Una postura compartida con Revilla, quien pidió ser crítico con el PP, pero también dejar la puerta abierta a negociar. Y esa fue la decisión sin mediar votación.

Ya ante los medios de comunicación, Paula Fernández explicó que el PRC es «un partido serio y responsable y, por eso, nos sentaremos a escuchar las líneas maestras del Presupuesto de 2026 del PP. Unas cuentas de las que no conocemos todavía absolutamente nada porque el Gobierno no se ha dirigido a nosotros para absolutamente nada». Será en los próximos días, previsiblemente, cuando los equipos negociadores de ambos partidos mantengan su primer encuentro.

Cónclave El entorno de Fernández se reunió en Hoznayo con 40 líderes locales para buscar la ruptura con el PP

Conciliadores Los alcaldes cercanos a Diestro y Villegas sí querían sentarse a negociar con el Gobierno

Decisión No hubo ninguna votación en la Ejecutiva pese a que se ha dicho que el acuerdo fue por unanimidad

No es ningún secreto que Fernández, como su padre político, Rafael de la Sierra, siente menos inclinación por darse la mano con el PP que otros sectores del PRC. Los últimos pactos de Presupuestos y de investidura provocaron un fuerte debate interno, con la nueva candidata como una de las más críticas con dar luz verde a los populares. «El Gobierno de Buruaga prioriza sus interés partidistas a los intereses de Cantabria. Han bastado dos años para que sea una realidad a voces que no están a la altura. Que no cumplen. Porque o no saben o no pueden. Tuvieron ocho años para calentar motores y en dos años no han sido capaces de arrancarlos», denunció cuando fue confirmada como sucesora electoral de Revilla este mismo año.

De hecho, en la Ejecutiva del PRC de este jueves, «en un debate sosegado y tranquilo», según Fernández, se habló más de los incumplimientos del Gobierno del PP que de los puntos en común durante estos dos años de legislatura. «Es claro y evidente que no han cumplido con el PRC. Los incumplimientos son muchos en los dos presupuestos más altos de la historia de Cantabria. Están haciendo la peor gestión de la historia, no tienen capacidad», subrayó la candidata, especialmente crítica con el papel de la presidenta, María José Sáenz de Buruaga: «Está plegada a lo que diga su partido en Madrid y hay una evidente falta de reivindicación en Madrid».

La lista de los incumplimientos tratada este jueves en la reunión del PRC y relatada después por Fernández es amplia: las listas de espera sanitarias, los centros de salud sin construir, la falta de médicos, la conflictividad social en educación, la falta de escuelas rurales, la complicada situación de la industria... Eso sin contar las pequeñas obras en los ayuntamientos que el PRC también considera que el Gobierno no ha cumplido pese a formar parte de los pactos de años anteriores.

Las frases de Paula Fernández 1 «Es claro y evidente que el Gobierno del PP no ha cumplido durante estos dos años y ha hecho la peor gestión de la historia»

2 «Somos un partido serio y responsable y, por eso, nos sentaremos a escuchar las líneas maestras del PP para los Presupuestos»

3 «Todos los miembros de la Ejecutiva del PRC, de forma unánime, son muy críticos con el deterioro de los servicios básicos»

4 «No conocemos absolutamente nadadel nuevo Presupuesto, el PP no se ha dirigido para nada a nosotros»

Tres pactos

Fue hace justo un año cuando María José Sáenz de Buruaga y Miguel Ángel Revilla se dieron la mano por tercera vez en un momento clave de esta legislatura. El primero permitió a la líder del PP convertirse en la primera mujer presidenta de Cantabria dejando a Vox fuera de su Gobierno. El segundo le dejó vía libre para aprobar en el Parlamento su primer Presupuesto sin la necesidad de incluir incómodas exigencias del partido de Santiago Abascal. Y el tercero le dio aire para llegar al ecuador de la legislatura con las cuentas aprobadas pese a estar en solitario y en minoría en la Cámara. No le ha hecho falta a Buruaga un socio compartiendo la mesa del Consejo de Gobierno de Peña Herbosa, ya lo ha tenido en la oposición. Al menos hasta ahora.

No solo la postura más bélica de Paula Fernández pondrá más difícil esta vez llegar a un acuerdo. Las elecciones autonómicas están cada vez más cerca, en mayo de 2027, y los manuales de estrategia política aconsejan distanciarse con los rivales para marcar territorio. Aunque eso suponga obligar al PP a mirar al otro lado del hemiciclo parlamentario, a Vox, que es lo que el PRC siempre quiso evitar: un pacto con la ultraderecha en Cantabria.