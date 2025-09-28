La prostitución crece en Cantabria y son más de cien los pisos que ofertan servicios sexuales

La publicidad que presenta a Cantabria como destino de vacaciones habla de playa, de montaña, de paraísos naturales, de cultura y gastronomía;pero a la ... sombra del tirón turístico crece también «de forma alarmante» el negocio de la prostitución, según los datos que manejan los colectivos que trabajan a diario para combatir la explotación sexual en la región. «El turismo es clave y es lo que está impulsando mucho este negocio lamentable en la región», acredita Julio David García, responsable de Nueva Vida, la asociación que lleva tres décadas ayudando a mujeres en este contexto.

Hay prostitutas que vienen a Cantabria a hacer la temporada en los meses de julio y agosto y esto dispara la oferta. Lo corrobora el macroestudio sobre el tema que lanzó hace nueve meses el Gobierno de España, y que sitúa a la comunidad como la cuarta del país con mayor tasa de prostitutas por cada 10.000 mujeres mayores de edad. Baleares es la región a la cabeza con una tasa de 121; le sigue Cataluña, con 103; Valencia, con 73 y Cantabria, también con 73. Todas ellas por encima de la media de España, situada en 56 mujeres por cada 10.000 adultas.

El dato 10 prostíbulos ofrecen servicios sexuales a día de hoy en Cantabria.

A lo largo de este último año se han publicitado en la región más de un centenar de pisos que ofrecen servicios de sexo por dinero. Son negocios que se anuncian sin pudores, en las mismas plataformas en las que aparecen los pisos turísticos. «No hay reparos ni miedos porque están en Airbnb y en Booking; y es otro de los mayores problemas con los que nos encontramos, que nadie le está poniendo freno», corrobora García.

Con los burdeles ha sucedido algo parecido. La prohibición de mantener abiertos estos negocios por las restricciones obligó a refugiar los servicios en pisos particulares, y a la larga la clientela se dio cuenta de que resultaba mucho más seguro y anónimo que visitar un burdel;pero eso ha vuelto a cambiar. El volumen de negocio es tal que se han abierto nuevos prostíbulos y actualmente hay diez que funcionan a diario en Cantabria.

«Estamos asustados con el crecimiento que está experimentando y con el recrudecimiento de las condiciones en que trabajan estas mujeres, que cada vez sufren mayores vejaciones y están expuestas a más peligros», continúan explicando desde Nueva Vida. Los casos positivos por enfermedades de transmisión sexual se han disparado hasta un 100% porque cada vez más clientes persuaden a las profesionales para evitar el uso de preservativo. «Les dicen que les pagan más, o insisten de manera incluso violenta. Muchas veces ellas dicen que sí por tener la fiesta en paz, pero estamos asistiendo a que están disparándose los positivos por VIH, por ejemplo», explica García.

También crece la dependencia de sustancias estupefacientes, como la cocaína. «Muchos clientes consumen y les obligan a consumir, lo que termina generando dependencia», revela. Por eso cada año esta asociación ayuda a más y más mujeres en situación crítica. «Hemos entrado en muchos de esos pisos que identificamos en nuestra estadística y hemos ayudado en lo que hemos podido a esas mujeres».

La problemática mayor, a juicio de las integrantes de la Plataforma Abolicionista de la Prostitución en Cantabria, fundada el pasado año, es el vacío legal que existe al respecto. «Entendemos que el abolicionismo total es ingenuo. Sabemos que no vamos a conseguir la desaparición total de la industria de la explotación sexual, pero necesitamos una regulación que no persiga sólo el proxenetismo, porque los escenarios son mucho más amplios», concreta Charo Quintana, portavoz de la Plataforma.

Batalla legal pendiente

La prostitución, a día de hoy, sólo se persigue si está ejercida de manera coercitiva o mediante intimidación, factores que pueden atentar contra la libertad de quien la ejerce. Lo confirma el fiscal superior de Cantabria, Jesús Dacio:«La voluntariedad de las mujeres para ejercer la prostitución es muy subjetiva y por eso debería debatirse en el Congreso para reformular la normativa». ¿Actúa de manera voluntaria la persona extranjera, con bajos recursos, que ha de pagar una deuda con quien la trajo a España y que además quiere mantener la seguridad de su familia en el país de origen? Evidentemente, no. «Son personas en situación de clara vulnerabilidad que se ven abocadas a ello», matiza el fiscal.

El resultado es un negocio que mueve miles de millones de euros en todo el mundo, que se codea con el comercio de armas y con el del tráfico de drogas;pero que sobre el papel, en el plano de la oficialidad, tiene escasa incidencia. La Memoria cántabra de la Fiscalía del pasado año confirma que pese al volumen de negocio que identifican las asociaciones que trabajan día a día con ello, los delitos relacionados con la prostitución han tenido poca incidencia en la región. Durante 2024, sólo se incoó un procedimiento de trata de seres humanos en el juzgado mixto número 6 de Torrelavega. Es más, durante ese mismo año, no se dictó ninguna sentencia relacionada con el delito de trata de seres humanos. «Lo que ocurre también es que estos delitos derivan en procedimientos complejos que se prolongan durante años», argumenta el fiscal superior.

Este hecho se ha convertido en uno de los principales caballos de batalla de la Plataforma Abolicionista. «El cambio que pedimos es que se sancione no sólo el proxenetismo, sino todo acto que tenga que ver con adquirir los servicios de prostitución y a quienes se benefician de la venta del cuerpo ajeno», enfatiza Quintana. «El putero es el auténtico motor de esta industria que tanto mal hace y por tanto debe ser sancionado»;aunque también asegura que no debe olvidarse el refuerzo educativo para que «esta lacra se ataje desde los primeros años haciéndole entender a los más pequeños su verdadero significado».