El ministro Puente no ha devuelto la llamada a Buruaga sobre el tren a Bilbao dos días después

Tras reunirse el lunes en Cantabria con el secretario de Estado, María José Sáenz de Buruaga se fue a la cama pensando que el ... compromiso del Gobierno de España era mantener su apuesta por el tren rápido entre Santander y Bilbao con paradas en Castro y Laredo, tal y como se viene hablando en los últimos tres años. La presidenta sabía ya desde julio que el Ministerio de Transportes iba a comenzar de nuevo el estudio de viabilidad y que lo iba a analizar por tramos, no en su conjunto. Aparentemente, era un cambio en la forma de realizar el trabajo previo, pero no en las características finales de la futura infraestructura. Cuando al día siguiente se levantó y miró El Diario Montañés, leyó que la intención del departamento que dirige Óscar Puente es priorizar el tramo Bilbao-Castro -el que teóricamente será más rentable y absorberá más usuarios de la autovía- sin continuar necesiariamente la línea hasta la capital cántabra. Buruaga llegó a su despacho a Peña Herbosa, descolgó el teléfono, llamó a Puente para pedirle explicaciones y no hubo respuesta. Pasadas ya 48 horas, la jefa del Ejecutivo y el consejero de Fomento, que también ha intentado aclarar el asunto con Adif, siguen esperando.

«Creo en la colaboración leal entre administraciones. Me parece que aventurarse a decir que no se va a hacer, que hay incumplimientos, sin haber hablado con el ministro... Lo primero es dialogar para ver si la información que se publica es correcta». Con esas palabras, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, echaba ayer en cara a la presidenta María José Sáenz de Buruaga que se haya apresurado a recriminar al Ministerio el cambio en sus planteamientos. Lo que obvia Casares es que si no ha habido diálogo es porque el ministro, dos días después, no ha levantado el teléfono.

El también líder del PSOE regional confirmó que la llamada de Puente a Buruaga llegará y que en este momento el ministro se encuentra en reuniones de trabajo fuera de España. De hecho, Casares recordó que la propia presidenta regional destacó recientemente la buena comunicación que existe entre Cantabria y el departamento de Transportes. Por eso, el socialista no entiende que la popular afirme que esta revisión del tren a Bilbao es «llover sobre mojado» en la lista de incumplimientos en materia de infraestructuras: «No hay ningún incumplimiento. El Gobierno de Sánchez es el único comprometido con todas las demandas de Cantabria», zanja Casares.

A falta de que hable la voz más autorizada, las declaraciones de ayer del delegado del Gobierno no despejaron las principales dudas. A día de hoy, el compromiso de Transportes se limita a realizar un nuevo estudio de viabilidad por tramos (los tres en los que se dividiría la línea) para comprobar cuál o cuáles de ellos son ambiental, económica y técnicamente ejecutables.

«Esto abre la puerta a que este proyecto pueda ejecutarse por tramos, no para que descartemos ningún tramo», dijo Casares. No descarta ningún tramo, pero tampoco confirma que se renovará todo el trayecto entre Bilbao y Santander, algo que hasta esta semana se daba por seguro pese a que no existía un horizonte temporal.