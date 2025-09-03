El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un tren, a su paso por El Astillero y en dirección a Bilbao. Roberto Ruiz

El Gobierno ve «inadmisible» que el tren a Bilbao no llegue a Santander y pide explicaciones al Ministerio

La presidenta reclama un frente común de todos los partidos si Puente, que no responde a las llamadas, confirma que la futura línea solo se hará entre Vizcaya y Castro

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:13

El lunes por la mañana, durante la firma con el secretario de Estado de Transportes y los alcaldes de la zona del protocolo que ... pone las bases para la llegada de la alta velocidad a Reinosa, la presidenta Buruaga ponía en valor la importancia de un acuerdo a tres bandas, entre tres instituciones de diferente signo político (PP y PSOE), para sacar adelante infraestructuras en favor de los cántabros. Aunque recordaba la lista de compromisos pendientes, la popular hacía un poco habitual elogio de la predisposición de Adif y el Ministerio para avanzar en el proyecto. En ese momento, la jefa del Ejecutivo autonómico aún no conocía la intención del departamento que dirige Óscar Puente de revisar el prometido tren de altas prestaciones entre Santander y Bilbao que adelantó ayer este periódico. Revisarlo a la baja porque, tras analizar la viabilidad económica y técnica, el Gobierno central apunta ahora que dará prioridad al tramo Bilbao-Castro –el que según los cálculos tendría una mayor demanda en número de pasajeros– y que quedará mucho más en el aire la posibilidad de que la nueva línea se prolongue hasta la capital cántabra.

