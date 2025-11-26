El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El PSOE ve un «pelotazo» en el contrato para construir el puente Requejada-Suances

D.M.

Santander

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:56

El PSOE de Cantabria ha expresado su oposición a la fórmula de «pelotazo urbanístico» que promueve el Gobierno de Cantabria para construir la carretera Requejada-Suances, que supondrá a los cántabros pagar más de siete millones de euros anuales durante 26 años. Según denunció la portavoz del partido, Ainoa Quiñones, una obra que «iba a costar 45 millones desde lo público» pasará a suponer 187 millones con la fórmula por la que ha optado el Ejecutivo de Buruaga para llevarla a cabo.

Según explicó el Gobierno, en esos 187 millones se incluyen no solo el coste de la obra sino 26 años de mantenimiento de la vía, algo que para los socialistas, que sí defienden la construcción del puente, pero no con esa fórmula, solo es una «excusa barata». «En una obra recién inaugurada poco mantenimiento y conservación se necesita», apuntó.

