Puente carga contra el futuro alcalde de Tudanca por un «currículum falsificado»

El ministro Óscar Puente ha utilizado las redes sociales para cargar contra el popular Mario González, presidente de Nuevas Generaciones del PP en Cantabria y ... alcalde desde el próximo martes del municipio de Tudanca, sustituyendo en el cargo al regionalista Manuel Grande. El titular de Transportes ha cuestionado el currículo de estudios que figura en los perfiles digitales del edil de 25 años: «El chico promete. Está terminando el TFG (trabajo fin de grado) y haciendo el máster. Entonces ni es Geógrafo, ni es graduado, ni es máster. Él solito se delata. Lo dicho. Tiene un futuro esplendoroso en el PP», resumió.

El joven concejal ha modificado sus perfiles a raíz de esta polémica, pues así como hace días defendía en la información académica poseer el grado en Geografía y Ordenación del Territorio, con estudios iniciados en 2018 y terminados en 2022; ahora ha cambiado la fecha de finalización, que una vez actualizada parece prevista para enero de 2026. Algo parecido sucede con el Máster Planificación, Gobernanza y Liderazgo Territorial, que figuraba como cursado entre 2022 y 2023, pero cuyo final aparece ahora previsto para julio de 2026.

«Estoy terminando el TFG en Geografía y, a la vez, haciendo un máster y trabajando, como otros muchos jóvenes» Mario González Edil de Tudanca

Como matización, el sistema universitario español permite matricularse en un máster sin haber finalizado la carrera universitaria si se trata de títulos propios de una universidad que no requieren una titulación oficial.

El ministro, que colgó las capturas de pantalla de los perfiles del edil antes de que fueran modificados, añadió en otro mensaje: «Noelia reloaded. 'El joven que aspira a ser el alcalde más joven de Cantabria... con un currículum falsificado'»;recordó en alusión a Noelia Núñez, presidenta de Nuevas Generaciones del PP, en su caso en Fuenlabrada, que alcalzó el ayuntamiento de su localidad y el Congreso de los Diputados con un currículo que se demostró falso y que también causó un revuelo nacional.

«Está terminando el TFG y haciendo el máster. Entonces ni es Geógrafo, ni es graduado, ni es máster» Óscar Puente Ministro de Transportes

Una vez azuzada la polémica, el edil cántabro respondió: «Es una calumnia que haya falseado mi cv», afirmó en respuesta al argumentario de Puente en redes. «Estoy terminando el TFG en Geografía y, a la vez, haciendo un máster y trabajando, como otros muchos jóvenes de mi región. Asumo con honor y responsabilidad ser el alcalde de mi pueblo y servir a sus 150 vecinos, por cierto, sin sueldo», agregó.

Trabajo, alcaldía y estudios

En una información publicada por este periódico el pasado viernes, en que se anunciaba la inminente toma de posesión de González como alcalde de Tudanca, ya se indica que, a sus 25 años, va a convertirse en el alcalde más joven de Cantabria, que compaginará su nueva responsabilidad con su actual trabajo en una empresa de transportes y que proseguirá con los estudios para titularse en la Universidad de Cantabria en el grado de Geografía y Ordenación del Territorio, así como el máster que está cursando en la Universidad de Granada en Planificación, Gobernanza y Liderazgo Territorial.

El futuro alcalde de Tudanca es el presidente de las Nuevas Generaciones del Partido Popular en Cantabria, un cargo al que accedió en mayo del pasado año, tras la dimisión del anterior responsable. Con su nombramiento como regidor, también se sitúa como el alcalde más joven de Cantabria, tras la dimisión del anterior edil, comunicada de manera inesperada en el pleno de la Corporación municipal del pasado 23 de septiembre por motivos exclusivamente personales después de 24 años al frente del Ayuntamiento. El relevo se producirá este martes en la sesión plenaria convocada a las 20.30 horas.