El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juanjo Santamaría

El PRC dice que la constructora CAF ya da por hecho que los trenes de Cercanías no llegarán en 2026

El Gobierno de Cantabria, que este miércoles reúne a la Mesa del Ferrocarril tras las dudas con el tren entre Santander y Bilbao, aún no tiene ninguna noticia al respecto del Ministerio

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Martes, 16 de septiembre 2025, 19:54

El debate sobre el futuro del tren rápido a Bilbao y la posibilidad de que el Ministerio de Transportes apueste por el tramo entre Castro Urdiales ... y la capital vizcaína dejando a un lado el resto de la línea hasta Santander había calentado la reunión convocada para hoy de la Mesa del Ferrocarril, el espacio en el que los gobiernos de España y Cantabria, las empresas públicas y los representantes de los usuarios hablan de los problemas del servicio y tratan de ponerse de acuerdo para encontrar soluciones. Ese era el principal punto del orden del día, pero hoy el PRC, que como el resto de partidos políticos con escaño en el Parlamento tiene voz en este foro, desplazó el foco. Lo hizo la diputada y candidata a las próximas elecciones autonómicas, Paula Fernández. Durante una visita a Reinosa, avisó de que los nuevos trenes que ha comprado Renfe para modernizar la red de Cercanías no llegarán en 2026, como estaba previsto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El juez rectifica y rebaja a 75.000 euros la fianza al fiscal general después de que García Ortiz depositara los 150.000 iniciales
  2. 2

    Altercado sin consecuencias en el colegio Divina Pastora de San Felices
  3. 3

    Fallece el copiloto del accidente del sábado en Suances
  4. 4

    El Gobierno de Cantabria pide máxima prevención ante llamadas telefónicas desconocidas
  5. 5

    La Sala Kaya de Santander se estrena el día 26 y programa 18 conciertos hasta fin de año
  6. 6 Ensalada de alcachofas, un entrante sencillo a la par que exquisito
  7. 7

    Luces y sombras en el inicio de la caza en la Reserva
  8. 8 Incendio sin daños personales en Cementos Alfa, en Mataporquera
  9. 9

    Santoña da su último adiós a Agustín Ibáñez
  10. 10

    Vela pone a Cantabria en la élite de la raza limusín con su triunfo en Salamanca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El PRC dice que la constructora CAF ya da por hecho que los trenes de Cercanías no llegarán en 2026

El PRC dice que la constructora CAF ya da por hecho que los trenes de Cercanías no llegarán en 2026