El Gobierno pagará 7,2 millones durante 26 años por la carretera que unirá Requejada y Suances

El Gobierno de Cantabria firmó ayer martes el estudio de viabilidad económica-financiera para la construcción de la carretera Requejada-Suances, un proyecto que ... espera poder ver iniciado durante el primer trimestre de 2027 a través de un contrato de colaboración público-privado que licitará próximamente utilizando una fórmula novedosa en la comunidad autónoma, el pago por disponibilidad, y que supondrá un coste global de 187,8 millones de euros a abonar en 26 años a razón de 7,2 millones anuales.

Así lo anunció el consejero de Fomento, Roberto Media, durante una rueda de prensa en la que explicó que, además de la redacción del proyecto y la ejecución de la obra en sí misma, esa cantidad presupuestada incluye el mantenimiento de la infraestructura a lo largo de esos 26 años, una operación que abarca diversos asfaltados de la carretera, así como inspecciones periódicas del puente, revisiones de los tirantes y, también, las reinversiones finales para devolver la infraestructura en un estado perfecto de conservación.

«La carretera se va a construir, es un proyecto imparable, no hay marcha atrás» Roberto Media Consejero de Fomento

Según el consejero, el proyecto, que se desarrollará entre los municipios de Suances y Polanco, contempla la construcción de una carretera de unos ocho kilómetros de longitud con un puente atirantado de 750 metros que cruzará la ría de San Martín al inicio del trazado.

«La idea es crear un eje directo entre la autovía A-67 y las localidades de Cortiguera y Tagle que evite el actual desvío hasta Barreda para llegar a Suances por un puente junto a Solvay donde se crean numerosos atascos», subrayó el consejero.

Esto dijo en lo tocante al apartado meramente constructivo. En lo que respecta al económico, Media comenzó explicando que el Ejecutivo regional ha elegido esta fórmula de financiación público-privada por sus beneficios. «Esta forma de contratación permite acelerar la ejecución de la infraestructura», aseguró el consejero, que explicó que si el Gobierno autonómico tuviese que pagar el cien por cien de la obra mediante una contratación convencional «tendríamos que ajustarnos a nuestro presupuesto actual, y eso retrasaría su construcción años», décadas, incluso. «Y en ningún caso podríamos ejecutarla a la vez que otras obras que ahora se están llevando a cabo», añadió Media.

Las cifras 187,8 millones costará la obra, que el Gobierno de Cantabria pagará en 26 anualidades 8 kilómetros tendrá la carretera Requejada-Suances, que incluye un puente de 750 metros

Además, apostar por este sistema también «permite aprovechar las ventajas del sector privado en términos de eficiencia, de innovación y de capacidad financiera» y «minimizar los riesgos para las finanzas públicas», precisó el titular de Fomento, que incidió en que se trata esta de «una fórmula ampliamente establecida en Europa y en España -este método de financiación ya se ha desarrollado en obras contratadas por los gobiernos autonómicos de País Vasco y Aragón- que garantiza la entrega a los usuarios de una infraestructura con unos estándares de calidad muy elevados».

Hay otras ventajas, tales como «la reducción del riesgo financiero para la Administración» porque en un modelo concesional como es este la financiación del proyecto no recae completamente sobre el presupuesto público, o «la reducción de los riesgos asociados con la construcción, la operación y el mantenimiento de la infraestructura» porque con este procedimiento se evita que la Administración pública se vea afectada por los imprevistos que puedan surgir en la ejecución de la obra o en la vida útil del proyecto.

De acuerdo con el estudio de viabilidad financiera que el consejero compartió con la prensa, la construcción de la carretera costará 187,8 millones de euros distribuidos así:

«El presupuesto base de la obra asciende a 87.041.045 euros», una cantidad que conforman tres partidas. La redacción del proyecto (1.871.870 euros), la obra propiamente dicha (81.113.500), y la dirección de obra, los ensayos y el control (otros 4.055.675). A esto hay que sumar los gastos de operación y mantenimiento (460.000 euros anuales durante 26 años), las reinversiones que haya que efectuar (4,5 millones) y los intereses derivados del trabajo (83 millones).

Sobre este asunto, el económico, Media explicó que la retribución a la empresa concesionaria «se hace a través de un pago por disponibilidad de la infraestructura que está condicionado al cumplimiento de una serie de indicadores de estado que controlaremos desde la Administración» y que asciende a la cantidad de 7.224.051 euros anuales con abonos mensuales.

Además, y para cerrar el capítulo financiero de la obra, Media estima que el Gobierno de Cantabria va a tener que pagar en torno a 1.250.000 euros en concepto de expropiaciones.

El consejero, que adelantó que el Ejecutivo regional ya está probando esta fórmula de financiación para poner en marcha otras actuaciones, como por ejemplo la construcción de 212 viviendas en régimen de alquiler asequible en seis municipios de la comunidad, añadió para acabar que por su despacho han pasado ya «todas las grandes empresas del país» interesándose por la construcción de la carretera Requejada-Suances.