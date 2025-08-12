El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El PRC pide que Cantabria no renuncie a la caza en la extracción de lobos

Los regionalistas presentan alegaciones al nuevo plan de gestión, entre ellas, que se mantengan las extracciones de ejemplares que se autorizaban en algunas cacerías de jabalíes

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Martes, 12 de agosto 2025, 17:25

La gestión de la extracción del lobo en Cantabria vuelve a ser un quebradero de cabeza para el Ejecutivo regional. Después de que la presidenta ... Sáenz de Buruaga anunciase este domingo la personalización del Gobierno frente al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo por la desprotección del lobo, el PRC presentaba ayer tres alegaciones al nuevo Plan de Gestión del Lobo. El diputado de los regionalistas y exconsejero de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco, subrayó que el nuevo documento «apenas introduce cambios» al que se encuentra en vigor, realizado en la anterior legislatura por la coalición PRC-PSOE, y manifestó su rechazo ante algunas modificaciones.

