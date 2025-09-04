El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El ministro Puente no ha devuelto la llamada a Buruaga sobre el tren a Bilbao dos días después

Casares asegura que el compromiso del Ministerio es realizar un nuevo estudio de viabilidad del proyecto y confirma que está sobre la mesa «priorizar» los tramos que sean más rentables

Jueves, 4 de septiembre 2025, 02:00

Tras reunirse el lunes en Cantabria con el secretario de Estado, María José Sáenz de Buruaga se fue a la cama pensando que el ... compromiso del Gobierno de España era mantener su apuesta por el tren rápido entre Santander y Bilbao con paradas en Castro y Laredo, tal y como se viene hablando en los últimos tres años. La presidenta sabía ya desde julio que el Ministerio de Transportes iba a comenzar de nuevo el estudio de viabilidad y que lo iba a analizar por tramos, no en su conjunto. Aparentemente, era un cambio en la forma de realizar el trabajo previo, pero no en las características finales de la futura infraestructura. Cuando al día siguiente se levantó y miró El Diario Montañés, leyó que la intención del departamento que dirige Óscar Puente es priorizar el tramo Bilbao-Castro -el que teóricamente será más rentable y absorberá más usuarios de la autovía- sin continuar necesiariamente la línea hasta la capital cántabra. Buruaga llegó a su despacho a Peña Herbosa, descolgó el teléfono, llamó a Puente para pedirle explicaciones y no hubo respuesta. Pasadas ya 48 horas, la jefa del Ejecutivo y el consejero de Fomento, que también ha intentado aclarar el asunto con Adif, siguen esperando.

