El PP de Cantabria no logra apoyos para que la lista más votada gobierne en los ayuntamientos

Lunes, 29 octubre 2018

El PP se ha quedado solo en su defensa de una modificación de la Ley Electoral para que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada, una propuesta en contra de la que han votado PRC, PSOE y Podemos ya que, a su juicio, responde a un «interés partidista», y a la que se ha abstenido el diputado del grupo mixto Rubén Gómez (Ciudadanos).

De esta forma, el Pleno del Parlamento ha dicho 'no' a la proposición no de ley presentada por los 'populares' para dirigirse al Ejecutivo central a respaldar el, a su juicio, «principio democrático» de que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada, para garantizar «que la voluntad popular no se vea alterada o revocada por pactos post-electorales».

En la iniciativa y en el Pleno, a través del diputado del PP Luis Carlos Albalá, el PP ha defendido que su propuesta de que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada favorece el «máximo respeto a la voluntad de los votantes» y la «transparencia» en los procesos electorales y proporciona «gobernabilidad y estabilidad a las entidades locales».

Albalá ha aclarado que, con esta propuesta, su partido no pretende prohibir los pactos, sino que en aquellos ayuntamientos en los que un partido gane con «contundencia» no pueda ocurrir que se vea «desalojado» por pactos o acuerdos de «5 o 6» formaciones.

Aunque sin citarlo expresamente, el diputado del PP se ha referido al caso de Camargo, donde el PP fue la lista más votada en las elecciones municipales de 2015 pero no gobierna después de que PRC, PSOE, IU y el entonces concejal de Ganemos Camargo se unieran para hacer alcaldesa a la socialista Esther Bolado y no al candidato popular, Diego Movellán.

«Que sean los ciudadanos los que elijan y no los partidos los que lo hagan pretenciosamente», ha dicho Albalá, que ha opinado que este tipo de «pactos y coaliciones postelectorales desconocidos» por los ciudadanos a la hora de vota «hurtan» a éstos su «capacidad de decidir» unos programas y unos candidatos.

Tanto los portavoces en este punto de PRC, PSOE y Podemos, que han votado en contra, como el de Cs, Rubén Gómez, han coincidido en considerar que esta iniciativa persigue el «interés» del PP.

El portavoz del grupo regionalista, Pedro Hernando, ha asegurado que «nada es cierto» de los argumentos dados por el PP para defender la iniciativa ya que, a su juicio, que gobierne la lista más votada «ni mejora la calidad democrática», ni la «transparencia», ni la «representantividad», ni la participación de los ciudadanos, ni el «pluralismo político».

El futuro del psiquiátrico de Parayas El consejero de Economía y Hacienda, Juan José Sota, ha asegurado este lunes en el Pleno que en el Gobierno de Cantabria «no hay nada decidido» sobre la venta del edificio que, hasta 2016, albergó el Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas. Así lo ha señalado en una interpelación del PP, en la que la diputada Isabel Urrutia ha reclamado una respuesta por parte de la consejera de Sanidad, María Luisa Real, y que no ha obtenido, ya que las explicaciones sobre la posible venta de esta dotación adscrita al Servicio Cántabro de Salud depende del departamento de Patrimonio, que dependen de la Consejería de Sota. Urrutia ha exigido a Real «dar la cara» y explicar porque decide deshacerse de esa dotación pero la contestación se la ha dado Sota. «El patrimonio es competencia de mi Consejería», le ha dicho y, sobre la posible venta, el titular de Economía sólo ha manifestado que «no hay nada decidido». «Deberían haber hecho una pregunta o una solicitud de información porque no hay ninguna acción del Gobierno, solo una instrucción para que se proceda a la venta de este inmueble», ha añadido.

De hecho, a su juicio, lo que pide el PP «fomenta el bipartidismo» y generaría «desequilibrios» en el sistema y «no favorece el diálogo».

Además, sobre la intención de esta propuesta, Hernando ha opinado que esta iniciativa es «una más de las elucubraciones del PP para intentar tergiversar las instituciones democráticas cuando las cosas le vienen mal« a este partido. Por ello, ha defendido que «no se puede» reformar la Ley Electoral «en base a intereses partidistas».

En la misma línea, el portavoz del grupo socialista, Víctor Casal, ha negado que los pactos alteren la voluntad de los votantes y ha considerado que con esta iniciativa el PP «busca el poder» e intentar el «trampeo de las reglas del juego» democrático.

Casal ha opinado que el PP tiene un «serio problema» con los conceptos democráticos y ha afirmado que este partido, tras 40 años de Democracia, aún «no han aprendido» los «mecanismos de funcionamiento» de este sistema.

El diputado de Podemos Alberto Bolado ha opinado que «no es cierto» que un pacto electoral sea «menos democrático» que la lista democrática y ha opinado que el PP, con su propuesta, busca «el poder» y no la representatitividad o el respeto al voto de los ciudadanos.

También el portavoz parlamentario de Cs y diputado del grupo mixto, Rubén Gómez, que se ha abstenido, ha opinado que el PP, con su iniciativa, no piensa en «lo más justo» sino en lo que «más le interesa».

Además, le ha recordado que en el Congreso de los Diputados hay una subcomisión que está abordando la reforma de la Ley Electoral.

Varios de los grupos que han dicho 'no' a la iniciativa del PP han recordado aquellos casos en ayuntamientos de Cantabria en los que los 'populares' gobiernan pese a no ser la lista más votada, como, por ejemplo, Ampuero.

En la iniciativa del PP rechazada se solicitaba a los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados a iniciar un debate para reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral en este sentido para que dicha reforma «pueda materializarse con el mayor apoyo posible».

A juicio del PP, esto «favorece la transparencia» en los procesos electorales y «proporciona gobernabilidad y estabilidad a las entidades locales».

En el Pleno de este lunes no han asistido ni el todavía diputado de Podemos José Ramón Blanco, que está de baja médica y ha anunciado que dejará el acta cuando reciba el alta, y tampoco el del grupo mixto Juan Ramón Carrancio. Además, el diputado del PP Eduardo Van den Eynde ha vuelto a ejercer el voto telemático.

Seis meses para el programa contra las ludopatias

El pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes, por unanimidad, una moción consensuada entre todos los grupos salvo el PP, aunque también votó a favor de la iniciativa, en la que se insta al Gobierno de Cantabria a presentar en el plazo de seis meses el Programa de Juego Responsable.

En la moción aprobada por unanimidad también se insta al Gobierno regional a elaborar un Plan de Prevención de la Ludopatía en Jóvenes que incluya medidas para luchar contra las conductas adictivas de las apuestas y los juegos de azar en la elaboración de campañas informativas sobre las consecuencias del juego mediante material impreso, prensa escrita, radio, televisión e Internet.

Así como incluir la ludopatía, la adicción a las apuestas, en un Plan sobre Adicciones que no solo recoja las ligadas al consumo de sustancias psicoactivas, tal como recoge la 'Estrategia Nacional sobre Drogas (2017-2024)'.

Y reforzar, en colaboración con la Federación Cántabra de Municipios la formación de las distintas policías locales de modo que se familiaricen con las infracciones mas habituales relacionadas con las apuestas y el juego, particularmente con el acceso a menores de edad.

Además, el Gobierno estudiará, en el marco de sus competencias, la posibilidad de implementar las medidas necesarias para minimizar la profusión de publicidad y patrocinio de apuestas deportivas, de competición o de otra índole en espectáculos y recintos deportivos.

En la misma línea, el Gobierno de Cantabria deberá instar al de la nación a llevar a cabo las modificaciones normativas precisas a fin de evitar el aumento del número de personas que padezcan adicción al juego.