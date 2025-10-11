El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El ministro Óscar Puente, y el edil Mario González. DM

Puente carga contra el futuro alcalde de Tudanca por un «currículum falsificado»

«Es una calumnia que lo haya falseado», se defiende Mario González en sus redes sociales, donde el ministro escribió varios mensajes sobre el asunto

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Sábado, 11 de octubre 2025, 19:21

Comenta

El ministro Óscar Puente ha utilizado las redes sociales para cargar contra el popular Mario González, presidente de Nuevas Generaciones del PP en Cantabria y ... alcalde desde el próximo martes del municipio de Tudanca, sustituyendo en el cargo al regionalista Manuel Grande. El titular de Transportes ha cuestionado el currículo de estudios que figura en los perfiles digitales del edil de 25 años: «El chico promete. Está terminando el TFG (trabajo fin de grado) y haciendo el máster. Entonces ni es Geógrafo, ni es graduado, ni es máster. Él solito se delata. Lo dicho. Tiene un futuro esplendoroso en el PP», resumió.

