Fomento convoca el día 17 una Mesa del Ferrocarril sobre el futuro del tren a Bilbao

El ministro de Transportes, Óscar Puente, compareció ayer en el Congreso. Es decir, que ya ha concluido su viaje oficial en Alemania, uno de ... los motivos que dio la Delegación del Gobierno en Cantabria para explicar por qué el socialista aún no había respondido a la llamada de la presidenta María José Sáenz Buruaga (PP) sobre el futuro del tren rápido a Bilbao. La jefa del Ejecutivo regional descolgó el teléfono el martes por la mañana -después ha insistido en otra ocasión- para preguntarle si, efectivamente, el Ministerio quería priorizar el tramo entre Bilbao y Castro Urdiales por su mayor viabilidad técnica y económica, dejando en entredicho la continuidad del trazado hasta Laredo, primero, y Santander, después. Buruaga quiere saber si Madrid había cambiado el compromiso que hasta ahora había mantenido con Cantabria. Por ahora, tres días después, sigue sin respuesta.

Esa incertidumbre es la que ha hecho al consejero de Fomento, Roberto Media, convocar la Mesa del Ferrocarril de Cantabria, que tendrá ese asunto como punto principal del orden del día. En esta cita estarán representantes de Adif y del Ministerio de Transportes. En el caso de que para entonces Puente siga sin aclarar el asunto, serán ellos los que tendrán que manifestar una postura al respecto. Y también sigue pendiente de respuesta la visita que Media ha solicitado realizar a las instalaciones de la empresa CAF en Guipúzcoa, donde se están fabricando los 21 nuevos trenes -los del contrato de aquellos que no cabían por los túneles según el diseño original- que servirán para modernizar la red de Cercanías de Cantabria. Una visita con la que el consejero quiere confirmar que todo está en orden, que no hay nuevos retrasos y que estas máquinas empezarán a llegar a partir de 2026.

Ayer, en su comparecencia en el Congreso, Puente no habló sobre el asunto del tren a Bilbao. Ni él, ni el resto de diputados que le interrogaron en una sesión que duró más de cuatro horas y media. Tampoco lo hizo el portavoz del PP, Héctor Palencia, en sus dos interpelaciones al responsable del Ministerio.

Se centró en otros asuntos, pero no sacó a relucir el tema del tren rápido entre Santander y Bilbao. Y frente al enfado del PP de Cantabria por el trato del Ministerio a la comunidad autónoma, el PP de Málaga califica como «un nuevo agravio» el trato de favor que el Gobierno de Pedro Sánchez hace al País Vasco y Cantabria, «donde el ministro tuitero Óscar Puente ya ejecuta un tercer carril en la autovía A-8 entre Vizcaya y Cantabria e impulsa al menos un tramo del tren litoral». Cabe recordar que la ampliación de la autovía entre Solares y Vizcaya aún está en fase de estudio y redacción y que la sola posibilidad de que la línea de tren rápido desde Bilbao acabe en Castro y no se extienda hasta Santander es para el Gobierno de Buruaga algo «inadmisible».

Según José Ramón Carmona, secretario general del PP de Málaga, «la diferencia de población entre ambas costas, el crecimiento previsto y la densidad de tráfico en nuestra provincia ofrecen argumentos más que de sobra para haber priorizado los proyectos malagueños».