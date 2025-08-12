El PRC pide que Cantabria no renuncie a la caza en la extracción de lobos

La gestión de la extracción del lobo en Cantabria vuelve a ser un quebradero de cabeza para el Ejecutivo regional. Después de que la presidenta ... Sáenz de Buruaga anunciase este domingo la personalización del Gobierno frente al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo por la desprotección del lobo, el PRC presentaba ayer tres alegaciones al nuevo Plan de Gestión del Lobo. El diputado de los regionalistas y exconsejero de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco, subrayó que el nuevo documento «apenas introduce cambios» al que se encuentra en vigor, realizado en la anterior legislatura por la coalición PRC-PSOE, y manifestó su rechazo ante algunas modificaciones.

Blanco se mostró especialmente crítico con la eliminación de la potestad con la que contaban las cuadrillas de caza de jabalí para realizar extracciones: «Sustituir su intervención por personal de la Administración sin experiencia específica va a reducir la eficacia y la rapidez». En ese sentido, también aseguró que el lobo «nunca ha sido un trofeo de caza en Cantabria», sino que los cazadores han actuado como «una herramienta más para su extracción» allí donde ha sido necesario.

El regionalista puntualizó que otros de los principales fallos del nuevo plan, objeto de las alegaciones, es la ampliación «en exceso» los plazos de revisión, que pasarán de los 5 actuales a 10 años, lo que supondrá «menos capacidad de adaptación a la evolución de la especie y a las necesidades del sector ganadero». Del mismo modo, destacó que el aumento de 3 a 6 meses del tiempo para elaborar los protocolos de inspección y certificación de daños y tramitar indemnizaciones ralentizará el calendario para el pago de las ayudas por daños, las cuales «acumulan ya importantes retrasos, en detrimento del sector ganadero».

Más tiempo para alegaciones

La Consejería de Desarrollo Rural anunció ayer que ampliará hasta mediados de septiembre el plazo para presentar alegaciones al proyecto del nuevo Plan de Gestión del Lobo, que terminaba este domingo 17 de agosto. María Jesús Susinos, aseguró que en su departamento están «abiertos» a incorporar «todo aquello que sea interesante».