El PRC dice que la constructora CAF ya da por hecho que los trenes de Cercanías no llegarán en 2026

El debate sobre el futuro del tren rápido a Bilbao y la posibilidad de que el Ministerio de Transportes apueste por el tramo entre Castro Urdiales ... y la capital vizcaína dejando a un lado el resto de la línea hasta Santander había calentado la reunión convocada para hoy de la Mesa del Ferrocarril, el espacio en el que los gobiernos de España y Cantabria, las empresas públicas y los representantes de los usuarios hablan de los problemas del servicio y tratan de ponerse de acuerdo para encontrar soluciones. Ese era el principal punto del orden del día, pero hoy el PRC, que como el resto de partidos políticos con escaño en el Parlamento tiene voz en este foro, desplazó el foco. Lo hizo la diputada y candidata a las próximas elecciones autonómicas, Paula Fernández. Durante una visita a Reinosa, avisó de que los nuevos trenes que ha comprado Renfe para modernizar la red de Cercanías no llegarán en 2026, como estaba previsto.

El dato 21 trenes llegarán a Cantabria dentro del contrato de renovación de la flota

«No van a llegar en los plazos comprometidos por el Gobierno de España», insistió la regionalista. Es decir, que al retraso de tres años como consecuencia del primer contrato fallido –el que tuvo que revisarse por el escándalo que se desató cuando este periódico desveló que las máquinas, con el diseño que se había hecho, no cabrían por los túneles– se sumará una nueva demora aún por determinar. Retraso del que el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga (PP) aún no tiene noticias. De hecho, de las conversaciones mantenidas con el Ministerio de Transportes, se desprende lo contrario: que no hay ningún contratiempo y que se cumplirá el calendario.

¿Cómo ha tenido entonces el PRC acceso a esta información?Según Fernández, lo han confirmado a su partido fuentes de la empresa constructora CAF, por lo que los regionalistas aprovecharán este miércoles para exigir explicaciones durante el encuentro de la Mesa del Ferrocarril. «Tenemos noticias de la empresa CAF de que los trenes no van a llegar conforme al compromiso que estaba establecido», recalcó la diputada en alusión al acuerdo suscrito por el Ministerio de Transportes con los presidentes de Cantabria y Asturias en febrero de 2023.

En ese acuerdo, y para compensar los trastornos causados a los usuarios que sufren cada día las consecuencias de la antigüedad de los trenes en forma de retrasos y averías, Renfe aceptó extender la gratuidad de los servicios hasta que lleguen las nuevas unidades. Por eso, mientras que en el resto de comunidades ya no existe el bono gratuito que sí funcionó durante dos años, en Cantabria y Asturias aún funciona.

En aquel pacto entre la entonces ministra Raquel Sánchez y los líderes de las autonomías afectadas –Miguel Ángel Revilla y Adrián Barbón, respectivamente– se estableció que, aunque la llegada de los nuevos convoyes sería progresiva a lo largo de dos años, las primeras unidades estarían sobre las vías en 2026. Dentro del paquete de nuevos trenes, a Cantabria le corresponden 21 máquinas, mientras que Asturias recibirá otras 17.

El consejero de Fomento insiste en pedir una visita a la factoría de CAF, que se encarga de la fabricación

Los regionalistas suman a la «preocupación» por la noticia llegada de la factoría guipuzcoana –los sindicatos ya habían hecho algunas advertencias en el pasado al respecto– la que les genera la actitud del Ejecutivo popular de Buruaga. Porque estas novedades se producen mientras el Gobierno de Cantabria «no reivindica ni hace nada para saber cómo está la situación».

En el PRC también esperan reunirse en los próximos días con el delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE), a quien solicitaron un encuentro nada más tomar posesión para conocer de primera mano la marcha de este proyecto, además de repasar la situación del resto de las inversiones comprometidas por el Estado en la comunidad autónoma.

El Plan de Cercanías

Está previsto que en esta convocatoria de la Mesa del Ferrocarril participen, por parte de Renfe y Adif, los dos máximos responsables de las actuaciones que se están llevando a cabo en Cantabria.

Tanto el comisionado para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián Ruiz, más centrado en las obras de la alta velocidad a Madrid, como el del Plan de Cercanías, Antonio Berrios, que informará sobre los avances en su ejecución.