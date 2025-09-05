El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El ministro Óscar Puente y la presidenta Sáenz de Buruaga, durante una visita al Puerto de Santander a principios de año. Alberto Aja

Fomento convoca el día 17 una Mesa del Ferrocarril sobre el futuro del tren a Bilbao

En la reunión estarán representantes de Adif y del Ministerio de Puente, que sigue sin responder a la llamada de Buruaga para pedirle explicaciones

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00

El ministro de Transportes, Óscar Puente, compareció ayer en el Congreso. Es decir, que ya ha concluido su viaje oficial en Alemania, uno de ... los motivos que dio la Delegación del Gobierno en Cantabria para explicar por qué el socialista aún no había respondido a la llamada de la presidenta María José Sáenz Buruaga (PP) sobre el futuro del tren rápido a Bilbao. La jefa del Ejecutivo regional descolgó el teléfono el martes por la mañana -después ha insistido en otra ocasión- para preguntarle si, efectivamente, el Ministerio quería priorizar el tramo entre Bilbao y Castro Urdiales por su mayor viabilidad técnica y económica, dejando en entredicho la continuidad del trazado hasta Laredo, primero, y Santander, después. Buruaga quiere saber si Madrid había cambiado el compromiso que hasta ahora había mantenido con Cantabria. Por ahora, tres días después, sigue sin respuesta.

