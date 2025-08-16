El PSOE, ante la plaga del alga asiática: «La competencia es municipal» Ainoa Quiñones tilda de «lamentable» el uso partidista que el PP hace de las instituciones y le pide que «no busque responsabilidades donde no las tienen que buscar»

M.Cerro Sábado, 16 de agosto 2025, 07:30

La rugulopteryx okamurae, el alga asiática que se ha instalado desde hace una semana en las playas de Ris y Trengandin, en Noja, y que hizo acto de presencia de forma más testimonial el pasado martes en el vecino arenal de Berria (Santoña), no solo ha alterado los días de playa a miles de vecinos y turistas, sino que ha desatado la enésima batalla política entre el PP y el PSOE.

La respuesta a la petición de colaboración, no exenta de crítica («no han hecho absolutamente nada», dijeron), formulada primero por el consejero de Fomento, Roberto Media, y, posteriormente, por el diputado del PP Alejandro Liz para que el Gobierno de España tome cartas en el asunto, ha llegado a través de la socialista Ainoa Quiñones. Y seguro que no será del agrado de los populares: «El mantenimiento y limpieza de las playas es una competencia municipal». La exdelegada del Gobierno no ha desaprovechado la ocasión para criticar al PP por «buscar responsabilidades donde no las tiene que buscar» con sus reclamaciones al Estado. Además, insta a los populares a «aclararse con las ideas y las competencias». «Hacen lo sencillo, cuando no saben cómo resolver un problema cuya competencia es suya piden explicaciones a la Delegación del Gobierno», critica. En este sentido, recomienda al PP que se dirija al consejero de Medio Ambiente, de su partido; a la alcaldesa de Noja, la también popular Mireia Maza, y al Ayuntamiento de Santoña, donde gobiernan en coalición, «para que se coordinen y pongan medidas para prevenir y extraer la alga asiática de las playas». La portavoz del PSOE cántabro reitera al PP que la competencia sobre el mantenimiento de las playas «es municipal». En este sentido, recuerda que «podría ser equivalente a la llegada de maderas y troncos cuando hay riadas o temporales».

Quiñones ha tildado de «lamentable el uso partidista» que, a su juicio, hace el PP de las instituciones y le pide «que coja la mano tendida que les ha ofrecido el nuevo delegado del Gobierno, Pedro Casares, para trabajar juntos por Cantabria».