Dos pasajeros, en el tren Santander-Bilbao, en la llegada a la capital vizcaína. Javier Cotera

El Ministerio calcula que el tren Castro-Bilbao cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander

Transportes se agarra al informe de 2022 para «priorizar» el tramo más cercano a Vizcaya, que implica romper el compromiso anterior con Cantabria

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:34

Si el tren rápido para comunicar Santander y Bilbao en el entorno de los 60 minutos –ahora el viaje dura más de tres horas– cotizara ... en una casa de apuestas, la opción más probable, en la que se metería más dinero y en la que menos se pagaría el acierto, sería que nunca se llevará a cabo. No solo porque los intentos pasados por comenzar a desarrollar esta conexión han fracasado estrepitosamente, también porque al impulso actual que inició la pasada legislatura el Gobierno de Cantabria cada vez le rodean más incertidumbres. Antes de las elecciones autonómicas, Europa ya descartó incluir esta línea dentro del Corredor Atlántico, lo que dejó al proyecto sin la posibilidad de optar a fondos europeos. Y esta semana, fuentes del Ministerio de Transportes confirmaban a este periódico que la intención es priorizar el tramo Castro-Bilbao, independientemente de que después se prolongue o no el trazado hasta Laredo y Santander. Así se entiende mejor por qué el Gobierno central descarta el estudio que ya tenía y ha encargado otro por tramos, no analizando el conjunto del trazado.

