Vista aérea de la ría de San Martín, que la obra salvará con un puente atirantado de 750 metros. Javier Rosendo

El Gobierno pagará 7,2 millones durante 26 años por la carretera que unirá Requejada y Suances

La obra en sí misma costará 87 millones y el mantenimiento de la infraestructura y el resto de operaciones supondrán otros 100

Nacho González Ucelay

Nacho González Ucelay

Santander

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 01:00

El Gobierno de Cantabria firmó ayer martes el estudio de viabilidad económica-financiera para la construcción de la carretera Requejada-Suances, un proyecto que ... espera poder ver iniciado durante el primer trimestre de 2027 a través de un contrato de colaboración público-privado que licitará próximamente utilizando una fórmula novedosa en la comunidad autónoma, el pago por disponibilidad, y que supondrá un coste global de 187,8 millones de euros a abonar en 26 años a razón de 7,2 millones anuales.

