El primer gran fin de semana del verano deja «un caos» para aparcar en las playas

Las previsiones meteorológicas se cumplieron. Las altas temperaturas y, sobre todo, los cielos completamente despejados colgaron el cartel de 'lleno' en las playas de la ... región. Aparcar en algunos de los arenales más turísticos, como los de Liencres, Somo u Oyambre, fue una misión prácticamente imposible. Algunos optaron por desistir y se dieron media vuelta. El primer gran fin de semana del verano se cerró con lo que algunos colectivos vecinales califican de «auténtico caos», para desesperación de los vecinos y lugareños que se enfrentan a otro estío de récord.

Se da la circunstancia de que dos de estos enclaves son además parques naturales, con lo que la legislación y su cumplimiento, a priori, debería ser más estricta por parte de los municipios y del Gobierno regional. En Piélagos, la formación política AVIP (Alternativa Vecinal por Piélagos) denuncia que «los accesos a las playas de Canallave y Valdearenas se volvieron a convertir en una auténtica odisea». En su opinión, hubo «atascos y aparcamientos en isletas y dunas, que han hecho que la sensación de cercanía a las playas se confunda con un sentimiento de caos». Al respecto, el alcalde de Piélagos lo niega rotundamente. «Ha habido lleno, sí; pero no caos», asegura Carlos Caramés. «Prueba de ello es que el camión del basura pudo bajar hasta la zona de abajo de la playa, recoger los contenedores y dar la vuelta sin problemas», añade.

El Patronato del Parque decidió continuar este año con el proyecto de vigilancia y control del tráfico –del 15 de junio al 15 de septiembre–, del que se encarga personal de Tragsa. «Yo mismo he ido el domingo y no había ni un sólo coche en la carretera autonómica que discurre por el pinar, algo que no sucedía otras temporadas», explica Caramés. «Además, hay servicio de autobús desde Santander con ocho frecuencias cada hora y media y parada en Liencres», continúa. Aun así, si se vio algunos vehículos mal aparcados. «Los que había en isletas y dunas han sido multados. No han sido tantos. El personal de Tragsa advierte y si no hacen caso, pues llama a la Policía o la Guardia Civil», insiste el regidor.

Otra de las quejas es relativa al elevado número de autocaravanas. «Estos empleados distribuyen el tráfico y reorganizan los aparcamientos, ponen conos y dan indicaciones. Las autocaravanas pueden aparcar pero no acampar. A la una y media de la madrugada, si no se han retirado, son multadas», concluye.

Oyambre es otra de las playas situadas en un parque natural protegido. Allí el mayor problema lo sufren, precisamente, en el aparcamiento gratuito que hay en el mismo acceso al arenal. «Si no arreglan lo del saneamiento, este estacionamiento no se va a cerrar», subraya Lorenzo González, alcalde de Valdáliga. Se refiere a la Consejería de Desarrollo Rural que en la última reunión del Patronato del Parque mostró su intención de cerrar la instalación y así acabar con este punto negro. «El problema es que en la playa todo es gratis. En Oyambre hay varias fincas privadas que por tres o cuatro euros puedes aparcar sin problemas, pero la gente no quiere rascarse el bolsillo», afirma. La gente tendría que ser consciente de que todos los servicios que hay en esta playa, limpieza, socorrrismo... lo pagan los valdáligos con el dinero de sus impuestos», concluye.

Colapso en Somo

Acceder a Somo durante algunos momentos del fin de semana fue «tarea imposible», denuncian los vecinos. A la gente que abarrotaba la playa se sumó que un triatlón cortó parte del acceso por el puente que viene de Pedreña –que además está en obras– y un concurso nacional de perros. «El pueblo estaba completamente colapsado, no se podía circular». Un problema del que el ayuntamiento es consciente, pero que como solución descarta la posibilidad que en más de una ocasión ha circulado por el municipio: cerrar el acceso al pueblo en los momentos más complicados del verano. «No nos lo hemos planteado. En cambio, sí se ha analizado la posibilidad de establecer lanzaderas de autobuses o incluso un tren 'magdaleno' para llegar hasta la playa», afirma su alcalde, Francisco Asón. Así que, asegura, «a corto plazo no queda otra que resignación; y, a medio, construir el aparcamiento subterráneo para el que necesitamos la colaboración del Gobierno regional».